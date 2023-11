Dólar blue y CCL, lejos de los $1.000: ¿hay espacio para que bajen todavía un poco más?

El dólar blue se mantuvo estable este miércoles al cerrar en $890 en tanto que el Contado con Liquidación (CCL), el que usan las empresas para girar divisas al exterior se desplomó, y tocó su valor más bajo desde fines de septiembre, al finalizar en $823,27 lo que implica una caída de 4%, mientras que el dólar MEP quedó en $840,97, con una baja de 0,9 %. Los analistas creen que a esta tendencia bajista de los dólares paralelos "le queda poco" y prevén que se avecina un rebote porque crecerá la demanda por cobertura en la recta final hacia el balotaje.

En ese sentido, los especialistas estiman que los dólares libres podrían mantenerse estables o descender un poco más entre este jueves y viernes pero auguran que ya en la semana previa al balotaje se reacomodarán al alza ante la incertidumbre electoral.

De todos modos, en el mercado no esperan saltos bruscos ni una corrida del blue ni en los dólares financieros como ocurrió previo a las PASO, y en los días anteriores a las elecciones de primera vuelta cuando la divisa informal y el CCL tocaron récords en torno a $1.100 millones. Aunque aclaran que el rumbo de los dólares alternativos en el tramo final hacia el balotaje dependerá del factor político, es decir de las declaraciones de los candidatos, lo que reflejan las encuestas, etc.

En ese marco, el foco de atención estará puesto en el debate que mantendrán el domingo 12 de noviembre el candidato de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, y el postulante de La Libertad Avanza Javier Milei. Y los analistas concuerdan que un driver para el rumbo de los dólares paralelos podría ser si los candidatos anuncian el nombre de su futuro ministro de Economía. Hasta ahora Massa solo anticipó que su titular de la cartera económica en un eventual gobierno será de otra fuerza política.

Dólare blue y CCL: ¿cúales son las razones de la caída?

Ante el derrumbe del CCL, un informe de PPI remarcó que el miércoles "el Banco Central aceleró" el ritmo de intervención oficial en relación a jornadas previas. Estimaron que " la entidad vendió u$s 47 millones para contener los dólares financieros", y precisaron que es el monto "más elevado desde el 20 de octubre, cuando la entidad se desprendió de u$s 68 millones en la antesala a las elecciones generales".

"A diferencia de las ruedas anteriores, el miércoles pudimos ver presencia volcada al CCL. De los u$s47 millones, u$s17,2 millones se destinaron a este mercado", indicaron. De esta forma, el acumulado de intervención en los últimos cinco días suma u$s133,1 millones.

El dólar blue perforó esta semana los $900 y se alejó de su récord nominal de $1.100

Sobre el dólar blue que esta semana perforó los $900 y se alejó de su récord nominal de $1.100, la economista Natalia Motyl aseguró que "previo a las elecciones y por las dificultades de acceder al dólar, aumentó el consumo con tarjeta de crédito en pesos, pensando que se le iba a licuar con la devaluación".

Y explicó: "cuando llegó el post electoral y no sucedió, muchos se vieron forzados a vender dólares para pagar la tarjeta. Entonces, esa mayor oferta permitió morigerar los precios. Cómo se redujo las chances de una devaluación post elecciones morigeró la demanda de dólares por cobertura".

En sintonía, el analista financiero Christian Buteler dijo que "no me sorprendió esta baja del blue, la esperaba, porque casi nadie se quedó con pesos antes de las elecciones, había mucha especulación en el precio pero como al día siguiente el país no explotó, el valor se desinfló porque la gente necesita pesos para sus gastos".Además, alegó que el blue tiende a converger con los dólares financieros, no era sostenible el una brecha de entre 10 y 15% entre el dólar informal y el CCL", alegó.

A su vez, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores vinculó el derrumbe del CCL a que "está muy trabada la operatoria por la variedad de normativas que se han ido implementando, y por otro lado el dólar para exportaciones -que da la posibilidad de liquidar 70% al tipo de cambio oficial y 30% al CCL- produce una oferta interesante" que quita presión a la cotización de esa divisa financiera.

El analista financiero Gustavo Ber concordó que "entre los factores que habrían contribuido a la mayor calma cambiaria reciente está el overshooting (sobrerreacción) previo, las menores preocupaciones respecto a escenarios de dolarización, algunas apuestas tácticas al carry-trade y una mayor oferta en el CCL por el nuevo dólar exportador".

Dólares paralelos: ¿pueden seguir bajando?

Ber consideró que "la importante retracción de los dólares financieros estaría próxima a llegar a su fin, posiblemente en la zona de $830 que ya testeó recientemente". Y prevé que "el reacomodamiento podría reanudarse durante la próxima semana ante la elevada incertidumbre vigente y la cercanía al balotaje".

El BCRA aceleró el miércoles el ritmo de intervención para mantener contenidos a los dólares financieros

De igual diagnóstico, Buteler comentó que "nos vamos acercando a las elecciones, me parece que a esta tendencia hacia abajo de los dólares le queda realmente poco, creo que van a resurgir las compras, y van a empezar a rebotar porque la incertidumbre volverá a ganar, aunque no creo que sea con la misma fuerza que tuvo previo a la primera vuelta electoral".

"El CCL puede bajar un poco más entre jueves y viernes, pero no lo veo debajo de $800. El dólar para exportaciones lo va ayudar a mantenerse contenido pero dependerá de la fuerza del proceso dolarizador porque en los próximos días no solo puede haber más demanda por cobertura sino que podemos empezar a ver a exportadores corriéndose y esperar a la semana siguiente al balotaje para ver qué pasa".

Buteler enfatizó: "No me cerró mucho lo que dijo Massa sobre retomar el crawling peg el 15 de noviembre y ese día subir $3 el dólar oficial, porque no es una devaluación de 3% mensual (como había indicado anteriormente el viceministro de Economia Gabriel Rubinstein). Si ese movimiento diario lo hago mensual da una devaluación de 29%". Y afirmó que "eso puede influir en el exportador que capaz empieza a retacear la liquidación a la espera del resultado electoral si no está muy necesitado y tiene margen para esperar".

Por su parte, Emiliano Anselmi, líder del equipo macroeconómico de PPI, atribuyó "la calma de los dólares financieros al dólar exportador". Al respecto, el analista indicó que ese esquema "expira el 17 de noviembre, así que cabe esperar que haya una oferta fuerte desde ese lado y eso puede contrarrestar la demanda por cobertura electoral".

Dólares paralelos: ¿llegarán a $1.000 antes del balotaje?

Anselmi proyectó que los dólares financieros "pueden subir, pero de ninguna manera vamos a ver los récord de $1.100 que vimos en la víspera de las elecciones generales, porque ahí el escenario base era la dolarización que implicaba tipos de cambios estratosféricos de $4000 o $5.000 pero ahora ese escenario desapareció gane Massa o gane Milei".

"No veo mucho recorrido al alza de los dólares financieros de acá al balotaje. Porque si se llegan a exacerbar un poco, creo que el BCRA va a salir a intervenirlos con reservas", juzgó.

El dólar exportador es una de las principales razones que impulsó la caída del CCL

Buteler vaticinó que el blue "va a llegar al balotaje arriba de $900" y agregó que coquetear con llegar a $1.000 "dependerá de qué tan picante se ponga la semana próxima, porque esto es político, hay que ver que pasa en el debate, las declaraciones y definiciones que dan".

En cuanto a CCL, Buteler manifestó que "no lo veo llegando nuevamente a $1.000 con lo que tenes del dólar de exportación, salvo que haya un desbarajuste demasiado grande desde lo político"."

En cambio, Motyl vaticinó que "la semana que viene veremos presiones al alza". A su criterio, "no hay razones para pensar en un dólar por debajo de los $1.000".

Para Repetto, "en función del stock de pesos y de las reservas el valor del CCL está quedando un poco retrasado y se percibe un aumento incipiente del volumen operado en los bonos por lo que podría haber algún ajuste en los próximos días".

Por su parte, el economista Federico Glustein opinó "que el mercado está viendo una victoria de Massa en las elecciones, no prevé una ola dolarizadora", por lo que estimó que "el blue puede subir por arriba de $900, es lógico que suceda al estar a 12 días del balotaje" y prevé que "el MEP y CCL seguirían en esta senda levemente tranquila con suba cerca de las elecciones, sobre todo, por la expectativa de mercado de lo que puede pasar".

Así, Glustein avizora que en la previa al balotaje, "el CCL y MEP estarán estables por debajo de $900, mientras que al blue lo veo en $920".