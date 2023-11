Con una plaza cambiaria más tranquila, especialistas advierten por los desafíos que afrontará Massa el 10 de diciembre

En la primera rueda de noviembre, el dólar blue cotiza este miércoles con una caída de cinco pesos a $915 en las cuevas del microcentro porteño, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) se ubica a casi $865 y el dólar MEP se consigue a $852.

El mercado comienza a mirar de reojo cuáles serán las primeras decisiones en materia cambiaria de una eventual gestión del actual ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Con una aceleración inflacionaria que todavía no muestra ningún indicio de desaceleración, para los especialistas no queda ningún margen para el "soft landing" que se intentó en el 2015. La distorsión de precios relativos es tan grande que obligará al referente del Frente Renovador a aplicar una política de shock inmediatamente después de asumir, que corrija y fije anclas para los agentes económicos.

En un informe de la consultora Eco Go se analiza que la pregunta no pasa por si lo que viene es shock o gradualismo, sino si es "shock controlado" (para no sobrereaccionar con la tasa de interés de pesos y disponer mecanismos compensatorios que permitan negociar la desindexación del gasto), o "shock descontrolado" que escale la nominalidad en forma permanente y/o obligue a la ruptura de contratos.

"La situación de partida hoy (con matices), es más parecida a la previa al Rodrigazo cuando Celestino Rodrigo decidió corregir con un shock los precios relativos (dólar, tarifas y combustibles) suponiendo que manejaba la paritaria y coordinó un cambio en el régimen inflacionario que duró más de 15 años con inflación arriba del 100% anual (varios arriba del 300% anual)", explicaron.

Para peor, a partir de la devaluación del 22% del tipo de cambio oficial a hoy la pérdida de competitividad del peso fue muy importante. La fijación del dólar mayorista en $350 hasta el 19 de noviembre llevará a que el tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos se encuentre 18% por debajo del nivel pre-PASO, por lo que las presiones sobre el oficial serán incluso más fuertes que en la antesala a las Primarias. Sin embargo, desde el Palacio de Hacienda no tienen ningún incentivo de corto plazo en aplicar una medida correctiva. La última experiencia demostró que sin un plan ancle las expectativas, el traslado a precios es inmediato.

Los dólares libres continúan supervisados de cerca por el Palacio de Hacienda

El orden de los factores altera el producto

Desde Consultatio señalaron que, a nivel económico, la devaluación post-PASO le imprimió una velocidad de vértigo al deterioro macro y la nominalidad, con costos importantes sobre los ingresos reales de la mayoría de los votantes y en el plano político, permitió una redistribución de los costos de la crisis que se venían dando hasta ese momento.

"Cruzado ese umbral, la aceleración de la crisis empezó a erosionar a Milei, cuyos incentivos políticos quedaron divorciados del de una población que se percibió al borde del abismo en la forma de un tipo de cambio real que en la previa de la elección alcanzó su máximo en 35 años. Simultáneamente, habilitó un lugar que fue hábilmente aprovechado por el gobierno, que supo presentarse como quien podía evitar la caída final después de haber sido quien condujo la situación hasta ahí", señalaron.

Para el bróker, los resultados de la primera vuelta dejaron como favorito a Massa y alteraron en parte el escenario base del mercado, dando lugar a cambios en los precios de los activos, con lo que la nueva configuración de precios son indicativos de lo que el mercado espera que suceda en el ballotage: una (ajustada) victoria del ministro/candidato Massa.

"En nuestra visión, esta dirección que tomó el mercado asigna una mayor probabilidad a un escenario donde quien termina ganando es Massa, lo que en el corto plazo posterga una normalización de la economía, con un aletargamiento parcial (y bastante difícil de sostener) del status quo. Esto es especialmente claro cuando repasamos las valuaciones de los activos locales en pesos, cuyos precios se recuperaron y hoy detentan paridades del orden del 100%", estimaron.

¿Qué Gobernabilidad se tendrá a partir del 10 de diciembre?

De acuerdo a Lucas Romero, director de Synopsis Consultores, Massa ofrece mejores condiciones de gobernabilidad que Javier Milei, y ello puede ser un factor determinante para condicionar las posibilidades de triunfo de uno o de otro.

"Massa tendría mejor capacidad para tomar decisiones (sus restricciones podrían venir más por diferencias internas que por impedimentos externos a la coalición); Massa tiene experiencia probada para ejecutar decisiones (conoce el funcionamiento del Estado y tiene recursos para tomar control de él); Massa tiene vínculos con los actores corporativos (su relación con el círculo rojo es fluida); y Massa tiene posibilidades de controlar la calle como lo hace el peronismo (mejores vínculos con el sindicalismo y con organizaciones sociales)", estimó.

Con una plaza cambiaria más tranquila, especialistas advierten por los desafíos que afrontará Massa el 10 de diciembre

En un en un Webinar organizado por Adcap Grupo Financiero, Raúl Timerman, director de Grupo de Opinión Pública señaló que el desenlance de la elección, por el tipo de mecanismos que se juegan en un balotaje, se vota por rechazos, en donde estimó que "será a favor de Massa", porque está demostrando de forma clara el ejercicio de la autoridad; demuestra que quiere ser presidente. Javier Milei no demuestra que quiere ser presidente.

"Sergio Massa intentó hacer un acuerdo con Macri, pero Macri quería que se subordine, y Massa siempre fue jefe de su espacio, no se subordina a nadie. Massa impone como condición "el jefe soy yo", creo que tendría relación con el kirchnerismo si es presidente pero que su Gobierno será suyo", comentó.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $915 para la venta y a $895 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se negocia a $864,84; mientras que el MEP se ofrece a $852,85.

Cuál es el precio del dólar oficial

El tipo de cambio minorista cotiza hoy a $367 promedio para la venta.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense se consigue en $350.

Por su parte, el dólar Qatar, el solidario y dólar tarjeta -que a partir de ahora se unificaron las percepciones de Ganancias y Bienes Personales en el 45% y 25% - se ubican en $731.

La brecha cambiaria

