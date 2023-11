Dólar blue, por debajo de $1.000: ¿hay margen para que siga estable antes de que asuma Milei?

Tras la victoria electoral Javier Milei, el dólar blue y las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP registraron extrema inestabilidad, al pasar una tendencia alcista inicial por la expectativa de una unificación cambiaria a partir del 10 de diciembre, a desinflarse por efecto de la virtual designación de Luis Caputo, como ministro de Economía. Y los analistas prevén que en los próximos días habrá volatilidad en los dólares libres al ritmo de las definiciones sobre el plano monetario y cambiario que se vayan conociendo.

El dólar blue cerró el viernes en $995, con lo cual bajó $50 diarios, luego de que en la semana llegó a tocar un pico de $1.080 y quedó cerca de su récord nominal de $1.100 alcanzado tras las elecciones generales de octubre. El dólar MEP o Bolsa que también había superado $1.000 por una menor intervención oficial cerró en $972,75. El CCL quedó en $924,24, o sea por debajo del MEP, algo que no es lo habitual pero que se verificó durante la ultima la semana por el impacto del dólar exportador 2 que le provee más oferta.

La mayoría de los analistas vinculó el descenso de los dólares libres a que el mercado lee que la eventual llegada de Caputo a Economía, y que Emilio Ocampo -autor del plan dolarizado- se bajó de la conducción del BCRA, el plan de dolarización quedó postergado a un segundo plano.

Y es que el pensamiento de Caputo se ve reflejado en los informes la consultora que dirige Anker Latinoamérica, en los cuales se evaluó que "la dolarización es una alternativa de difícil implementación, que requiere una arquitectura legal y financiera compleja, pero no imposible de llevar adelante" y que "la columna vertebral del próximo programa económico debe ser el equilibrio fiscal".

Al respecto, un informe de EconViews destacó que "la dolarización, uno de los aspectos más controvertidos y que preocupa al mercado, se ha puesto en pausa y quedará para otra oportunidad; el sólo hecho de que se esperara una dolarización en una economía sin dólares podría crear inestabilidad financiera, porque sin acceso a crédito externo se necesitaría un tipo de cambio muy alto".

Pero los analistas plantean que persiste la incertidumbre y quedan muchas dudas. De hecho, en este contexto incierto, el Banco Central cortó el viernes 22 jornadas consecutivas sin ventas, y registró un saldo neto negativo de u$s27 millones por su intervención en el mercado oficial para abastecer la demanda pese a la puesta en marcha del dólar para exportaciones. Y auguran que el drenaje de divisas puede acentuarse en los próximos días.

La virtual designación de Luis Caputo como ministro de Economía alentó la baja de los dólares paralelos

Dólares paralelos: ¿por qué prevén más volatilidad?

Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras señaló que "los sucesivos anuncios y manifestaciones de Milei fueron, en general, bien recibidos por el mercado, pero la situación sigue siendo muy delicada y más allá del plan o rumbo, faltan precisiones y luego la implementación".

En ese marco, el especialista sostuvo que "lo que sucederá en los próximos días con los dólares estará vinculado a la confianza que logren, o no, transmitir desde la administración entrante ya sea por gestiones y/o anuncios y declaraciones". Y pronosticó "algo de volatilidad producto de lo delicada de la situación y la transición vamos a tener".

En ese sentido, remarcó que "hay mucha atención sobre el tema de los pases y Leliqs". Y aseveró que "si logran calmar ese frente puede aflojar más la presión. Y el mercado estará atento a nuevas declaraciones y precisiones sobre el programa de Milei y cuanto mayor confianza logre más puede aflojar". Pero advirtió que "si por el contrario se genera nerviosismo, los dólares tenderán a subir".

A su vez, el operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, dijo que "la baja de los dólares es porque hay un cambio de expectativas que claramente contribuye a disminuir la tensión cambiaria y eso se refleja en los precios" dado que "los anuncios y trascendidos de las designaciones, sugieren una moderación del nuevo presidente y contribuye a calmar proyecciones y expectativas" pero "todo lo demás es pura especulación, Argentina nos tiene acostumbrados a cambios de tendencia y de clima con frecuencia, así que habrá que ir viendo día a día". Asi, cree que "los precios se mantendrán en los niveles actuales, con ligeras variaciones.

Dólares paralelos: ¿pueden bajar más o tocaron piso?

El analista financiero Gustavo Ber evaluó que "más allá de la expectativa que despierta el posible nuevo equipo económico, creo que los dólares financieros no tendrían demasiado espacio adicional para retroceder en un contexto de elevada inflación de fondo que empuja de fondo".

"La atención seguirá no sólo concentrada en las señales políticas sino también en la estrategia a aplicarse sobre las Leliqs, dentro de un urgente plan integral que deberá ponerse en marcha de inmediato a partir del 10 de diciembre", manifestó, en alusión a los factores cruciales que pueden influir en el comportamiento de los dólares alternativos.

La señales que se den en los próximos días en relación a cómo resolver las Leliqs es crucial para el rumbo de los dólares

Para Buteler, la suba del dólar tarjeta que el viernes cerró en $957 de alguna manera "le marca un piso". Y alegó que "en el 90% del tiempo que vos tenes cepo siempre el dólar blue estuvo por arriba del dólar tarjeta".

De todos modos, alegó que "con una brecha de 180% es muy alta, con lo cual tiene margen para bajar, si en el medio conoces alguna otra medida que el mercado acepta, que considera que va por la dirección correcta", pero previno: "dependerá de lo que hagan, si seguimos jugando a las escondidas, que un día el ministro es uno, mañana es otro, puede pasar cualquier cosa".

Según su visión, "mientras se mantenga la incertidumbre es difícil que el blue caiga mucho mas, puede bajar $50 tal vez, pero en tanto no definas el futuro, se complica que beje por la inquietud persiste"". Y vaticinó: "que se desplome abajo de $900 no lo veo".

"El nombre de Caputo para el mercado es una buena noticia porque es un profesional respetado en el tema de finanzas lo cual pudo generar un impasse en la tendencia alcistas de los dólares". Pero enfatizó: "la economía es más que finanzas". Y además, subrayó que "hasta que no este confirmado oficialmente su designación, no hay nada seguro tampoco".

Buteler prevé que "en las 9 ruedas cambiarias hábiles que quedan hasta la asunción del nuevo gobierno va haber volatilidad, puede subir o bajar dependiendo de las novedades que vaya habiendo".

Asimismo, el economista Federico Glustein juzgó que "$1.000 es una cotización de precaución y el mercado terminó tomando otra posición, más favorable a este giro", y como siga el blue va depender todo de como fluya la dinámica política y algunos anuncios, hay mucha incertidumbre". Y estimó que "$950 podría ser un piso".

El suba del dólar tarjeta que el viernes cerró en $957 le marca un piso al blue

Dólar blue y CCL: ¿están caro o barato?

El CCL cerró el viernes a $924, 24. Al respecto, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valorese alegó "no me parece caro" en función del stock de pesos que hay en la economía". Y puntualizó que "el nivel promedio del CCL para fin de noviembre, según el stock de pesos, me da en $1.000, con mínimos en $900 y máximo en $1.100".

Y explicó: "en la historia el CCL se ha movido con oscilaciones 8% arriba y 8% abajo, no es un valor fijo. Cuando se pasa de 8% para arriba, después achica de vuelta. Se mueve en una banda a partir de ese valor medio". Además, fundamentó que "vamos a tener meses de inflación muy alta y los mercados se anticipan a esas cosas, con lo cual nominalmente el tipo de cambio puede seguir subiendo".

De todos modos, Repetto alegó que "hay un exceso de pesos, y la confianza todavía no está para que la gente diga me quedo en pesos", con lo cual dijo que no puede desecharse la posibilidad de que exista un nuevo salto cambiario antes del recambio de gobierno el 10 de diciembre".

"Si llega a haber salida de depósitos a plazo fijo podes tener un salto en el blue, en el MEP y en CCL, y con la incertidumbre que hay en estos momentos, no se puede descartar que tengas otro salto cambiario antes del 10 de diciembre", advirtió.

Por su parte, Buteler consideró que el blue" está caro", y dijo que "cuesta conseguir compradores a un valor de $1.000 o más, y es una de las causas por las que bajó, porque no hay una demanda sostenida".

"En el mercado podes tener una noticia que te mueva el precio para arriba o abajo.Pero después está el libre juego de la oferta y demanda, el blue llegó a $1.080, pero si tenes compradores, el valor termina aflojando, a veces lo que sucede es eso, más que buscar más muchas veces el precio se mueve no por una noticia. La noticia puede producir un salto, pero después la tendencia mayormente es por el juego de oferta y demanda".

El dólar exportador 2 por ahora no muestra una gran respuesta

LELIQs: un factor clave los próximos días.

Una de las inquietudes del mercado es el tema de las Leliqs, que Milei aseguró que buscará una solución de mercado y negó un plan Bonex, y esa sería una de las razones principales de la elección de Caputo. La inquietud quedó reflejada en la baja renovación de los vencimientos de las Leliqs por parte de los bancos en la última semana.

Según indicó un informe de PPI, en la licitación del jueves de Leliqs "la tasa de roll over fue la más baja desde que debutó el instrumento en octubre de 2018. Y señalaron que "si los bancos no perciben un cambio de tono respecto a las Leliqs este fenómeno podría acentuarse".

La próxima licitación será el martes 28 de noviembre cuando vencerán $1,5 billones. Y precisaron que hasta el cambio de mandato restan cuatro licitaciones más de Leliqs en las cuales vencen un total de $6,3 billones o 59% del stock de Leliq.

En este contexto, Caputo mantuvo el viernes un encuentro con representantes de bancos para avanzar con una salida para el enorme volumen de deuda en Leliqs que tiene el BCRA, Al salir del mitín, Caputo dijo que la reunión fue "excelente".

Reservas: baja respuesta del dólar exportador

Con reservas netas negativas en u$s 10.300 millones, el panorama es crítico. El dólar exportador 2 no generó una gran liquidación hasta ahora. Y así, el BCRA el viernes cortó una racha de 22 jornadas sin ventas, al registrar un saldo neto negativo de u$s 27 millones, aunque en el mes acumula un saldo de u$s423 millones

Quintana comentó que "la proximidad del cambio de administración y las expectativas de ajustes generan conductas de prudencia que se traduce en postergaciones en las ventas al exterior, que aún con el incentivo del renovado plan de estímulo al sector, no reaccionan en la forma esperada".

El BCRA cortó el viernes una racha de jornadas consecutivas sin ventas en el mercado cambiario

Glustein auguró que "es muy volatil la situación, y a medida que se acerque el 10 de diciembre no hay incentivos para liquidar en dólar exportador".

A su vez, Buteler esgrimió :"si no bajan la incertidumbre corren el riesgo de que la semana previa al recambio de gobierno tengan cero de liquidación de exportaciones, creo que Milei debería bajar lineamientos más concretos" sobre el rumbo cambiario a partir del 11 de diciembre, y oficializar las designaciones en el área económica.