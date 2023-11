Dólar, plazo fijo, acciones y más: las 5 claves de la semana para saber en qué invertir

Desde "Las claves de la semana" intentaremos acercar los datos a tener en cuenta en la semana que comienza, en pocas líneas y de forma concreta las principales variables que afectan al inversor. Lo que el mercado observa y espera para los próximos 5 días.

1- Dólar

BANCO NACIÓN $365.50 0.00% semanal

BLUE $925 -6.57% semanal

MEP $858.40 +0.43% semanal

CCL $876.05 +5.63% semanal

Brecha con el dólar oficial

BLUE 153%

MEP 135%

CCL 140%

Semana en la cual los dólares financieros parecen haber encontrado un piso si bien el viernes terminaron bajando. Más allá de que el precio actual no refleja variable alguna, a medida que nos acerquemos a la segunda vuelta la demanda por posicionarse en dólares crecerá nuevamente. La clave estará en que la misma no produzca corridas similares a las vividas previo a las PASO o a las generales.

El gobierno tendrá que utilizar nuevamente sus escasos recursos para evitar que el dólar vuelva a tener subas diarias descontroladas como las que vimos en las semanas anteriores. Los dólares financieros suben en el año 167%.

2- Tasas

Plazo fijo tradicional 10.93% TEM

Plazo fijo UVA: 12.7% para el mes en curso, 9.5% y 10.7% estimado para los siguientes meses según el último REM (Relevamiento de expectativas del mercado)

Tasa 10 años USA 4.58% -26 pbs

Sin cambios en las tasas y con una inflación en octubre que se estima por debajo del mes previo se estima que el BCRA no volvería a subir la tasa. De confirmarse este dato los plazos fijos tradicionales volverán, luego de varios meses, a ser preferibles a los que ajustan por inflación por lo menos para los próximos 30 días.

3- Acciones

Merval 637.284,15 -2.79% semanal

Merval en u$s 734.13 -4.05% semanal

S&P 500 4.358,34 +5.85% semanal

Mercado local: Sigue la toma de ganancia en el mercado local, durante la semana intentó varios rebotes pero no lograron consolidarse. Se vienen tal vez las 2 semanas de mayor volatilidad de los últimos meses, hoy no hay mercados locales pero se podrán seguir la cotizaciones de algunos papeles que se negocian en Wall Street, a partir de mañana volveremos a tener cotizaciones locales y el mercado irá tomando posiciones para esperar el resultado del ballotage.

Mercado americano: Semana de rebote para el mercado americano de la mano de resultados económicos que muestra una economía menos robusta pero lejos de caer en recesión, tal vez el mejor de los escenarios. A lo que se suma que la Fed decidió no subir las tasas y una posterior conferencia de Powell que fueron bien recibidas por el mercado. Aún así nada está dicho y deberá confirmarse dato tras dato lo que busca la FED, una economía que se enfría lo suficiente como para confirmar una baja inflación pero no tanto como para caer en recesión.

4- Bonos

Riesgo país 2.525 -35 pb

Bonos en dólares: Los bonos volvieron al rango u$s 25/u$s 30 mejorando los valores vistos semanas atrás. Los problemas de base para lograr una mejora sostenible en estos activos se mantiene intacta, la falta de dólares (esta semana se tocó el mínimo de reservas en 7 años), un desequilibrio fiscal constante y un mercado de crédito internacional cerrado desde el 2018, hace que las mejoras no puedan consolidarse más allá de los u$s 30/u$s 35.

Bonos en pesos: Los bonos en moneda local siguieron con buen desempeño en la semana, entre ellos los que ajustan por inflación fueron los más demandados pero eso puede cambiar si en los próximos días se confirma una desaceleración en la inflación de octubre.

5 - Stock de pesos

En el mes de octubre el stocks de pesos llegó a los $29.72 billones lo que implica una suba de $1.37 billones (4.82%), dentro de esto la base monetaria sube un 5.99% y los pasivos remunerados un 4.44%

En el mes de octubre el BCRA pagó por intereses, primas y remuneración de cuentas corrientes $2.2 billones, se trata principalmente de los intereses de las leliqs y pases una emisión endógena que a estas tasas complica cualquier intento de estabilización de nuestra moneda.