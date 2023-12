El BCRA ya acumuló más de 2.600 millones de dólares en la era Milei: qué advierten para enero

En la onceava rueda desde la devaluación, el Banco Central logró este jueves compras netas por u$s305 millones por su intervención en el mercado cambiario, el segundo mayor monto desde que asumió el gobierno de Javier Milei

De esta manera, la entidad monetaria hilvanó una racha compradora de 13 jornadas consecutivas consecutivas y acumula en la era Milei un saldo favorable de u$s2.627 millones

El stock de reservas brutas alcanzó este jueves a u$s23.123 millones, con lo cual registro una suba diaria de u$s360 millones, y desde la llegada de Milei treparon u$s 1.914 millones.

A su vez, los analistas de Facimex Valores destacaron que las abultadas compras conseguidas tras el salto de 118% en el tipo de cambio oficial "permitieron que las reservas netas (excluimos encajes, swaps, repos y SEDESA) subieran u$s2.150 millones, desde -u$s11.400 millones el 12 de diciembre a -u$s 9.200 al cierre del miércoles.

Y vincularon la racha positiva tambien a que "el nuevo esquema de pagos de importaciones, el esquema de liquidación de exportaciones (20% al Contado con Liquidación) , la suba estacional de la demanda de dinero y un crawling-peg 2% TEM que se ubica por debajo de la tasa de interés, estimula la liquidación de exportaciones".

Por su parte, en Aurum Valores calcularon que las reservas netas son negativas en u$s10.005 millones, tras un mínimo de u$s11.694 millones en la antesala de la devaluación, y auguraron que "harán falta muchos meses de compras de divisas para recomponer el fuerte deterioro heredado". Además, afirmaron que "la acumulación de estos días se logra manteniendo restricciones al pago de importaciones"

El BCRA acumula compras netas en el MULC por u$ss2.627 millones desde asunción de Milei

BCRA: prolonga la racha positiva

El BCRA registró este jueves un saldo neto comprador de u$s305 millones por su intervención en el MULC, lo que evidencia una aceleración en relación a los u$s 205 millones de la víspera.

La entidad monetaria extendió a 13 ruedas consecutivas la racha positiva, y los volúmenes más cuantiosos de compras se concretaron tras la devaluación , y la puesta en marcha del dólar exportador que permite liquidar el 80% al dólar oficial y el 20% al dólar Contado con Liquidación.

Con el saldo favorable de hoy, el BCRA acumula un resultado positivo de u$s2.594 millones luego desde el salto del tipo de cambio, y en lo que va de diciembre suma compras netas por u$s1.815 millones.

El operador Gustavo Quintana, de Pr cambios, puntualizó que el volumen operado en el segmento de contado fue u$s 401,695 millones, y remarcó que el saldo neto comprador "acumulado en diciembre se transformó en el mejor resultado por ese concepto en el año que finaliza mañana."

Reservas: expectativas para enero

Los analistas estiman que la entidad monetaria podría mantener un abultado ritmo comprador en la primeros días de enero pero vaticinan que en la segunda mitad del mes se desacelerará a medidas que gradualmente los importadores vayan accediendo al MULC, según el calendario dispuesto por el BCRA

Al respecto, Quintana planteó: "Hay que ver si en enero el BCRA va a poder seguir con un ritmo similar; probablemente en la primera quincena pueda mantenerlo, pero teóricamente, a partir de ahí deberían comenzar a notarse algunos pagos de importaciones nuevas, sobre todo de insumos críticos".

Estiman que el ritmo comprador en el MULC desacelerará en la segunda mitad de enero

"Creo que el proceso virtuoso que tenemos en estos días puede mantenerse en el primer tramo. Después, debería ir a una situación más normal con un mercado algo más equilibrado", especuló.

En Facimex prevén que "las presiones en el frente cambiario comenzarán a aparecer a partir de la segunda quincena de enero". Y precisaron que "desde mediados de enero el BCRA comenzará a brindar acceso al MULC a ciertos pagos de importaciones: el 25% de las importaciones de bienes que tienen acceso escalonado, buena parte de las importaciones de servicios sin turismo y medicamentos".

"Actualmente el acceso es inmediato para las importaciones de energía (8% de las importaciones totales) y turismo (14%). Asumiendo que las importaciones mensuales de bienes y servicios descienden a u$s5.500 millones producto de la devaluación, el BCRA estaría postergando u$s 4.300 millones en el primer mes de vigencia del nuevo esquema, lo que equivale a un "ahorro" diario de u$s 196mn al considerar 22 ruedas (desde la devaluación, el BCRA compró a un ritmo promedio de u$s 229 millones por rueda", indicaron.

En este contexto, en estimaron que "a partir de mediados de enero, el BCRA estará dando acceso a casi la mitad de las importaciones de bienes y servicios, con un "ahorro" diario de u$s 128 millones".

En PPI tambien esperan que "una vez que las importaciones vuelvan a acceder al MULC el ritmo de compras oficiales desacelerará".