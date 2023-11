El dólar oficial desaparece del radar del mercado por los múltiples cepos: ¿es inexorable otra devaluación?

Ya cada vez menos transacciones se realizan mediante este tipo de cambio. ¿A quiénes beneficia, a quiénes no y qué debe hacer el próximo gobierno?

Todos los operadores del comercio exterior y del sistema financiero reconocen el nombre formal del dólar oficial del título de esta nota, que podemos abreviar en Com "A" 3500.

Esta cotización que oscila en torno a los 350 pesos por dólar hace ya casi 3 meses, es el valor de referencia de las cotizaciones minoristas y de los contratos de dólar futuro, y se utiliza para indexar instrumentos financieros (Dolar linked) y calcular el tipo de cambio real de la economía argentina y en los balances contables.

Sin embargo, viene perdiendo relevancia, en las operaciones del comercio exterior y en la formación de precios. Veamos.

El dólar oficial pierde relevancia y exige una devaluación

Producto de las crecientes restricciones cambiarias, ya cada vez menos transacciones se efectúan a la paridad del Com. "A" 3500. Por caso, hace años que la compra de dólar billete al tipo de cambio oficial incluye -además de cupos mensuales- impuestos (PAIS) y anticipos (de Ganancias y de bienes personales) que lo encarecen.

Algo similar sucede con los gastos con tarjeta en el exterior y el pago de servicios foráneos. Hasta mediados de este año, la principal excepción eran las importaciones de bienes que lograban sortear las diversas trabas existentes. Sin embargo, a fines de julio, se generalizó el pago del Impuesto PAIS a todas las importaciones de bienes y servicios, quedando exceptuados unos pocos rubros.

Los bienes que aún se pueden importar al Com. "A" 3500 -si se consiguen las múltiples autorizaciones pertinentes- son alimentos, medicamentos, autopartes y combustibles. Asimismo, las importaciones de servicios que están exentos del impuesto PAIS son las vinculadas a Salud y Educación. El último bastión al que un ciudadano a pie puede comprar/pagar bienes importados al dólar oficial, son los Duty free, pero para ello hay que viajar al exterior (lo barato suele costar caro).

Prácticamente ninguna transacción se realiza con el tipo de cambio oficial en la actualidad.

Por el lado de las exportaciones, desde que Massa asumió como ministro de economía se implementaron diversos estímulos -léase diferenciales- de tipo de cambio para fomentar las ventas externas. Esto hizo que el tipo de cambio efectivo que recibían algunos sectores exportadores superara significativamente el dólar oficial.

Importaciones y exportaciones: ¿el dólar está caro o barato?

En primer lugar el diferencial cambiario benefició al complejo sojero y luego se extendió a la agroindustria, a las economías regionales, a la energía y a la minería. Finalmente, tras las elecciones presidenciales, el Gobierno generalizó el beneficio a todos los sectores exportadores de bienes y servicios: las divisas generadas por ventas externas se liquidan 70% al oficial y 30% al CCL.

En el gráfico a continuación podemos observar el Índice del Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) elaborado por el BCRA a partir del dólar oficial (Com. "A" 3500). Actualmente, este muestra un atraso cambiario significativo respecto al promedio histórico, que se asemeja a fines de 2015.

Sin embargo, el tipo de cambio real efectivo para los exportadores no está atrasado, pues perciben una cotización que supera en 40% al dólar oficial. Asimismo, la "devaluación fiscal" encarece el tipo de cambio efectivo que paga un importador que consigue que el BCRA le gire divisas al Com. "A" 3500, minimizando el atraso cambiario.

Por último, el tipo de cambio real está muy depreciado/alto para los importadores que no logran acceder al MULC (dólar oficial) y tienen que usar dólares propios (convalidando brecha), y para aquellos que compran dólar billete o gastan con tarjeta en el exterior y pagan 30% de impuesto País más 45% de anticipo de ganancias y 25% de adelanto de Bienes Personales.

En este contexto no sorprende que el proceso de formación de precios reaccione cada vez más significativamente a las subas de las cotizaciones financieras: ya que tanto el dólar exportador como el importador están influidos -directa e indirectamente- por el tipo de cambio paralelo. Esto es muy relevante a la hora de estimar el posible impacto inflacionario de una eventual unificación cambiaria. Hoy podemos afirmar que estamos más cerca de que un "sinceramiento cambiario" tenga un traspaso acotado a precios, respecto de lo que sucedió a fines de 2015.

El próximo gobierno, ante una eventual devaluación: ¿impactará en los precios?

Sin embargo, el tipo de cambio oficial sigue vigente en diversos contratos financieros. Por caso, tanto el dólar futuro, como los instrumentos dólar linked se pactan al Com. "A" 3500. Además, los servicios de deuda en moneda dura se pagan al dólar oficial si se cumple con la exigencia del BCRA de renovar una porción elevada de los vencimientos de capital.

Es interesante notar que, cuantas menos operaciones se cursen, más sencillo sería para el BCRA controlar su cotización, divorciándolo cada vez más de la evolución del resto de las variables económicas, impactando en los rendimientos de los instrumentos atados al Com A 3500 y a la inflación (CER). Pero si no se puede acceder al dólar oficial, tarde o temprano tanto los instrumentos dólar linked como el mercado de futuros buscarían sustituir contractualmente el "Com A 3500" por el dólar MEP ó el CCL.

La tendencia indica que instrumentos como el dólar linked o el mercado de futuros buscarían sustituir dólar oficial por MEP o el CCL.

Que diversas operaciones financieras tengan en cuenta al dólar oficial (atrasado) como referencia no es común, ya que en el pasado la mayoría de los desdoblamientos cambiarios tenían un dólar para operaciones comerciales bajo/administrado, y un dólar financiero alto/libre. Hoy existe un mercado cambiario financiero con menos intervenciones, pero hay muchas operaciones financieras que siguen atadas al dólar oficial. Mientras que el dólar exportador se ubica 40% encima del Oficial y, en promedio, el dólar importador supera en 15% el Com A 3500.

En síntesis, producto de las múltiples restricciones y parches acumulados el actual sistema cambiario de nuestro país luce como Frankenstein. El próximo presidente debería -de mínima- reducir las múltiples distorsiones existentes aprovechando la mejora del superávit comercial, gracias a la recuperación de las exportaciones agroindustriales (tras una severa sequía), la sustitución de importaciones energéticas gracias al gasoducto que comunica Vaca Muerta con grandes centros urbanos, y la puesta en marcha del potencial del triángulo del Litio.