El mercado se prepara para otro rally alcista: los factores que fogonean al dólar y el Gobierno no logra controlar

El dólar blue arrancó la semana con una suba de $25 al cerrar en $1.050, mientras que las divisas financieras, Contado con Liquidación (CCL) y MEP profundizaron la tendencia alcista. El CCL, que es el que utilizan las empresas para girar sus divisas al exterior, cruzó por primera vez la barrera de los $1.200. Y los analistas auguran que el rally de los dólares financieros seguirá, y alimenta expectativas de otro salto devalutorio entre febrero y marzo.

El CCL exhibió una gran volatilidad durante la rueda dado que tras haber cruzado los $1.200 pasado el mediodía, luego recortó, pero después volvió a repuntar. Algunos operadores especularon que ese retroceso se debió a que el BCRA salió a intervenir en el mercado mediante la compra venta de bonos, para mantenerlo contenido, una práctica usual durante la gestión de Miguel Pesce en la entidad.

"Salieron a intervenir al estilo Massa/Pesce, según parecería por el movimientos de los bonos contra pesos", aseguró un operador. En cambio, otro broker consideró que "no hubo intervención". En tanto, en la entidad monetaria evitaron dar precisiones sobre esta cuestión.

Ante el nuevo salto, la brecha cambiaria entre el CCL y el dólar mayorista escaló a 47,6%, tras haber tocado un mínimo de 8% a fin de 2023. Y estiman que la brecha cambiaria continuará ascendiendo y podría trepar hasta un 60%, lo cual para algunos economistas debería ser un techo.

En este contexto, en el mercado descree que se vaya a mantener el esquema del crawling peg de 2% mensual de febrero en adelante debido al atraso cambiario que provocaría frente a una inflación que en enero se ubicará en torno a 26%, según proyectó la consultora Equilibra

Por lo pronto, el mercado estará atento esta semana a la cifra oficial de inflación de diciembre que el INDEC anunciará el jueves, al resultado de las negociaciones con el FMI, y a lo que pase con el DNU y la Ley ómnibus en él ámbito legislativo y judicial, porque plantean que son "todos drivers" que pueden incidir en el rumbo de los dólares financieros.

Dólares financieros: dinámica preocupante

El CCL finalizó el lunes en $1.201,55 con lo cual tuvo una suba diaria de 5,4%, y alcanzó un nuevo valor récord nominal, en tanto que el dólar MEP términó en $1.141,62 o sea un alza de 3,3%.

El analista financiero Christian Buteler alertó que la velocidad de la suba "es preocupante" , y destacó que "la brecha llegó a estar en 10% y en menos de diez días está otra vez en 40%, eso enciende las alarmas".

"El BCRA sigue acumulando divisas pero ya con un CCL subiendo. Eso quiere decir que hay liquidaciones pero así y todo el CCL sube producto de que estas teniendo mayor presión de compra. Se mantiene la oferta, pero lo que vemos ahora es que la demanda empezó a pujar fuertemente", afirmó.

En ese marco, Buteler juzgó que "ahora lo que hay que medir es con qué fuerza es esta suba". Y acotó: "una suba normal sería 1% diario, o sea siguiendo a la inflación, pero si ya ves todos los días que sube 2% o 3%, es que hay algo más, no es que simplemente mantiene su valor relativo en cuanto al resto de los precios que también suben el 1%".

En sintonía, el economista Federico Glustein coincidió que "es preocupante porque es vertiginosa la suba" y dijo que "se da por la escalada inflacionaria y el riesgo de una espiralización, sumado a la caída en la demanda de pesos y las tasas".

CCL a $1.200: ¿es un valor razonable?

Los analistas de PPI indicaron que "a pesar del reciente rebote, el CCL todavía se encuentra muy por debajo de su récord histórico de $1.624, a valores de hoy, alcanzado en la antesala a los comicios generales".

La baja de la tasa de interés es una de las razones principales de la escalada de los dólares libres

La fuerte suba del dólar financiero se explicaría por una conjunción de hechos, los cuales pueden resumirse en:

Cierta desaceleración de la liquidación de los exportadores bajo el esquema 80/20% Tasa real muy negativa en un contexto de alta nominalidad Expectativas algo deterioradas ante las trabas legales que el Gobierno empieza a enfrentar para llevar a cabo las reformas propuestas, enumeraron.

A su vez, Pablo Repetto, jefe de Reseach de Aurum Valores señaló que "para nosotros los dólares financieros operando en torno a los $1.100/$1.200 están acordes a lo que deberíamos ver para este mes". Y fundamentó que "no nos parecen valores fuera de lógica considerando que bajaron las tasas de interés, la inflación es muy alta y el cepo sigue siendo extremadamente rígido".

Y planteó: "Con un cepo menos estricto que el actual, con más reservas, en 2012/2015 la brecha promedió 42% con sus subas y bajas temporarias, aunque es cierto que el tipo de cambio real de ese entonces era más bajo pero las condiciones macroeconómicas no estaban en una situación tan precaria como lo están hoy. Por esto es que no nos luce extravagante el precio actual".

Brecha del dólar: ¿hay un techo?

Glustein aseveró que "la brecha cambiaria no tiene un techo, porque el dólar oficial sigue la senda del 2%". Y aseveró que "preocupa que siga aumentando la brecha" por lo cual sugirió que "se debería devaluar el tipo de cambio oficial para corregir esta desviación".

Para los analistas de PPI, "dado como fue planteado el esquema cambiario (dólar tarjeta en $1.300), entendemos que el equipo económico toleraría una brecha disparándose hasta 60%". Sin embargo, previnieron: "Una brecha divergente podría mermar la liquidación de los exportadores, retroalimentando la suba del CCL ante una menor oferta en este mercado". Y enfatizaron que "la mayor brecha ya habría empezado a impactar en cierta medida sobre la liquidación de los exportadores". De hecho, el BCRA registró el lunes a menor compra diaria desde la devaluación, al obtener un saldo neto comprador de u$s73 millones en el mercado cambiario oficial.

Asimismo, el analista financiero Gustavo Ber manifestó que "tras un rápido reacomodamiento de la brecha¨ por encima del 40%, los operadores se encuentran muy atentos a cómo continuaría su dinámica en un contexto de tasas reales muy negativas, acelerada inflación y descenso en la demanda de dinero en las próximas semanas".

"Aún cuando pudiera haber respiros en el camino luego de la fuerte escalada, el próximo nivel a testear sería en la zona del 60% -equivalente actualmente al dólar turista y posiblemente más cerca de febrero- sobre todo de extenderse un clima político más tirante en medio de los serios desafíos económicos a gestionar y la falta de alternativas para los ahorristas en busca de defender el poder adquisitivo", esgrimió.

Asimismo, la consultora Outlier estimó: "Puede haber más suba de brecha hacia adelante, aunque creemos que el techo debería estar en 60/70% y el piso en 30/40%. Todo esto, sujeto a que no se flexibilice más el CEPO (lo que reduce la brecha). La inversa también es cierta: que no se complique aún más el panorama de reformas del gobierno (esto sube la brecha si el oficial sigue el camino de suba al 2% mensual)".

Dólares financieros: ¿seguirá el rally alcista?

Para la consultora Outlier, el rally de los dólares financieros puede continuar "porque la brecha parecería tener más sentido dado el contexto en torno al 50%". Y subrayó que "también tendría más sentido desde el punto de vista de los BOPREAL (el bono para importadores)" dado que una mayor brecha alentaría la suscripción de estos títulos.

"Adicionalmente, dado que el componente impositivo del dólar tarjeta es del orden del 60%, en los niveles de MEP actuales resulta conveniente la compra directa de MEP y posterior pago con éste. Lo que también sumaría demanda para los tipos de cambio financieros".

Para Buteler, "el rally va a seguir", porque "ya hay una demanda mucho más persistente debido a que la tasa real tan negativa claramente juega en contra".Y añadió que "el ahorrista promedio ya vivió este tipo de cosas, no se va a dejar esquilar tan fácilmente; en un contexto donde la inflación sigue subiendo al del 20-30% , y no hay una tasa en pesos que me retribuya, el dólar empieza a quedar barato o atractivo, y acá está el resultado".

A su criterio, "en estas condiciones de tasa negativa no tenes forma de sostener el tipo de cambio, y encima con una inflación que sigue acelerando, obviamente el que tiene algo de ahorro se va a terminar yendo al dólar".

Para analistas, los dólares paralelos seguirán con tendencia alcista en los próximos días

El analista Salvador Di Stefano en su cuenta de la red social X también predijo que ante la baja tasa de interés "no hay una cultura financiera que haga que aquellos que están invertidos en plazo fijo salgan a comprar bonos, va a darse un pase de plazo fijo a dólares cada vez más importante".

Dólar: ¿crecen lGas chances de otra devaluación?

Repetto advirtió que "si el obierno se empeña en seguir devaluando a una tasa tan baja (de 2% mensual) hasta febrero, va a ir haciéndose cada vez más posible que tengan que ejecutar otro salto cambiario".

A su vez, un informe de la consultora FMyA tambien auguró que "si la brecha sigue subiendo y hay mucha debilidad política, no hay que descartar otra devaluación, que implicaría más inflación"

"El mercado (ni nosotros en FMyA) sigue sin creer el 2% mensual desde febrero porque la inflación se comería toda la devaluación en abril. El Plan económico, imaginamos, apunta a llegar a la cosecha y ahí buscar "unificación" sin devaluación adicional. Luce arriesgado", evaluó.

Por su parte, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, planteó que "en mi informe he manifestado que había lugar para mayor brecha sin que sea una preocupación, viendo desde donde venimos no creo que sea para preocuparse demasiado".

No obstante, el experto resaltó: "el tema es que se vayan generando soluciones de fondo. No hay para los ahorristas en pesos opciones de tipo conservadoras como la tasa de plazo fijo por ejemplo y los UVA son desincentivados. Si se traba la acumulación de reservas, los cambios que quieren llevar adelante se demoran y se cae el volumen de liquidaciones en el mercado libre de cambios crecen las chances de un mayor ajuste en el dólar hacia febrero marzo".