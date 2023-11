Alerta de economista respecto a qué puede pasar en los próximos meses con el dólar e inflación

Más allá de los resultados del balotaje, para varios economistas se espera una situación muy compleja para los próximos meses, debido a la necesidad que tendrá el nuevo gobierno de ajustar diversos precios relativos y al tipo de cambio oficial.

Uno de los expertos que advierte estos problemas es Fernando Marengo, socio y economista jefe de BlackToro Global Investments, que dialogó con iProfesional sobre los desafíos que se plantearán en el corto y mediano plazo para la Argentina.

-¿Cuál es el diagnóstico que realiza de la situación económica?

-La situación actual es bastante débil con un Gobierno que no tiene reservas, de hecho el nivel neto es negativo y el Banco Central está usando divisas que no son propias, a lo que se le agrega deuda elevada de importaciones y se deben realizar desembolsos al Fondo Monetario. Más un retraso de precios relativos fenomenal y un tipo de cambio atrasado, que condicionan el desempeño futuro del gobierno.

Más allá de eso, también hay que pensar que existen fortalezas en la economía: un desequilibrio externo que no es grande porque no se tiene financiamiento externo, un déficit fiscal que no es tan preocupante porque se va licuando con la aceleración de la inflación y un sector privado que ahorra en el exterior, que es casi de un punto del PBI, y que puede volver a financiar inversión. Y, finalmente, expectativa de una cosecha buena y un sector energético que el año que viene pueden aportar divisas.

Entonces, los primeros 6 meses serán complicados, pero luego creo que la situación debería empezar a mejorar gracias al flujo de los dólares.

-¿Qué puede ocurrir con el precio del dólar después del balotaje?

-Hay dos escenarios. En caso de ganar la oposición, va a haber una puja por la transición, en el que se intentará que el gobierno actual haga el ajuste hasta diciembre y la gestión actual tratando de evitarlo.

En cambio, en caso de triunfar el oficialismo, se aguarda que se puedan anticipar medidas, aunque no se esperan saltos bruscos de la cotización del dólar.

La forma en cómo se reacomode el precio del dólar oficial en los próximos días estará en la mira del mercado.

-¿El objetivo será ir unificando el precio del dólar?

-Parte del éxito del próximo gobierno es lograr que la brecha se reduzca fuertemente como paso previo para que vuelva un mercado único y libre de cambios. Creo que es una condición necesaria para salir del estancamiento que tiene la economía argentina hace más de 10 años. Claro que esto no se puede lograr el primer día con un Banco Central sin reservas, ni confianza, por lo que el camino más razonable en este contexto es, quizás, un desdoblamiento del tipo de cambio oficial y una reducción fuerte de la brecha.

La condición para lograrlo es que no tiene que haber pesos excedentes en la economía, algo que se puede lograr mediante un ajuste fiscal y la prudencia monetaria. En base a eso, se esperará a la oferta de divisas que llegará a mitad del año que viene para poder unificar el mercado.

-¿Cómo se ubicará la inflación en este escenario?

-La liquidez que inyectó el Gobierno para la campaña, la aceleración inflacionaria, el faltante de bienes a cambio de pesos, ya que nadie quiere los billetes que cada día pierden valor, y el aumento de la deuda con los importadores generan presión en la economía. Entonces, el año que viene habrá que ver qué hace el nuevo gobierno. Si se insiste con el "modelo actual", se necesitará una mayor inflación para poder financiar y licuar el déficit fiscal, porque esto engrosa la recaudación y aumenta la demanda de pesos.

La otra alternativa es empezar a ajustar los problemas que tiene Argentina, como los precios relativos. Entonces, si se quiere volver a los precios relativos de 2018 (el nivel máximo del gobierno de Macri) de los servicios y productos regulados, se necesita un incremento de 70% para el caso que el IPC sea cero. Pero con una inflación núcleo actual de 150%, se requiere una suba de más de 300% de los precios regulados. Además, se debe ajustar el tipo de cambio oficial.

Claramente, ambas cosas producirán una aceleración de la inflación, pero esto se generará por el cambio de precios relativos que se debería hacer por única vez, para que aumenten los incentivos y que haya más producción. Ojo, como mencioné, es algo puntual y no se toma ello como un incremento sostenido de los precios.

-¿Qué espera que ocurra el año que viene?

-El tema político y social será, quizás, el principal desafío del próximo gobierno, más allá de quién sea el ganador. Esto porque Argentina ya tuvo que afrontar procesos de ajustes y no hay grandes desequilibrios macroeconómicos, desde el momento que el déficit de cuenta corriente es menos de 3 puntos del PBI, no por prudencia sino porque el mundo no nos quiere prestar.

Es decir, es un desequilibrio bastante razonable, que indica que se necesita una reducción del déficit fiscal del sector público. Así, se requiere que baje el ahorro del sector privado para que vaya a inversión.

El problema es que se precisará el mencionado ajuste de precios relativos, donde habrá perdedores y ganadores. Entonces, el que sea perdedor no la va a pasar bien, en un entorno delicado del país. La clave es que los ajusten terminan ocurriendo inevitablemente, por lo que hay que ver si lo hace el gobierno de manera ordenada o el mercado de forma desordenada. Así, la nueva gestión deberá decidir de qué forma lo encarará.-