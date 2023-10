Massa refuerza el cepo y los controles para frenar al dólar blue, que llega a $985: qué anticipan expertos

Luego de un fin de semana XXL, el dólar blue cotiza este martes a $985, tras tocar los $975 durante la mañana. En tanto, el contado con liquidación (CCL) se consigue a $976 y el MEP se ubica cerca de los $914. Por su parte, el dólar minorista se vende a $367 promedio para la venta, mientras que en el mercado mayorista, la moneda estadounidense se coloca en los $349,95.

Con tal solo cuatro ruedas hábiles por delante antes de las elecciones generales, la city está frente a un cocktail que estimula la volatilidad, producto de la incertidumbre electoral y la probabilidad de una nueva devaluación del tipo de cambio oficial pusieron muchísima presión en los dólares libres. Con relación al dólar oficial, de acuerdo con los análisis relevados, expertos esperan que se mantengan los $350 en octubre, pero con un noviembre cerrando en $398,89 y diciembre en $530.

En relación con la fuerte presión dolarizadora, expertos consultados por iProfesional estimaron que en la medida que no haya una definición electoral clara, la compra de dólares por cobertura y especulación seguirá, independientemente de los nuevos controles/cepos que imponga Massa y advirtieron que, gane quien gane, tampoco habrá una salida sencilla para una dinámica clara: los agentes buscan el dólar en momentos de incertidumbre, y al próximo gobierno se le complicará anclar expectativas con una macro tan desordenada.

"Es complejo estimar precios de las divisas en estas condiciones. No hay medida acerca de hasta donde puedan llegar los dólares libres si es que los agentes empiezan a temer una crisis cambiaria. Sin dólares y con una inflación tan alta, en la city apostarán por cubrirse en moneda dura", alertó un reconocido especialista de mercados.

De acuerdo a los especialistas, los motivos de la demanda del dólar responden no solo a cuestiones vinculadas a la propia cobertura electoral, sino también las inconsistencias económicas de la macroeconomía argentina, las que lleven a un salto del tipo de cambio libre. Para peor, el candidato presidencial Javier Milei, de Libertad Avanza, está lejos de poner paños de agua fría sobre el precio del dólar. Por un lado, aseguró que "cuanto más alto esté el precio del dólar, más fácil es dolarizar" en el marco de una reunión con empresarios y, por otro lado, consultado sobre el consejo que le daría alguien que a quien se le vence un plazo fijo en pesos, afirmó: "Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono".

El dólar blue y los financieros vuelven a tomar impulso.

Un nuevo cepo y van…

La Comisión Nacional de Valores (CNV) decidió limitar la operatoria con certificados de depósito argentino (Cedear) pero también abrir la posibilidad de no usar el parking para la compra de dólares a través de la operatoria de contado con liquidación (CCL), por intermedio de la resolución general 982/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial.

La misma determinó que para Agentes de Negociación y de Liquidación y Compensación (ALYC) en operaciones con Cedear, "la cantidad de valores nominales vendidos con liquidación en dólares y en jurisdicción local no podrá ser superior a la cantidad de valores nominales comprados con liquidación en dicha moneda y jurisdicción, en la misma jornada de concertación y para cada especie y plazo de liquidación de operaciones, por cada subcuenta comitente". Lo mismo se estableció para operaciones en dólares y yuanes RMB en jurisdicción extranjera.

Además la RG definió que "las operaciones de venta de valores negociables con liquidación en moneda extranjera, en jurisdicción local o extranjera, en el segmento de negociación bilateral, por parte de las subcuentas de cartera propia de titularidad de los agentes inscriptos bajo fiscalización de la Comisión, no deberán observar los plazos mínimos de tenencia previstos (parking), en la medida que el producido de la referida venta sea aplicado en su totalidad a la compra de activos locales -o de subyacentes de Cedear - para su posterior venta en moneda local".

Asimismo, precisó que "los agentes deberán presentar a esta Comisión una manifestación, con carácter de declaración jurada y en forma semanal, dentro de los tres días hábiles de finalizada la semana calendario, en la cual se deje constancia expresa del cumplimiento de las condiciones requeridas".

Massa sigue de cerca los operativos en la city

El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo una reunión el fin de semana con el equipo de la AFIP y la Aduana a cargo de los allanamientos, que durante la semana pasada se llevaron a cabo en financieras y cuevas de la city porteña por maniobras ilegales con divisas.

En los allanamientos realizados el martes y el miércoles pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Policía Federal Argentina (PFA) y la Aduana encontraron un cronograma con flechas marcadas y la palabra "salto" con una "exacta correlación con los días en que el paralelo registró subas", indicaron fuentes del organismo aduanero.

Massa refuerza el cepo y los controles en la city para frenar al dólar, pero advierten que su suba "será inevitable"

Un foco del caso está puesto en las maniobras de sobrefacturación, donde las divisas fugadas iban a cuentas de países como China y Estados Unidos, volviendo luego a la Argentina vía el dólar Contado con Liquidación (CCL), para luego comercializarse en el mercado del "blue". En las oficinas de Nimbus también se encontraron planillas manuscritas con el registro de la venta de divisas con nombres y apodos de clientes.

De hecho, entre los registros que mantenía la "cueva", sólo para un cliente, el pasado viernes 6 de octubre ingresaron $ 61.950.000 y egresaron u$s70.000; mientras que, en otra operación, ingresaron $ 13 millones y egresaron u$s15.000. Es por estos volúmenes de dinero que la Aduana cree que Nimbus marcaba el pulso del valor del dólar blue.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $975 para la venta y a $955 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se negocia a $976,48; mientras que el MEP se ofrece a $914,40.

Cuál es el precio del dólar oficial

El tipo de cambio minorista cotiza hoy a $367 promedio para la venta.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense se consigue en $349,95.

Por su parte, el dólar Qatar, el solidario y dólar tarjeta -que a partir de ahora se unificaron las percepciones de Ganancias y Bienes Personales en el 45% y 25% - se ubican en $731.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar minorista promedio que publica el BCRA y los diferentes tipos de cambio, quedó de la siguiente manera: