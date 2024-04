En una jornada que tuvo como eje central una nueva baja de la tasa de política monetaria dispuesta por el Banco Central, los dólares financieros no tuvieron grandes variaciones. El dólar blue se vende este jueves a $1.000 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.050 y el MEP se ofrece en $997.

El Banco Central se encuentra en una etapa bisagra en su esquema cambiario. La apreciación del peso y la eventual baja del dólar generan interrogantes sobre su impacto en la economía. Especialistas consultados por iProfesional coincidieron en que la dinámica actual depende de la liquidación de la cosecha gruesa.

Los expertos precisaron que, si bien hay una demanda postergada de divisas, la recesión podría moderar el ritmo de importaciones. En este sentido, comentaron que el principal desafío es alinear las expectativas del mercado sobre el crawling peg y señalaron que la brecha cambiaria se mantiene por el cepo y las expectativas de devaluación, "no por los fundamentos macroeconómicos".

Por otro lado, opinaron que el gobierno no tiene intenciones de devaluar y se muestra "cómodo" con el tipo de cambio actual y que, pese a que las reservas "no paran de crecer", el dólar "podría seguir bajando". En este contexto, los analistas coincidieron en que la clave para el futuro del esquema cambiario pasa fundamentalmente por la confianza en la política económica del gobierno.

¿Hay empalme entre oferta y demanda?

De acuerdo con la consultora Ecolatina, en las últimas semanas, el mercado se desenvolvió en el statu quo que pretende sostener el Gobierno para encaminar su audaz estrategia cambiaria-monetaria. En pocas palabras, el BCRA sostuvo la racha compradora, la brecha se redujo y perforó largamente el 20%, con los principales dólares financieros cotizando en torno a los $1.000; y los contratos de dólar futuro siguen descontando un crawling peg del 2% mensual en lo inmediato

"No obstante, el sostenimiento de las compras y la brecha cambiaria dependen de la vigencia del CEPO y las expectativas de devaluación. Durante el último trimestre, las compras del BCRA se apalancaron en una demanda reprimida por el pago escalonado del 25% para el grueso de las importaciones (sumado a restricciones cruzadas MULC-CCL)", indicaron.

Como consecuencia desde Ecolatina detallaron que durante diciembre febrero el ratio importaciones pagadas/devengadas fue tan solo del 28% (mínimo histórico para la serie iniciada en 2003) y se acumuló nueva deuda comercial por u$s 9.400 millones, cifra que supera los cerca de u$s 8.000 millones adjudicados por BOPREAL.

"Asimismo, se registró una oferta elevada fruto en gran medida de la recuperación del agro (+61% versus la sequía de 2023) y una mejora en el saldo de divisas energéticas (las cantidades importadas mostraron una caída del 75% i.a. en febrero), todo ello en el marco de un dólar blend que permite direccionar el 20% de las exportaciones hacia los dólares financieros y mantener la brecha cambiaria en niveles bajos", comentaron.

Por tal motivo, los expertos sostuvieron que la dinámica de la brecha cambiaria en el marco del cepo depende más de los flujos que de los fundamentos macroeconómicos o las novedades político-legislativas.

¿Por qué inicia una etapa bisagra para el esquema cambiario monetario?

Para el segundo trimestre, desde Ecolatina precisaron que la dinámica depende esencialmente de lo que ocurra con la liquidación de la cosecha gruesa: no sólo se pondrá en juego la recuperación de las Reservas Internacionales necesarias para la eventual unificación cambiaria, sino también la estabilidad de la brecha cambiaria.

"En números, la liquidación de divisas del agro durante el segundo trimestre suele mostrar un incremento del 60% contra el primer trimestre gracias a la comercialización de la cosecha gruesa. Justamente, dicha suba estacional será clave para empalmar una creciente demanda de divisas, donde confluirán el pago del 25% de las compras del mes y las realizadas durante el trimestre previo (enero-marzo)", detallaron.

Dólar a la baja: la brecha cambiaria comienza a preocupar a Luis Caputo

Ahora bien, más allá de la demanda postergada, tampoco descartaron que el incremento en los pagos por importaciones sea más paulatino de lo esperado inicialmente. Por un lado, la abrupta recesión en la actividad le pone un piso cada vez más bajo al nivel de importaciones. A su vez, el esquema de acceso escalonado establece la posibilidad de acceder al MULC para cancelar pagos, pero no la obligación. Por ende, aparece la oportunidad para importadores de seguir optando por el carry trade mientras siga firme la expectativa de un crawling peg al 2% mensual.

"En conclusión, el principal desafío pasará por alinear las expectativas de los exportadores, los importadores y los diferentes actores del mercado financiero sobre el sostenimiento del crawling peg al 2% mensual. En tal sentido, resulta imprescindible implementar medidas para evitar cambios disruptivos que distorsionen la dinámica del esquema cambiario vigente", finalizaron.

Sin devaluación

Según el economista Salvador Di Stefano, la administración de Javier Milei no muestra ninguna preocupación por el precio del tipo de cambio y esta "cómodo" con un tipo de cambio mayorista en $ 862,75 y agregó que si a este valor se le aplica el impuesto país del 17,5% da un dólar importador de $ 1.013,7 que si lo comparamos con un dólar MEP que se ubica en $ 996,3 y un dólar CCL que se ubica en $ 1.057, por lo que la brecha no existe.

"Si comparamos el dólar mayorista de $ 862,75 con el dólar exportador que se forma combinando un 80% de este dólar y un 20% del dólar CCL llegamos a un precio del dólar de exportación de $ 901,6, en este caso dicho valor se ubica por debajo del dólar MEP y CCL. Parecerá que hay espacio para que sigan a la baja", anticipó.

En este contexto, el experto observó que las reservas "no paran de crecer" y se ubican en la actualidad en los u$s28.763 millones, por lo que no descarta que en el mes de abril superen holgadamente los u$s 30.000 millones, aunque teniendo en cuenta que hay un pago de amortización al FMI que rondaría los u$s1.923 millones.

Para el especialista, el gobierno no tiene en la mira cambiar su política cambiaria, con lo cual no vemos en el horizonte una suba del dólar mayorista, los dólares alternativos siguen ofrecidos y con el paso del tiempo pierden poder adquisitivo. Y recomendó que sería más saludable pasar de dólares líquidos a otros activos.

"El gobierno no devalúa, por más que se derramen litros de tinta diciendo que la Argentina está cara en dólares o el tipo de cambio está atrasado. Pronto el país podría mejorar su calificación, y el acuerdo con el FMI está más cerca de lo que muchos creen. El escenario es el mejor para el mercado de capitales", finalizó.

El BCRA enfrenta complejos desafíos por un esquema cambiario rezagado y por la fuerte apreciación del peso

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1.000 para la venta y a $980 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.049 y el MEP se ofrece en $999.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $884,50.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $866.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.415,20.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera: