La extensión del "dólar soja" no seduce al mercado, que anticipa una mayor presión cambiaria

En la última rueda del mes, el Banco Central siguió sumando divisas a cuenta gotas, con lo cual extendió la racha compradora en el mercado cambiario a 34 jornadas, la más larga en más de una década, y cerró septiembre con un saldo neto comprador de u$s 525,3 millones impulsado por la mayor oferta de divisas que trajo el dólar soja 4 , y demantada acotada por las restricciones a importaciones, pero que no se reflejó en una mejora de las reservas.

Las reservas netas son negativas en alrededor de u$s5.213 millones, según calculan los analistas de PPI. Así bajaron unos u$s700 millones desde el 4 de septiembre previo al inicio del dólar soja. Por su parte, las reservas brutas en la víspera se ubicaron en u$s27.061 millones, con lo cual en el mes caen 753 millones y en el año descienden u$s17.527 millones.

La razón fundamental del deterioro que marcan los economistas es que gran parte de las divisas compradas en septiembre en el mercado cambiario el BCRA las destinó a intervenir en la plaza financiera para controlar al dólar MEP, que a su vez, arbitra al blue. Según los calculos de PPI del BCRA se desprendió en septiembre -con datos hasta este jueves- de u$s684 millones para contener a los dólares financieros, y la cifra se eleva a u$s998,8 millones desde de las elecciones primarias,

A su vez, el dólar soja 4 al permitir liquidar 75% al tipo de cambio oficial y 25% de libre disponibilidad dotó de mayor oferta al segmento del CCL y eso ayudó en gran parte a mantener contenida a la divisa.

"Dólar soja" extendido: el mercado duda de su efectividad

El dólar soja 4 vencía este viernes pero ante la escalada fuerte que el CCL registró esta semana por una aceleración de la dolarización pre electoral, en el Ministerio de Economía decidieron extender este esquema hasta el 20 de octubre, lo que se sumaría a la instrumentación del dólar Vaca Muerta, con el cual el Gobierno aspira a una liquidación de u$s1.200 millones para tratar de mantener a raya a la divisa financiera.

Sin embargo, los analistas se muestran escépticos sobre el impacto que tendrá la prórroga del dólar soja 4, como el dólar Vaca Muerta, y prevén que el Banco Central durante octubre podría volver al terreno vendedor en el mercado cambiario.

Reservas: alarga racha compradora

El BCRA registró este viernes un saldo neto comprador de u$s2,5 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial, en una jornada donde el dólar blue cerró a un récord de $800.

La entidad monetaria extendió así a 34 ruedas seguidas la racha compradora iniciada con la devaluación del 14 agosto. Se trata de la racha positiva más larga de la última década.

Con el saldo favorable de hoy, el BCRA sumó en la semana compras netas por u$s 11,5 millones, y acumuló en septiembre un resultado positivo de u$s 527,3 millones, muy inferior a los u$s1.254 millones que había obtenido en agosto.

De esta forma, el BCRA acumula un saldo positivo de u$s 1.652 millones desde la devaluación, aunque en el año totaliza un monto vendedor neto cercano a u$s1.754 millones.

Reservas: qué perspectivas hay para octubre

Pese a la vigencia del dólar soja 4, el BCRA redujo significativamente desde el 20 de septiembre la magnitud de compra de divisas en el MULC, lo que deja en evidencia las crecientes dificultades que tendrá el BCRA para conservar la estabilidad cambiaria hasta las elecciones. Y es que en PPI consideran que el poder de fuego del BCRA "luce más que acotado" y calculan que "al BCRA le quedan u$s743 millones para intervenir tanto en MULC como en los dólares financieros manteniendo un respaldo total de los encajes de los depósitos en dólares (u$s 9.530 millones) y asumiendo deuda performing con el FMI hasta fin de mandato (restan pagos por u$s3.300 millones)".

En ese marco, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas prevé que durante octubre el BCRA volverá a terreno vendedor en el MULC ya que consideró que el dólar Vaca Muerta "no creo que agregue muchas divisas, si trae algo será marginal"

El gobierno decidió prorrogar el dólar soja 4 hasta el 20 de octubre

"Por lo que estuve hablando con algunas personas del sector, no están para empujar mucho por ese lado, la expectativa está puesta en octubre y cuál sea el resultado electoral y eventualmente noviembre, no están para ahora traer algo", comentó. Y también relativizó el impacto de prolongar el dólar soja 4 al estimar que sumará "poco y nada por todo lo que ya se estuvo anticipando".

Según su visión, el BCRA en octubre "por un tema de flujos, va a tener más ventas que compras en el MULC". Y fundamentó que "por estacionalidad no vas a tener mayor oferta y tampoco hay incentivos a liquidar porque vas a tener un cambio de gobierno muy próximo y van a estar esperando la devaluación, con lo cual el que tiene un dólar y se puede sentar arriba de él, lo va a hacer todo lo que pueda y va a aguantar".

Acotó que "pueden tomar más medidas como extender el tipo de cambio diferencial a otros productos, pero el incentivo a liquidar cada vez se reduce más porque estamos ante un final de ciclo, y es difícil que puedan traer algo más a menos de tres meses de cambio de gobierno".

De igual diagnóstico, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, estimó que las reservas netas son negativas en u$s 5.000 millones, y asegura que seguirán cayendo porque el "BCRA va a usar todos los dólares que tiene para intervenir" en la plaza y tratar de contener a los dólares financieros. También cree que el BCRA retomará la postura vendedora en octubre y que una extensión del dólar soja 4 no tendrá un gran efecto porque "los productores no van a querer vender, les dan pesos y no les sirve".

Por su parte, el economista Federico Glustein opinó que a la prologacion del dólar soja 4 "le veo poco atractivo, hoy no hay medidas de shock que mejoren el frente cambiario, por ende es prolongar la agonía actual que no ayuda a controlar el CCL".

La consultora Ecolatina sostuvo que en un escenario de incertidumbre electoral, presión por la dolarización de carteras, y la necesidad de intervenir para mantener calmos a los dólares financieros, el panorama para acumular reservas es desalentador. Asi, evaluó que "las perspectivas para el MULC no lucen alentadoras: la estacionalidad en la oferta y la demanda de dólares jugará en contra", e puntualizó que "en los últimos 10 años, solo en 2014, 2016, y 2022 (gracias a las dos ediciones de dólar soja) el BCRA logró mostrar un saldo positivo en el último trimestre".