Alberto F. confirmó que Trabajo volverá a ser Ministerio: quién es el candidato para estar al frente de la cartera

Claudio Moroni fue titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación en dos ocasiones, primero entre 1995 y 1998, y luego entre 2002 y 2004

La Secretaría de Trabajo, volverá a tener rango de Ministerio en el Gobierno de Alberto Fernández. Y ya se perfila un candidato.



La noticia, según consigna La Nación, se la habría confirmado el propio Presidente electo a un grupo de sindicalistas que se acercaron a festejar la noche del domingo. Allí, Fernández no solo les habría confirmado la vuelta del Ministerio, sino también que el Ministro será Claudio Moroni.



Moroni es un viejo conocido de Alberto Fernández ya que estudiaron abogacía juntos, pero además tiene un extensa trayectoria que incluye pasos por la Superintendencia de Seguros, la Anses y la AFIP.



Fue titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación en dos ocasiones, primero entre 1995 y 1998, y luego entre 2002 y 2004. Además, en 2004 ocupó un cargo en la jefatura de la Sindicatura General de la Nación.



Además, y siguiendo el repaso por el currículum de Moroni, se destaca su participación como directivo del Grupo Banco Provincia y consultor en temas de seguros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



"Me dijo que quería que trabajara con él, que lo acompañe, pero me dijo que tenía que armar primero el rompecabezas", dijo Moroni al matutino.



Por otra parte, los sindicalistas consultados coincidieron en que se trata de un dirigente que "conoce como nadie el Estado".