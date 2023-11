Reconocida calificadora de riesgo enciende la alarma sobre el pago de la deuda

La calificadora de riesgo Fitch Rating advirtió que, aunque aún no se conoce el detalle de los planes económicos del presidente electo Javier Milei, es probable que en los próximos años el país caiga en algún tipo de default de su deuda debido al "grave punto de partida" económico de Argentina y los desafíos de gobernabilidad.

La calificadora resaltó que Milei asumirá el cargo en medio de una "severa crisis económica", enorme déficit fiscal y un profundo desequilibrio monetario generado por el Banco Central. Además, señala que las reservas netas cayeron a u$s 10.000 millones negativos, pese a los fuertes controles de cambio.

La entidad destaca que Milei propuso medidas rápidas y radicales para abordar los desequilibrios, pero "la dudosa viabilidad técnica de estos planes y la reciente moderación en su retórica hacen que sea incierto cuán ambiciosa será la agenda que perseguirá".

Fitch considera que el contundente triunfo le ofrece respaldo para tomar medidas, pero la falta de apoyo en la política será un obstáculo. A la vez, la tasa de pobreza en 40% muestra un contexto frágil para un "ajuste doloroso" y la influencia del peronismo sobre "grupos poderosos", como los sindicatos, podría ejercer resistencia.

La entidad destacó que Milei aseguró su intención de mantenerse al día con las obligaciones de deuda soberana de Argentina. A corto plazo, estos incluyen un pago de u$s 910 millones al FMI a finales de diciembre, u$s 1900 millones en enero y otros u$s 1500 millones en cupones de eurobonos en enero.

"La activación de una línea de swap con China y la retención de dólares a los importadores ayudaron a las autoridades a realizar pagos de deuda en los últimos meses, pero complicaron el futuro panorama de liquidez externa. La capacidad y la voluntad de Milei de utilizar el canje para los próximos pagos tampoco están claras", destacó.

La calificadora resaltó que Milei asumirá en medio de una "severa crisis económica" y pone en duda el pago de la deuda

Qué dijo Fitch Rating sobre la deuda argentina

Fitch advirtió que el ajuste necesario para una importante acumulación de reservas y acceso a los mercados, y así evitar la necesidad de reestructurar los pagos de eurobonos que "se vuelven onerosos en 2025", puede ser demasiado grande y difícil de lograr en el corto plazo.

En ese sentido, afirmó que la dificultad para afrontar los pagos de deuda soberana es consistente con una calificación de ‘CC', que indica la expectativa de que es probable que se produzca algún tipo de incumplimiento con los acreedores privados.

"El éxito de Milei con los ajustes, combinado con una mejor cosecha y ganancias extraordinarias en divisas provenientes de los recursos energéticos de Vaca Muerta, determinarían cuán profunda debe ser esta posible reestructuración", destacó.

Sin embargo, "refinanciar las obligaciones, en lugar de reestructurarlas, depende de recuperar el acceso a los mercados, lo que requerirá confianza en la gobernabilidad y una nueva dirección política que pueda resistir futuros ciclos electorales", lo cual "podría ser más difícil de cumplir para Milei".