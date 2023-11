Los mercados siguen de fiesta: la bolsa porteña y los bonos soberanos en dólares suben más de 7%

El Merval extiende las ganancias y sube 7,3%, tras declaraciones "moderadas" del presidente electo, Javier Milei, que alientan las cotizaciones de los papeles argentinos. En la plaza externa, las acciones de empresas argentinas que se negocian en el exterior marcan resultados dispares, en una jornada de buen clima negocios en Wall Street.

Desde Portfolio Personal Inversiones señalaron que no sorprendería ver al índice posarse por encima de los u$s 877 e incluso superar eventualmente los valores pre-PASO 2019, aunque no descartan que se pueda ver "una leve retracción" previo a continuar el avance.

"Después de todo, también es cierto que a la presidencia de Javier Milei le queda un arduo camino por delante. Si bien la unificación cambiaria y eliminación del cepo es el único camino viable para volver a un sendero de acumulación de reservas y ser capaces de afrontar los compromisos que apremian en los próximos, los riesgos de caer en una hiperinflación al hacerlo son elevados", advirtieron.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York se negocian con subas de hasta 3,7%, encabezadas por el Global 35. Desde que se conoció el resultado del balotaje presidencial y su posterior discurso moderado, la cotización de los títulos Globales se incrementó más de 10%. En tanto, los títulos en pesos con ajuste CER operan con ascensos de hasta 1%, liderados por el TX26.

A nivel local, el presidente electo señaló en dos entrevistas televisivas su idea de ajustar las cuentas públicas y declaró que "no se negocia el equilibrio fiscal" y que "voy a hacer un fuerte ajuste fiscal para pagar la deuda". Además, volvió a referirse a las Leliq, que volvió a calificar de "problema", agregando que "lo vamos a arreglar con una solución de mercado, sin Plan Bonex". Finalmente, dijo que "sabemos que el riesgo de hiperinflación está, pero vamos a hacer todos los esfuerzos para evitarlo".

Qué pasa en los mercados del mundo

Las principales acciones de Wall Street se negocian con ganancias, tras los buenos resultados de ganancias del fabricante de chips de inteligencia artificial Nvidia (NVDA), antes de la pausa por el día de Acción de Gracias.

Nvidia aplastó las expectativas de Wall Street en sus tan esperados resultados trimestrales, aunque la respuesta fue "algo apagada" cuando la compañía señaló que las restricciones estadounidenses a las exportaciones de chips a China afectarían los resultados.

En cuanto al en el mundo de inteligencia artificial, en un sorprendente cambio, OpenAI dijo que Sam Altman regresaría como su CEO pocos días después de su destitución. El creador de ChatGPT también está incorporando nuevos miembros a la junta directiva, incluido el exsecretario del Tesoro, Larry Summers, mientras intenta sofocar un motín del personal. La decisión se considera una victoria significativa para Microsoft, patrocinador clave de OpenAI, que hizo campaña para revertir el despido de Altman.

En el frente económico, nuevos datos del Departamento de Trabajo mostraron que se presentaron 209.000 solicitudes de desempleo en la semana que finalizó el 18 de noviembre. Esto marcó una disminución con respecto a las 231.000 presentadas la semana anterior, lo que algunos economistas habían creído que marcaría una tendencia al alza en las solicitudes de desempleo a medida que la demanda laboral el mercado se enfría.

Wall Street

Los principales índices de Wall Street registran resultados positivos. Así, el S&P 500 gana 0,20%; el industrial Dow Jones avanza 0,18%; y el tecnológico Nasdaq sube 0,29%.

Merval

El Merval marca una suba de 7,3%. En este contexto, los ascensos de las acciones líderes fueron registrados por Cresud (8,9%); Grupo Supervielle (8,64%); y Transportadora de Gas del Norte (8,62%).

ADRs

En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas se negocian con resultados altibajos. De esta manera, las ganancias son registradas Telecom (6,3%); Edenor (1,7%); y Mercado Libre (1,7%); mientras que las pérdidas son anotadas por Despegar (-5,3%); Tenaris (-2,9%); e Irsa (-2,8%).

Bonos

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York se negocian con subas de hasta 3,7%, encabezadas por el Global 35, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER operan con ascensos de hasta 1%, liderados por el TX26.

Riesgo país

El riesgo país se ubica en torno a los 2.175 puntos básicos.