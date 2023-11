Inversiones: ¿estás preparado para lo que se viene? Nuevas oportunidades

Tenemos un nuevo Presidente electo, y en solo 48hs las acciones y los bonos experimentaron fuertes subas, en algunos casos históricas, por las primeras declaraciones realizada en los medios, como ser el caso de privatización de YPF.

Esto marca el comienzo de un periodo de gran cantidad de cambios, velocidad de información e impacto de los mercados. Por este motivo es clave contar con el asesoramiento necesario para estar al día con todo lo que está pasando y encontrar oportunidades de inversión.

Si pretendes encontrar el asesoramiento necesario en el Ejecutivo de tu Banco, probablemente sea el primer gran error, dado que no son especialistas en inversiones, no cuentan con variedad de productos, no es su servicio principal y no cuentan con toda la información necesaria para dar un asesoramiento de calidad.

Asesoramiento Financiero Profesional y sin Costo

A través de Finhaus.com.ar podés acceder a un asesor financiero experto en inversiones, matriculado y regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y sin costo extra.

Encontrá tu asesor ideal en función de tu perfil, en simples pasos y lo mejor de todo es que lo podés contactar vos mismo en el momento a través de Whatsapp.

Llevá tus inversiones a otro nivel, asesorate con un experto y aprovecha las oportunidades que se vienen. ¡No te quedes afuera!

¿Qué opinan los asesores?

Dante Ruggieri (Matricula CNV N°911) nos cuenta su visión en este nuevo contexto:

Ante este nuevo escenario político, me permito ser constructivo, ya que, el nuevo gobierno, en primer lugar fue respaldado por el voto popular en casi 15 millones de personas. En segundo lugar, el presidente electo se está encargando mediante entrevistas de ser muy claro en cuál es la situación actual a nivel económico del país y cuál será su hoja de ruta.

Dicho esto y pese a la dramática situación de las variables macroeconómicas veo una gran oportunidad en algunos activos que pese a la suba de los últimos días serían precios de piso si Argentina logra tener éxito en el plan de estabilización.

La "oportunidad" desde mi punto de vista con la que cuenta es país, es que está claro que las políticas deben ser de shock, adicionalmente hoy en día los inversores (que pueden) ya se encuentran dolarizados. Otro punto fundamental es que hoy en día dentro del mercado de valores los grandes fondos externos se estuvieron retirando del país en los últimos cinco años. De esta manera, si Argentina lograra empezar a mostrar mejoras en cuanto al nivel de déficit, que hoy ronda en el 15% del PBI, (10% corresponde al BCRA y 5% al Estado) en el primer semestre del 2024, eso probablemente generaría algún tipo de apetito por activos locales por parte de fondos extranjeros. Suponiendo esto, el volumen en el mercado podría ser sustancialmente mayor sumado a que podríamos ver movimientos importantes al alza en términos generales del mercado.

Con lo expuesto más arriba, veo algunos activos que podrían ser los más beneficiados dentro de un gobierno que propone llegar a un déficit financiero de 0% para finales del siguiente año.

En primer lugar y en lo que respecta al segmento renta fija, veo con un potencial muy importante al bono AL30, dicho activo hoy cotiza a 30 dólares teniendo una tasa de rendimiento del 50%, sumado a esto, el otro atractivo que empieza a tener este instrumento es que empieza a pagar amortizaciones, es decir, desde hoy a enero del 2025 este bono devolvería en concepto de intereses y amortizaciones 13.75 dólares, sobre los 30 usd que vale hoy. Esto equivale a una devolución de la inversión de un 45%. Mis perspectivas para el AL30 son muy constructivas, siempre y cuando desde el primer día de mandato se empiecen a realizar los cambios necesarios.

Por el lado de la renta variable veo muy bien al sector de "Utilities", particularmente a las empresas CEPU y TRAN, cada compañía tiene estructuras distintas pero ambas vienen bajando sus costos y mejorando sus márgenes con tarifas aún muy por debajo de lo que deberían recibir por el servicio. Los ratios para ambos activos son muy alentadores, por ejemplo en el caso de Central Puerto hoy podemos ver que su P/E se encuentra en torno a 7.

Veo una gran oportunidad en dichos segmentos tanto de corto como de mediano plazo.

Con Finhaus, el conocimiento de pocos ahora es para todos.

