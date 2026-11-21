Citi y Goldman Sachs bajaron valuaciones para energéticas y BofA aplicó un recorte del 19% para Supervielle. Cuáles conservan recomendación de compra

La ola de recortes de Wall Street sobre las acciones argentinas se extendió al sector bancario. El 16 de noviembre, Bank of America (BofA) bajó de u$s10 a u$s8,10 el precio objetivo del ADR de Supervielle y mantuvo su recomendación "neutral".

Para la acción local, redujo el objetivo de $3.131 a $2.562. El ajuste se sumó así a los que Citi y Goldman Sachs aplicaron a cinco energéticas en sus informes del 13 y el 10 de noviembre, respectivamente.

Citi bajó sus objetivos en tres compañías del sector:

Central Puerto: de u$s17 a u$s15 por ADR

Pampa Energía: de u$s116 a u$s92

Transportadora de Gas del Sur (TGS): de u$s40 a u$s31

El banco elevó a 900 puntos básicos la prima de riesgo país que usa en sus modelos, desde 800 para Central Puerto y 600 para Pampa y TGS.

Como informó iProfesional, Goldman Sachs redujo el precio objetivo de YPF de u$s56,60 a u$s48,70 y el de Vista Energy de u$s81,50 a u$s69,70. El banco ajustó las valuaciones por el mayor costo de capital y mantuvo su recomendación neutral para YPF y de compra para Vista. Para YPF, estimó que el aporte a Argentina LNG podría rondar los u$s4.000 millones en cuatro años.

Santiago Segovia, asesor financiero y agente productor, explica a iProfesional que el aumento del costo de capital reduce el valor presente de los flujos futuros, aun cuando las petroleras mejoran su producción y generación de caja. También señala que la apreciación real del peso encarece los costos operativos medidos en dólares y que la incertidumbre electoral "agrega dudas" sobre la continuidad de las recomposiciones tarifarias.

"Wall Street no está dudando de la capacidad de Vaca Muerta ni de la solidez de los balances energéticos argentinos; lo que está ajustando es el precio que está dispuesto a pagar por ese flujo en un contexto de riesgo país en 850 puntos y tasas globales altas. Cuando sube la tasa de descuento, hasta el mejor activo del mundo vale menos en el pizarrón, aunque siga ganando plata como nunca", sostiene Segovia.

En Supervielle, el recorte respondió a una mayor tasa de descuento y a un balance que quedó por debajo de las expectativas. BofA elevó de 4% a 4,75% la tasa de referencia del Tesoro estadounidense a diez años que incorpora a su modelo.

El grupo ganó $6.827 millones en el tercer trimestre. Excluidos los cargos extraordinarios vinculados al plan de reducción de personal, la ganancia fue de $10.655 millones, un 71% inferior a la estimación de BofA. Los ingresos netos por intereses cayeron 18% frente al trimestre previo y las comisiones bajaron 7%.

Supervielle redujo su previsión de rentabilidad ajustada sobre el patrimonio promedio para 2026 de un rango de entre 8% y 10% a otro de entre 5% y 6%. También rebajó sus estimaciones de crecimiento del crédito y los depósitos.

BofA redujo de 14% a 13% la rentabilidad sostenible que usa para valuar a Supervielle. Aun con el recorte, el nuevo objetivo implica una suba potencial de 48% desde los u$s5,48 que el informe toma como referencia.

Para 2027, BofA proyecta que la ganancia recurrente suba 95%, con ingresos operativos prácticamente estancados. Según el cuadro de resultados del informe, la reducción de las pérdidas por posición monetaria explica cerca del 72% de la mejora prevista antes de impuestos. También contribuye la baja de las previsiones por incobrabilidad.

Para Segovia, los bancos también atraviesan una transición en su negocio. La menor rentabilidad de los títulos públicos presiona los márgenes financieros mientras el crédito privado todavía crece a un ritmo insuficiente para compensar esa caída, según su lectura.

Sorprendieron las energéticas

En las energéticas, Citi estima que las cotizaciones ya incorporan una parte significativa del riesgo de las elecciones presidenciales de 2027. Así, sus nuevos objetivos implican un potencial de suba de 45,5% para Central Puerto y Pampa y de 46,4% para TGS. El banco mantuvo la recomendación de compra para las tres y las sigue clasificando como de "alto riesgo".

TGS recibió el mayor recorte de las seis en términos porcentuales. Su objetivo bajó 22,5% y Citi también redujo 16% su previsión de EBITDA ajustado para 2027. El banco incorporó un Brent de u$s66 por barril para ese año, que debilita la perspectiva para el negocio de líquidos, y revisó sus previsiones tarifarias tras ver en el balance trimestral el efecto completo de la redistribución de los contratos de transporte.

El desafío de TGS pasa por financiar la expansión mientras se reduce la caja disponible para el accionista. Citi proyecta flujo de caja libre negativo para el accionista en 2027 y 2028 y ubica en 2030 la puesta en marcha del proyecto de líquidos de Vaca Muerta.

En Pampa, Citi también actualizó a precios de mercado sus participaciones en TGS y Transener. El banco la considera la más defensiva de las tres que cubre en el informe por su menor exposición regulatoria actual. En gas, la vía más cercana a las exportaciones es Southern Energy.

Pampa tiene el 20% del proyecto y aportará gas a los buques de licuefacción junto con las otras productoras del consorcio. La inversión ya fue aprobada y Citi prevé los primeros embarques para el segundo semestre de 2027. En su escenario alcista para Pampa, el banco incorpora exportaciones de GNL a u$s9 por millón de BTU.

Central Puerto depende más de la continuidad de la reforma eléctrica. Según Citi, el mercado regulado representa el 55% de sus ingresos de los últimos doce meses. La compañía volvió a superar las expectativas trimestrales gracias a márgenes mejores a los previstos, pero el banco también elevó su proyección de deuda neta y redujo la de ganancia neta para 2027. La evolución de los contratos privados y las decisiones de inversión en petróleo y gas determinarán cuánto de la mejora operativa termina en la caja de la compañía.