Freno del dólar blue: cortan las operaciones en cuevas por temor a controles del Gobierno

Las principales cuevas y casas de cambio dejaron de realizar transacciones del dólar blue, afectadas por el miedo a operativos y allanamientos que circulan en la city. La medida se da en medio de una fuerte volatilidad cambiaria.

El ministro de Economía, Sergio Massa, había anunciado que desde hoy se profundizarán los controles sobre el mercado de cambios, para impedir maniobras especulativas, luego de que, el dólar blue alcanzara un máximo de histórico de $598.

"Mañana (por hoy) les vamos a hacer sentir el rigor con todos los instrumentos que tiene la UIF", advirtió el ministro tras el acto que encabezó en Tortuguitas con la CGT, de apoyo a su candidatura.

El ministro reconoció que la suba del dólar informal "altera a la gente" y dijo que "mientras los dólares financieros y oficial tengan estabilidad, los procesos especulativos se dan alrededor de ese mercado". Además, el titular del Palacio de Hacienda vinculó la suba del dólar blue con maniobras especulativas y confirmó se endurecerán los controles, con la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Massa oficializó así la puesta en marcha de la mesa que se conformó el viernes pasado, durante una ronda de consultas con funcionarios del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la UIF y el Ministerio de Seguridad.

Dólar blue: qué pasó antes de que se frenen las transacciones

Tras una nueva jornada de máxima tensión cambiaria, el dólar blue se negociaba este miércoles con una caída de un peso a $597, con lo que alejaba por la mínima diferencia de su máximo histórico.

Las principales cuevas y casas de cambio dejaron de realizar transacciones del dólar blue por miedo a controles

Fuentes de mercado señalaron a iProfesional que el gobierno sigue apuntando a ganar tiempo, recurriendo a desdoblar sucesivamente el tipo de cambio a fin de administrar la creciente escasez de reservas que enfrenta, antes de encarar un programa de estabilización cuyos costos cada día que pasan son más altos. Esta decisión alimenta más la dolarización de portfolios antes de las PASO, por lo que el "Plan Llegar" cada día corre más riesgos de no llegar.

Si bien el esquema cambiario actual no cierra y el intento de patear la pelota para la próxima gestión va a convivir con una transición al rojo vivo, lo cierto es que ya van más de 12 meses de Massa como Superministro y el mandato original de no devaluar de un salto el dólar oficial se cumple a rajatabla, con un particular detalle: cambió la velocidad del "crawling peg" o ritmo devaluatorio.

Es que, mirando al dólar oficial, se consolida un nuevo ritmo de devaluación, ya que el BCRA siguió moviéndolo largamente por encima de 100% de TNA o 200% de TEA por sexta rueda consecutiva. Así, el dólar oficial se encuentra con un ritmo de devaluación diario por encima del 10% (mensualizado), alcanzando el 14,7% en términos mensuales. Durante los últimos cinco días, el ritmo de depreciación se aceleró al 12,2%. El último relevamiento de expectativas del mercado (REM) estima una devaluación del 7,1% para el mes de agosto.

Todo indicaría que es un gesto al FMI, que pidió explícitamente que la tasa de crawling peg continuará utilizándose para preservar la competitividad, y sería una decisión complementaria a la "devaluación fiscal". En cuanto a la brecha cambiaria, lejos de achicarse por la brusca aceleración del ritmo de devaluación, continúa ensanchándose, lo que reaviva las expectativas devaluatorias a la par que recalienta la inflación.