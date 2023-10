Massa extrema los esfuerzos para ponerle freno dólar blue: ¿podrá evitar que supere los $1.000?

El dólar blue subió el martes $5 pesos al cerrar en $985, aunque algunos corredores mayoristas sobre el final de la jornada llegaron a cotizar el precio para la venta entre $1.000 y $1.020 pero sin concretar operaciones. En este contexto, los analistas prevén que en las últimas tres ruedas antes de las elecciones en el medio de operativos en cuevas de la city porteña las manos grandes estarán retiradas del mercado informal, por lo cual no habrá precios que se puedan tomar con referencia cierta, y se puede llegar a pedir cualquier valor". Este miércoles, la cotización marginal iba en descenso y se ubicaba en los $950.

Además, la Comisión Nacional de Valores sumó nuevas regulaciones en el inicio de la semana para la operación de CEDEARs -certificados de depósito argentinos, los papeles que representa acciones de empresas extranjeras en la plaza porteña)- que regirán para los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs). Los analistas explicaron que el objetivo de la medida es reducir el volumen operado en el CCL en la previa electoral, para quitarle presión, pero minimizan el impacto.

En este marco, los especialistas auguran que pese a la estrategia oficial que apunta a evitar una mayor dolarización con un combo de mayores restricciones a los dólares financieros y allanamientos en las cuevas en busca de causar percepción de riesgo, "la presión cambiaria va a ser igual o más desafiante" que la semana anterior.

A pesar de la extensión del dólar soja 4 y la puesta en marcha de otros dólares sectoriales para fomentar la liquidación de divisas, el Banco Central arrancó la semana extendiendo la racha vendedora en el mercado cambiario oficial por sexta jornada consecutiva al registrar un saldo neto negativo de u$s95 millones con lo cual en lo que va de octubre suma un rojo de u$s811 millones.

Así, las reservas netas ya son negativas en alrededor de u$s7.459 millones, según los cálculos de PPI, y gran parte el deterioro es por la mayor intervención con la compra venta de bonos para mantener contenido a los dólares financieros. Con ese fin, Pedro Siaba Serrate, estratega jefe de PPI, estimó que el BCRA el martes intervino con u$s 83,1 millones, y en el mes totaliza u$s879,7 millones.

En busca de reforzar las reservas, el gobierno avanza en las gestiones para activar el segundo tramo del swap con China por el equivalente a u$s5.000 millones que sería anunciado este miércoles en el marco de la visita del presidente Alberto Fernández en ese país. Para el analista Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, "es una medida cuyo aporte es muy marginal, y en el mejor de los casos puede ayudar a mejorar la fluidez de algunas importaciones pero la posición del BCRA es muy frágil y requiere medidas más de fondo".

Pese a los operativos en cuevas, el dólar blue arrancó la semana con una suba de $5 y cerró en $985.

Dólar blue: ¿por qué sube pese a los mayores controles?

El dólar blue cerró el martes a $985. Sin embargo, algunos operadores mayoristas en el final de la rueda tenían un valor de venta de entre $1.000 y $1.020, pero sin concretarse operaciones. Fue la primera reacción del dólar informal tras la suba de la tasa de interés del plazo fijo, que ahora rinde 11% mensual implementada por el BCRA, el jueves último luego de conocerse el dato de inflación de septiembre de 12,7%.

Al respecto, el analista financiero Christian Buteler comentó que "prácticamente no hubo operaciones con el tema de los allanamientos, las grandes manos están retiradas por lo que hubo mucha amplitud de precios, y va a ser así en las tres ruedas que faltan".

"El margen más amplio que escuché fue $970 para la compra y $1.020 para la venta, pero sin operaciones. Por los operativos, si vos sacas las manos grandes que te regulan un poco el mercado, va a pasar que en estos tres días vas a tener amplitud de precios, cada uno va a pedir lo que se le canta porque no hay un valor de referencia cierto".

Para el especialista, "es un error sacar a las grandes manos, porque va a haber gente que se va a querer dolarizar los últimos días antes de las elecciones, pasó siempre; y si los mayoristas quieren operar, van a operar igual pese a los operativos, y te van a ajustar con mayor precio".

En sintonía, la economista Natalia Motyl planteó que "están confluyendo una serie de factores tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda que presiona al alza al blue".

"La suba del costo de operar con blue por los operativos en las cuevas, está restringiendo la oferta del blue. Asimismo, por cuestiones especulativas, muchas cuevas deciden no vender antes de las elecciones esperando un dólar blue más alto la semana que viene. Entonces, hay una menor oferta que presiona al alza", destacó.

La Comisión Nacional de Valores sumó nueva regulación en busca de reducir volumen en el CCL.

Asimismo, Motyl señaló que "el mercado descuenta que habrá una corrección post elecciones (forzadas o no, dado un tipo de cambio más atrasado y la llegada de un nuevo gobierno), y entonces hay una mayor demanda de dólares por cobertura". También esgrimió que "el dato de inflación de septiembre fue peor del esperado, por lo que impactó negativamente sobre expectativas, y esa agudización de crisis de confianza sumado a una mayor actividad especulativa natural en épocas electorales suben la demanda del blue".

El economista Federico Glustein sostuvo que "el blue operó mucho menos, con los operativos se notó una proactividad del Gobierno para intentar bajarlo, pero el mercado es más grande que algunas cuevas, y la incertidumbre que lo hace subir".

"Las cuevas están ya operando fuera de zona centro, hoy en día la operación es más encriptada, mucho por Telegram. Si se cortó mucho el extranjero que opera en cuevas del microcentro, y eso es lo que hace que al principio de la jornada no haya operaciones y caiga el valor, pero después vuelve a subir, porque hay mucha demanda por varios canales", relató.

Dólares financieros: ¿qué efecto tendrá nueva restricción?

El dólar CCL cerró el martes en $962,69 lo cual implica una leve baja de 0,4% en el marco de la nueva regulación impuesta por la CNV, mientras que dólar MEP finalizó en $884,81, o sea una suba de 1,6%, pese a la intervención oficial.

Consultado sobre el impacto que tendrá la nueva regulación de la CNV, Reschini evaluó que "la normativa el mejor de los casos puede contribuir a que se incremente la oferta en el CCL y apunta a atacar la escalada por ese lado". Sin embargo, subrayó que "lo que que se ve es que hay demanda y no logra torcerle el brazo", por lo que espera que "la presión cambiaria en esta semana va a ser igual o más desafiante que la anterior"

De igual lectura, Pablo Repetto afirmó "el objetivo es tratar de que haya menos volumen para poder intervenir con menos dólares porque no tienen más",pero "no creo que haga bajarlo" porque "la presión dolarizadora va a seguir".

BCRA inició la semana con un saldo to vendedor de u$s95 millones en el mercado cambiario.

Por su parte, Motyl dijo que "las nuevas restricciones a las ALYCs están destinadas a bajar la volatilidad del CCL, no impacta sobre la tendencia, pero sí sobre saltos abruptos".Así, pronosticó que "no veo que bajen sino que no salten tan fuerte".

De igual lectura, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, comentó la medida "es para quitar algo de presión al CCL, esta semana la operación en general está bastante trabada, probablemente no haya saltos, pero las condiciones no son las óptimas".

Otro broker también enfatizó que con la nueva medida "limitan un poco más los instrumentos por los cuales la cartera propia puede operar MEP/CCL, pero le veo poco impacto en la cotización, solo demuestra que están empecinados a aguantar estas ruedas que quedan antes de las elecciones". Sin embargo, prevé que "la presión dolarizadora solo se puede bajar de forma sostenible anclando expectativas, y eso depende del plano político".

Dólares paralelos: ¿qué pasará en las últimas tres ruedas?

Buteler aseveró que lo que queda de la semana "va a ser bastante complicado, es una semana muy difícil, porque el gobierno tiene pocas herramientas para contener esto".

"Debería pasar algo muy raro para que el dólar paralelo se planche o que baje. La presión dolarizadora lo va a mantener. Va a ser un logro para el gobierno si el dólar blue y el CCL esta semana no supera los $1.100. Si el viernes cuando cuando cierre el mercado está en menos de ese valor, por cómo viene la mano, ellos lo tomarían como un triunfo", opinó. planteó.

Según su visión, "el dólar está caro" pero advirtió que "en el actual clima donde hay versiones que gente de Milei habla de liberar el dólar el 11 de diciembre, de plan Bonex, reperfilamiento de deuda en pesos, toda una serie de medidas que yo no las veo que se vayan a convalidar, pero si ese escenario prende en el mercado, puede ser que se ponga peor todavía".

Prevén que el dólar blue el viernes previo a las elecciones estaría arriba de $1.000.

"En este clima, si esto empieza a escalar, podes cerrar el viernes en un dólar blue de $1.300-$1.400. Por eso digo, que por debajo de $1.100 deberían festejar", argumentó.

Por su parte, Motyl vaticinó que "la tendencia alcista" del dólar blue "se va a mantener porque la demanda por cobertura es mayor esta semana que cualquier medida que puedan aplicar"..

"Estimo que en las tres ruedas que faltan tendrá una tendencia similar a la de la semana pasada previo a la suba de tasas, y volveremos a tocar los $1.020 y puede cerrar el viernes cerca de ese número", especuló.

En cuanto al valor del CCL, la economista prevé que, pese a las restricciones, "va a terminar presionando hacia los $1.000 y se va a estabilizar ahí para el viernes". Y coincidió con Buteler: "estas medidas apuntan a que no supere los $1.050. $1.100 que sería muy catastrófico para el gobierno".

Para los analistas de PPI, "el gobierno enfrenta las últimas cuatro ruedas hasta los comicios intentando contener la situación a fuerza de restricciones regulatorias e intervención con reservas en MEP y CCL".

"A pesar de esto, es esperable que la demanda de cobertura sea récord y que el equipo económico apenas pueda acompañar las subas de los dólares financieros. En consecuencia, es probable que observemos una brecha cambiaria quebrando los récords de la semana pasada (177%) y expectativas devaluatorias que seguirán recalentándose aún desde los actuales niveles exorbitantes", especularon.