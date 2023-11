Caputo anticipó a los bancos que no habrá dolarización ni cierre del Banco Central

El posible ministro de Economía dijo que la prioridad es aplicar un plan de estabilización de la economía y que esto no se logra con la dolarización

Aunque faltan poco más de dos semanas para la toma de posesión del presidente electo Javier Milei, ya se empiezan a vislumbrar indicios de la dirección que tomará su gobierno.

Con algunos ministros confirmados y otros pendientes de confirmación, por ahora parece que la implementación del "plan motosierra" queda en suspenso. Todo apunta a que los cambios se llevarán a cabo de forma más gradual de lo inicialmente anticipado.

Uno de los que influye en esto es el exministro de Economía y expresidente del Banco Central durante la presidencia de Mauricio, Luis "Toto" Caputo, quien es el que más suena para estar al frente del Palacio de Hacienda en el gobierno de Milei.

Si bien no aceptó todavía la propuesta, sí mantuvo encuentros con representantes del sector financiero. El viernes tuvo un encuentro con banqueros para avanzar con una salida para el enorme volumen de deuda en Letras de Liquidez (Leliqs) que tiene el Banco Central. Al salir del mitín, Caputo dijo que la reunión fue "excelente".

El Banco Central adeuda unos 23 billones de pesos en Leliqs, y renegociar ese pasivo es la principal tarea que el presidente electo, Javier Milei, le encomentó a su futuro ministro de Economía.

El elegido por Javier Milei para suceder a Sergio Massa dialogó con representantes de las dos cámaras que agrupan a los bancos privados del país, es decir, ABA y Adeba. De la charla, que se desarrolló en el auditorio de La Rural, participaron entre 15 y 20 banqueros en total.

Caputo es el elegido por Javier Milei para suceder a Sergio Massa. Trabajará junto a Demian Reidel, próximo presidente del BCRA.

No habrá dolarización, por ahora

Según trascendió, Caputo le trasladó al sector que todavía no había sido confirmado como ministro, pero que buscaba llevar tranquilidad. Por otra parte, advirtió que el pasivo remunerado del Banco Central se resolverá con una solución "de mercado" que no sea compulsiva, adelantó un ajuste fiscal y monetario y reveló que no se abrirá el cepo desde el primer día.

También profundizó sobre la dolarización y enfatizó que si bien soluciona el problema de la demanda de dinero y volatilidad cambiaria, no puede llevarse a cabo. En todo caso, cuando se logre la estabilización se dará el debate, no antes. También negó que se cerrará el Banco Central de la República Argentina.

Luego, se dirigió directamente a las entidades bancarias y señaló que "en algún momento va haber demanda de crédito y hay un montón de regulaciones que restringen el crédito". Allí, apuntó que "el rol de los bancos es fundamental con la oferta de créditos y en el crecimiento económico".

El encuentro se llevó adelante luego de que los presidentes de ABA y Adeba insistieran en reunirse con alguno de los más allegados a Milei.

Por qué Caputo no confirma que será ministro

Una de las rarezas del gobierno entrante es que el presidente electo, Javier Milei, ya le ofreció el cargo de ministro de Economía a Luis "Toto" Caputo, que quiere aceptar, pero todavía no contestó oficialmente porque necesita un visto bueno familiar para terminar de concretar la oferta. Mientras tanto, ya se mueve como ministro, tuvo reuniones con el FMI y estuvo con los bancos para comenzar a desarmar la deuda que el Banco Central tiene con las Lelicqs.

Según pudo confirmar iProfesional de varias fuentes, la esposa de Caputo, Ximena Ruiz Hanghlin, no quiere que Caputo asuma, porque durante el gobierno de Mauricio Macri la familia la pasó muy mal, con escraches y con denuncias penales por fraude a la administración pública que luego fueron sobreseídas y cerradas.

Javier Milei ofreció el cargo de ministro de Economía a Luis "Toto" Caputo

Ximena Ruiz Hanglin es hija del recordado periodista Daniel Mendoza (Ruiz era su apellido real) y de la también periodista Virginia Hanglin, hermana de Rolando Hanglin.

"Caputo fue el que presentó el plan más sólido para salir de las Lelicqs con financiamiento de 15.000 millones de dólares, pero es Ximena la que no quiere que asuma y está en un tironeo familiar", dicen entre los libertarios a iProfesional.

"Los libertarios, todos están con el plan de Caputo, por eso cayó en desgracia Emilio Ocampo en el Banco Central, porque no consiguió los 15.000 millones para la dolarización que había prometido a Milei y el plan Caputo hace caer la dolarización", señaló una fuente del entorno de Milei.

Caputo se reunió ya con el FMI y sus equipos estuvieron con Sergio Massa. Pero Ximena Ruiz Hanglin no quiere saber nada porque cuando estuvo en la gestión de Macri ella quedó involucrada en una causa penal armada por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.

La imputaron de la compra millonaria de dólar futuro mientras Caputo era ministro de Finanzas y tuvo una ganancia de 31 millones de dólares por lo cual fue imputada por fraude a la administración pública. Pero en junio de 2018 fue sobreseída y la causa se cerró.