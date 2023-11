Dólar blue y CCL: a qué precio pueden llegar antes del balotaje, según el mercado

El dólar blue y las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP, se despertaron hacia el final de la semana luego de la calma que habían mostrado tras las elecciones generales y los analistas auguran que en los próximos días, en la recta final al balotaje, la presión alcista se acentuará por mayor demanda de cobertura en un escenario de incertidumbre.

El dólar blue cerró el viernes en $960, tras haber tocado en la semana un valor mínimo de $890, mientras que el CCL que había descendido hasta un umbral el miércoles de $823 finalizó la semana en $876,48 en tanto que el MEP quedó en $881,71. Los analistas plantean que, previo a las comicios generales, existió una sobredemanda de cobertura por temor a la dolarización que impulsa el candidato por La Libertad Avanza, Javier Milei, pero tras el resultado electoral el mercado leyó que ese plan tenía menos chances. Y, ante la necesidad de pesos para cubrir los gastos típicos de principios de mes -pago de sueldos, tarjetas de créditos-, los individuos y empresas se desprendieron de dólares lo que desinfló las cotizaciones.

Sin embargo, una vez cubiertos esos gastos y ante la cercanía del balotaje, entre jueves y viernes resurgió la demanda por cobertura en un contexto donde, si bien las encuestas anticipan una elección reñida, en algunos casos muestran alguna ventaja para Milei, quien que en los últimos días ratificó su plan de dolarización.

Y esto ocurre en un marco donde el Banco Central extendió la racha compradora en el mercado cambiario a 14 ruedas consecutivas al registrar el viernes un saldo neto positivo de u$s6 millones, con lo cual acumuló en la semana compras por u$s78 millones y en lo que va de noviembre suma un saldo positivo de u$s140 millones. Sin embargo, en la semana se acentuó el deterioro de las reservas netas que se hundieron a un mínimo histórico de casi u$s11.000 millones y esa escasez de divisas es otro factor que presiona sobre la cotización de los dólares alternativos.

Ante este panorama, la incógnita es si los dólares libres cruzarán los $1.000 como ocurrió en la antesala de la primera vuelta electoral. Algunos vislumbran que el blue puede atravesar esa barrera. En cambio, creen que el CCL ayudado por la mayor oferta del dólar para exportaciones podría no escalar a ese valor, aunque todo dependerá del factor político, es decir de las declaraciones de los candidatos, de lo que reflejen las encuestas, y de cómo haya leído el mercado el debate del domingo entre los dos candidatos.

Dólares paralelos: ¿por qué rebotaron?

El analista Franco Tealdi afirmó que "arrancó la cobertura pre-electoral, no solo por la suba de los dólares financieros sino también la suba de activos considerados ‘refugio’ como acciones de Aluar y Ternium".

El dólar blue cerró el viernes en $960, una suba diaria de $10, y en la semana trepó $35

Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas concordó que la causa principal es el reinicio "de un proceso dolarizador ante "la incertidumbre por el desenlace electoral". Y acotó : "Lo veo por el lado de que los inversores ya hicieron tasa, el CCL cayó bastante respecto al record (de $1.100) previo a la primera vuelta y entonces decidieron empezar a recomprar de nuevo a esos precios más bajos".

A su vez, los analistas de Facimex Valores destacaron: "Estamos ante una carrera electoral que sigue siendo pareja, con ambos candidatos llegando a la segunda vuelta con chances virtualmente idénticas de ganar, y esto explica que la demanda de cobertura haya estado creciendo". Y vaticinaron que "el mercado todavía no llegó a descontar un escenario de 50-50, por lo que la demanda por cobertura irá en ascenso la próxima semana".

Por su parte, un informe de Consultatio Plus remarcó que "la narrativa de consenso fue virando de manera lenta pero definida en las últimas semanas desde un triunfo categórico de Massa al día siguiente de las elecciones generales, a una probabilidad superior de un triunfo de Milei que hoy reflejan varias encuestas"

En ese sentido, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras estimó que la mayor demanda por cobertura puede estar vinculada a que "circulan encuestas que dan ventaja a Milei y a que él y su equipo salieron a ratificar la propuesta de dolarización y eliminación de BCRA".

Por su parte, la economista Natalia Motyl planteó que "la suba del dólar blue responde a una mayor demanda por cobertura ante la cercanía a la fecha de las elecciones" y juzgó que "esa aceleración de dolarización es natural en un contexto electoral que acrecienta la volatilidad de las principales variables., y en un escenario de escasez de reservas con un stock neto en rojo en más de u$s 10.000 millones".

Asimismo, el economista Federico Glustein sostuvo que "la cercanía con las elecciones moviliza la dolarización, sobre todo que cambió un poco la tendencia electoral donde se pensaba que Massa podía tener una victoria contundente, pero hoy las encuestas muestran más paridad, con lo cual se da una cobertura lógica".

La paridad que marcan encuestas es una de las razones del resurgimiento de la demanda de dólares por cobertura

Dólares blue: ¿cruzará la barrera de los $1.000 antes del balotaje?

El analista financiero Christian Buteler auguró: "Podemos tener una semana media caliente en el precio del blue donde la demanda le gane a la oferta". Y fundamentó: "Por lo que hablé con algunas mesas de dinero, olfateo que en los próximos días se viene algo similar a lo que vimos previo a la elección general donde probablemente se corran de vuelta los grandes mayoristas" de las operaciones. En ese contexto, el dólar blue en la rueda previa a las elecciones generales se llegó a vender a $1.200.

"Lo que se rumorea es que hay una bajada de línea de que, en la semana previa al balotaje, haya poca operatoria, continúen los controles en las cuevas del microcentro y entonces tengamos corriéndose a los grandes mayoristas. Y en ese caso es probable que ocurra lo mismo que la vez anterior, los pocos que operan te lo van a vender más caro", advirtió.

A su vez, Motyl vislumbra "una tendencia claramente alcista donde para finales de la semana el dólar blue volverá a superar los $1.000, independientemente de quien esté mejor en las encuestas".

Por su parte, Glustein prevé que la cotización "va a tener cierta inestabilidad" y cree que puede haber "un aumento fuerte en el blue, pero no sabemos cuánto porque no hay drivers de estabilización". Pero pronosticó que "por cómo viene la trayectoria, el blue, tranquilamente, podría superar los $1.000 para el próximo viernes".

Dólar CCL, ¿hay riesgo de una corrida previo a las elecciones?

En este marco, Baer avizora que en la semana previa al balotaje: "Habrá una mayor tendencia a dolarizarse, pero no preveo una escalada del CCL a $1.000 porque hay instrumentos para que no se escape". Y argumentó que a diferencia de lo que ocurrió previo a las elecciones del 22 de octubre, "lo que cambia ahora es que en el CCL hay oferta más genuina por el dólar exportación".

Auguran una semana caliente para el blue en la recta final al balotaje, y podría superar los $1.000

"Con esa oferta y algunas intervenciones (mediante la compra venta de bonos para contener a los dólares financieros) tienen herramientas para que no se escape", juzgó.

En cambio, Buteler consideró que "el dólar exportador puede ayudar a contenerlo, pero habrá que ver si los exportadores no se corren de liquidar a la espera del resultado electoral".

"En la semana antes del balotaje puede pasar cualquier cosa. Una mayor presión y escalar un 10%-15% puede ocurrir si por alguna razón se pone nervioso el mercado, sea por señales que deje el debate, declaraciones de los candidatos, etc, Y, cuando el mercado se pone nervioso, termina pagando valores que no son muy lógicos si no ve un horizonte claro con el dólar", afirmó.

Según su visión, "si se conociera el nombre de quien va a ser el ministro de Economía en un gobierno de Massa, será un driver que puede motorizar a los dólares financieros, porque para el mercado no es lo mismo el perfil de Martín Redrado o Carlos Melconian, que Claudio Lozano", en referencia a algunos nombres que estuvieron circulando.

Para Reschini, el riesgo o no de una corrida "va a depender de la demanda y esta se mueve por las señales que dan desde la política". Y enfatizó: "El CCL ya está en torno a los $900 así que hay chances de que volvamos a ver los $1.000. Todo lo que sea interpretado por el mercado como una dolarización desordenada (con chances de ocurrir) y a la vez más de lo que venimos viendo que es gasto público financiado con emisión va a generar desconfianza y presión cambiaria".

El dólar exportador evitaría una corrida del CCL como ocurrió previo a elecciones generales, según algunos analistas

Tealdi manifestó: "No sé si llegaremos a esos valores de pánico, pero lo seguro que tendremos presion sobre los tipos de cambio". Y opinó que "el Gobierno tiene pocas herramientas para evitar que se repita una corrida".

A su vez, la consultora 1816 sostuvo que "en la performance del CCL influyó mucho en las últimas semanas el esquema 70/30 de liquidación del dólar exportador que seguirá vigente al menos hasta las elecciones". Pero advirtió que ,"a pesar de eso, en la semana puede haber riesgo al alza si el mercado percibe mejores chances de Milei, tanto por una mayor demanda de dólares como por una menor oferta, porque para un exportador convencido de que Milei gana, un dólar efectivo de $500 podría no ser incentivo suficiente para liquidar"-

De todos modos, la consultora sostuvo que "el potencial alcista del dólar financiero pre balotaje está acotado por el hecho de que a la oferta privada se le podría sumar la intervención oficial en caso de ser necesario" y precisó que "tanto en pre PASO como pre primera vuelta la intervención en el MEP/CCL llegó a la zona de u$s100 millones diarios".

De igual diagnóstico, Motyl dijo que "hoy el CCL y MEP están intervenidos oficialmente por lo que uno espera una escalada hacia los $900 para finales de la semana que viene"

En sintonia, la consultora Anker evaluó: "Seguimos viendo riesgo de presión cambiaria en la medida que nos acerquemos a las elecciones, pero creemos que la toma de cobertura pre ballotage podría ser más atenuada versus la toma de cobertura pre PASO o pre primera vuelta".

"En primer lugar, las chances de un "escenario Massa" sin unificación cambiaria y con desdoblamiento cambiario modera la toma de cobertura. Por otro lado, un 'escenario Milei' con alianzas con referentes del PRO y donde no hay margen para implementar una dolarización de entrada, también juega en ese sentido", concluyó