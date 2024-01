Reservas: el BCRA acumuló saldo positivo de u$s631 millones en la primera semana, ¿se puede cortar la racha?

En la primera semana del año el Banco Central siguió sumando divisas a sus arcas al acumular un saldo neto comprador de u$s631 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial en un escenario de mayor oferta tras la devaluación y demanda restringida a los importadores por el nuevo esquema de pagos.

El stock de reservas brutas internacionales alcanzó este viernes a u$s24.120 millones, con lo cual aumentó en la primera semana de 2024 en u$s1.047 millones. Así, superó la barrera de los u$s24.000 millones por primera vez desde el 30 de octubre de 2023.

De esta manera, la entidad monetaria suma desde la asunción de Javier Milei un saldo favorable de u$s3.528 millones por su intervención en el mercado libre de cambios.

A su vez, la racha positiva también permitió recomponer el stock de reservas netas que se encuentran en terreno negativo en el orden de u$s8.300 millones, según el último cálculo de los analistas de PPI, luego de haber tocado un mínimo superior a los -u$s11.000 millones en la antesala de la devaluación.

Reservas: impacto por vencimentos

Pese a la mejora por las recientes compras, las reservas netas continúan en estado crítico, y sufrirán un impacto la próxima semana por el pago de vencimientos a bonistas de la deuda.

En este contexto, el gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial (ver aquí y aquí) un DNU por el cual el Tesoro emitirá una nueva letra intransferible al BCRA por hasta u$s3.200 millones para afrontar pagos de vencimientos de deuda mientras se esperan novedades sobre las negociaciones con la misión técnica del FMI que se encuentra en el país sobre el acuerdo con el organismo. Las reuniones arrancaron hoy y el encuentro entre la comitiva del FMI con el ministro de Economía Luis Caputo sería recién el lunes.

El BCRA acumuló en la primera semana del año saldo comprador de u$s631 millones,

Y es que el próximo martes hay que afrontar un vencimiento de u$s1.547 millones con acreedores internacionales por bonos de la reestructuración de la deuda que realizó el ex ministro de Economía Martín Guzmán.

Sobre la emisión de la letra, el economista Gabriel Caamaño, señaló en su cuenta de la red social X: "no se destrabó la séptima revisión (del acuerdo con el FMI) y no se consiguió más financiamiento, ergo hay que seguir rompiendo el balance al BCRA para evitar el default, Las reservas netas internacionales siguen hiper negativas".

En tanto, el pago de compromisos previstos con el FMI durante enero por unos u$s1.915 millones se unificaron para fin de este mes a la espera de que la negociación con el FMI destrabe un desembolso pendiente de la séptima revisión del acuerdo por unos u$s 3.300 millones.

Los analistas de Delphos Investment remarcaron que "de esta manera el gobierno gana tiempo mientras avanza con las negociaciones con el organismo internacional y continúa acumulando reservas.

BCRA: ¿últimas semanas de compras?

El BCRA registró este viernes un saldo neto comprador de u$s189 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial, lo que implica una desaceleración en relación al resultado positivo de u$s 211 millones de la víspera.

De esta manera, la entidad monetaria extendió la racha compradora a 18 jornadas consecutivas, y el mayor volumen se evidenció tras la devaluación y el dólar exportador que permite liquidar el 20% a través del dólar Contado con Liquidación. Con el saldo favorable de hoy, el BCRA acumula un resultado positivo de u$s3.495 millones desde la devaluación.

El stock de reservas netas es negativo en aproximandamente u$s8.300 millones, según estimaron en PPI

El operador Gustavo Quintana, de Pr cambios, indicó que el volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 308,380 millones por debajo de los u$s 346,78 millones de la rueda anterior. Y destacó que "el BCRA volvió a ser el principal comprador de divisas en el mercado, acumulando en la primera semana del año u$s 631 millones, uno de los mejores registros para un comienzo de mes de los últimos dos años".

Quintana prevé que "el panorama para lo que resta de la primera quincena de enero no parece presentar signos de cambios importantes, lo cual anticipa que los resultados positivos en materia de recuperación de reservas serán moneda corriente en ese período".

A su vez, Francisco Díaz Mayer, jefe de operaciones de ABC Mercado de Cambios comentó que en la jornada se repitió "como las ultimas semanas que sobran los dólares liquidados por los exportadores y la poca demanda que tiene autorización",

En cuanto a las perspectivas, la consultora Outlier dijo que "de cara a lo que se viene, queda la próxima semana sin mayor demanda por importaciones, y luego, a partir del 13 de enero la demanda se va a incrementar". Y es que en esa fecha se cumplen los 30 días desde la (comunicación del BCRA) A7917 que estableció los nuevos cronogramas de pago para las nuevas importaciones oficializadas"

En ese contexto, los analistas prevén que se reduzca el saldo comprador de la autoridad monetaria, como parte del mismo proceso de normalización del mercado de cambios y de la estacionalidad de la oferta de divisas.

En ese sentido, los analistas de Invertir en Bolsa (IEB) plantearon que "no está claro cuándo puede llegar a durar este ciclo (de recomposición de reservas) dado que posiblemente la demanda de dólares por el lado de las importaciones aumente en las próximas semanas mientras que el atraso que se espera que sufra el dólar oficial con una inflación que se prevé sea muy elevada en los próximos meses disminuya los incentivos a liquidar exportaciones".