Tras el salto del dólar tarjeta, ¿qué sucederá con el blue y los financieros de acuerdo a los expertos?

El dólar blue cotiza este jueves con una caída a $1.050 en las cuevas del microcentro porteño, mientras en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $980,082 y el MEP se ofrece $1.010,82. Esto ocurre mientras el Gobierno oficializó en las primeras horas del día una nueva suba en las percepciones del dólar tarjeta, que llevará el valor desde los $748 actuales hasta los 950 pesos.

Con la nueva resolución general 5450 emitida por la AFIP, este tipo de cambio tendrá una percepción del 100% del impuesto a las ganancias y un 25% de bienes personales, que se suma al 30% del impuesto PAIS. En total, será un 155% que se le imputará al dólar oficial, que cerró este miércoles a $355 para la compra y $375 para la venta.

En efecto, a través de la resolución 5450, se establece que "las percepciones practicadas tendrán, para los sujetos pasibles, el carácter de impuesto ingresado y serán computables, según sea el caso, en las declaraciones juradas anuales del Impuesto a las Ganancias o del Impuesto sobre los Bienes Personales, correspondientes al primer período fiscal posterior a aquel en el cual se practicaron las mismas". Es decir, que las percepciones practicadas a partir de este jueves y hasta el 31 de diciembre serán computables en las declaraciones juradas de 2024.

El Gobierno no había modificado hace mucho los impuestos de este tipo de cambio. Hace poco más de un mes, en octubre, en medio de una crisis cambiaria con un dólar blue en disparada, unificó las percepciones de ganancias y bienes personales del dólar tarjeta, Qatar y solidario al 45% y 25%, respectivamente. La regulación anunciada este jueves subió desde el 45% hasta el 100% la alícuota correspondiente al impuesto a las ganancias.

Al respecto, el equipo económico del presidente electo Javier Milei cree que podría llevar adelante una unificación cambiaria, con eliminación del cepo, a un valor de $650. Sin embargo, este miércoles el mandatario electo evitó pronunciarse al respecto de a cuánto debería estar el tipo de cambio oficial. "No existe forma de hacer ese cómputo. Hay un conjunto de restricciones que vamos a empezar a levantar, una vez que terminemos con el problemas de las Leliq se levantará el cepo y el dólar será el que el mercado determine", señaló.

Tras victoria de Milei, expertos anticipan una devaluación

Razones de la nueva devaluación

Para el analista de mercados de Epyca, Joel Lupieri, a priori se puede indicar que la medida funciona como un nuevo parche para cuidar las reservas, ya que más allá de que la actual gestión tiene pocos incentivos para dejar cuentas ordenadas y tipo de cambio oficial competitivo, esto probablemente ayudará a bajar parte del caudal de divisas que se están yendo por turismo y compras en el exterior.

"El principal efecto debería ser el de desalentar compras por internet y gastos superfluos, que aprovechaban la diferencia que existía entre los dólares bursátiles y el tarjeta. Ayer con la suba del MEP y CCL, creo que se eligió un buen momento para dar el salto en el dólar tarjeta, dejando los tres (al menos momentáneamente) en una virtual paridad", explicó.

Según el economista, la iniciativa del Palacio de Hacienda no estima que tenga un efecto directo sobre la inflación ni el nivel de precios, dado que prácticamente regía para las compras fueras del país.

"Más allá de eso, empezar a pensar en un dólar de mil pesos para tres de las principales cotizaciones (MEP / CCL / Tarjeta) si puede dar una idea de qué valores podría alcanzar el oficial ante una eventual unificación cambiaria", analizó.

Por último, el economista apuntó que, si bien no cree que la medida haya sido coordinada con los equipos técnicos del presidente electo, "tampoco lo descarto", porque no logra observar otro motivo para hacerlo justo ahora.

"A partir del 11 de diciembre, los dólares libres van a fluctuar al ritmo del plan económico de Milei. Si el tipo de cambio se libera, deberíamos a las cotizaciones bursátiles rondando inicialmente por encima del oficial, para luego ir acomodándose al valor del MULC", concluyó.

Más inflación para 2024

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Grinman, estimó hoy que la Argentina podría tener el próximo año una inflación "más grande que en 2023", a partir de un "imprescindible" sinceramiento de todos los precios, el cual además devendría en una recesión.

"No imagino que el sinceramiento de precios pueda suceder de la noche a la mañana, pero es inevitable que suceda, más que inevitable, imprescindible, y esto va a generar una alta inflación", manifestó el referente de la CAC en declaraciones a radiales

Tras una nueva devaluación del dólar tarjeta, ¿qué sucederá con el blue y los financieros de acuerdo a los expertos?

En este sentido, puntualizó: "En 2024 vamos a tener una inflación más grande que en 2023, pero el sinceramiento de todos los precios hay que hacerlo".

"Venimos ajustando desde hace muchísimo tiempo y la inflación es el peor de los ajustes porque lo paga el que menos tiene", contempló el titular de la CAC, tras lo cual insistió que "se necesita un sinceramiento de todas las cosas para poder empezar a construir desde una base cierta, porque si vamos a construir desde una mentira, vamos a seguir manteniéndola".

En referencia al presidente electo Javier Milei, Grinman dijo: "Llegó un candidato que dijo que lo que hay que hacer es la motosierra o el eufemismo que quiera, pero ese es el camino y hay que ayudarlo".

"En campaña dijo lo que quería hacer y eran los anuncios más antipolíticos y más antipáticos que he escuchado de un candidato; él planteó esto desde el principio y obtuvo el mayor porcentaje de votos, lo cual quiere decir que gran parte de la sociedad está dispuesta a hacer el sacrificio necesario para salir adelante porque si no hay esfuerzo y no se hacen las reformas estructurales que hay que hacer, Argentina es un país inviable", se explayó.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1.050 para la venta y a $1.030 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $947,16 y el MEP se ofrece $984,19.

Cuál es el precio del dólar oficial

El tipo de cambio minorista cotiza hoy a $374,34 promedio para la venta.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense se consigue a $356,45.

Por su parte, el dólar Qatar, el solidario y dólar tarjeta -que a partir de ahora se unificaron las percepciones de Ganancias y Bienes Personales en el 100% y 25% - se ubican en $950.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar minorista promedio que publica el BCRA y los diferentes tipos de cambio, quedó de la siguiente manera: