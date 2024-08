Sólo 2 de cada 10 personas consideran accesible pedir un préstamo en Argentina. Así se desprende de una investigación de mercado sobre las percepciones de la población en América Latina en torno al crédito, presentada recientemente por Ualá y que fue elaborada en colaboración con la consultora Trendsity.

Según el estudio, cuya muestra constó de más de 3.000 personas a nivel regional, el 57% de los argentinos solicitó un préstamo alguna vez.

La relación con el crédito está marcada por tensiones y prejuicios, especialmente en el desafiante contexto económico-financiero en la región.

Según el estudio, un 22% de los argentinos evita recurrir a préstamos debido a las altas tasas de interés, un 17% a causa de la inestabilidad económica del país y un 13% por el temor al endeudamiento.

Pedir un préstamo en Argentina: prejuicios, temores y desconfianza

Los preconceptos, sumados a la desconfianza hacia las instituciones financieras, operan como barreras simbólicas. Mientras que el 54% de los argentinos cree que sólo una persona bancarizada puede acceder al crédito, el 46% indica que, en caso de necesitar plata, el préstamo o crédito sería su última alternativa. De hecho, el 42% prefiere financiarse informalmente, es decir pedirle plata a un familiar o amigo antes que recurrir al banco.

Para el 60%, tomar deuda en Argentina es un problema. A los prejuicios y temores, se suma la incertidumbre en torno a la aprobación: sólo 5 de cada 10 argentinos cree que, en caso de solicitar un préstamo, podría obtenerlo (53%), y la otra mitad no cree (14%) o no sabe (33%) si les sería aprobado o no.

"Uno de los motivos por los cuales en Ualá hacemos hincapié en la educación financiera es porque la falta de conocimiento genera preconceptos en torno al crédito. El miedo sólo pone barreras al momento de acceder a este tipo de herramientas, que pueden resultar muy valiosas para la vida cotidiana, ya sea para concretar un proyecto personal, encarar estudios o bien comenzar un emprendimiento. Trabajamos para expandir el crédito a más personas y brindar la posibilidad de crear un historial crediticio colabora con el desarrollo económico de nuestro país y la visión a futuro de las finanzas de cada persona", señaló Joaquín Dominguez, VP de Crédito de Ualá.

Emprender y consumir bienes, principales motivos por los que se recurre al crédito

Una vez que se rompe la barrera del imaginario alrededor de los préstamos, la experiencia suele ser positiva: 7 de cada 10 argentinos que solicitaron préstamo en el pasado declaran estar interesados en hacerlo a futuro. Las motivaciones para solicitarlo son: Comenzar o invertir en un emprendimiento (47%).Comprar bienes durables tales como un auto, una computadora o una vivienda (39%).Cubrir gastos inesperados, mejoras en el hogar y/o mudanzas (25%). Pagar deudas (22%).

"La percepción de que el crédito es inaccesible o riesgoso, pone en evidencia la necesidad urgente de una mayor educación financiera y de políticas que fomenten un acceso más equitativo y transparente", señaló Mariela Mociulsky, CEO de Trendsity a partir de los hallazgos del estudio. "En un contexto donde la inestabilidad económica es la norma, romper con estos preconceptos no solo es crucial para los individuos, sino también para el crecimiento económico sostenido del país", amplió.

Al evaluar un crédito, las condiciones de pago, los plazos y los montos son lo más relevante: el 83% afirmó que es lo primero que tendría en cuenta, mientras que lo segundo, con un 70%, son las tasas de interés. Otros aspectos importantes en los que hicieron hincapié las personas encuestadas fueron la facilidad, claridad y transparencia en el proceso de solicitud (43%) y los requisitos de elegibilidad y garantía (24%).

Si bien 3 de cada 10 argentinos no se sienten preparados para decidir si un préstamo les conviene o no, la edad y el historial crediticio condicionan la evaluación al momento de pedirlo: mientras que las personas mayores de 29 años y que ya han solicitado un préstamo en el pasado tienden a considerar las condiciones, montos y plazos de pago, las menores de esa edad y sin historial crediticio prestan mayor atención a los requisitos.

Ualá ha otorgado más de 6,6 millones de créditos en total, incluyendo préstamos personales de hasta $7.500.000 con plazos de 6, 12, 18 o 24 y 36 cuotas, además de consumos en cuotas para compras, recargas y pagos de facturas. El ecosistema ofrece el acceso a una Cuenta de Pago y, a través de la licencia Uilo, a una Caja de Ahorro remunerada con un 41% TNA. La tarjeta de crédito ya está disponible para más de 200 mil usuarios. Gracias a UaláScore, un sistema de scoring propio basado en inteligencia artificial, se evalúa el perfil crediticio de los usuarios según su actividad en la app, permitiendo incrementar los montos disponibles y mejorar las tasas ofrecidas a medida que realizan más transacciones.