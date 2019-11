Pergolini sobre la gestión de Macri: "Fue una oportunidad perdida"

El empresario reflexionó sobre la situación del país: "En 40 años no dimos tres pasos en serio en algo. A lo sumo dimos dos bien y así no se camina"

Mario Pergolini, ahora candidato a vicepresidente de Boca, dejó definiciones sobre los principales protagonistas de la política argentina comenzando por Cristina Fernández de Kirchner.



"Pensar que Cristina no tiene incidencia es no conocerla o no haber leído historia de los últimos 15 años. No es una persona tibia", señaló Pergolini a TN. "Gran parte de la gente que la quiere es porque no es tibia y gran parte de la gente que la odia es porque no es una tibia", continuó el director de radio Vorterix.



Luego, analizó la gestión de Mauricio Macri. "Creo que fue una oportunidad perdida", consideró Pergolini. Y enseguida recalcó lo que para él fue la principal falencia: "No supieron escuchar, no sé si pecaron de soberbios. No es un país que se pueda gobernar solo, hace falta acuerdos todo el tiempo. Me parece que cometieron este pecado y lo pagó en las últimas elecciones".



El empresario reflexionó sobre la situación general del país: "Me parece que en 40 años no dimos tres pasos en serio en algo. A lo sumo dimos dos bien y así no se camina".



"Seguimos teniendo una creencia de que vamos a salir… Yo no siento eso, incluso con la esperanza que podemos tener en las nuevas generaciones y los cambios sociales que se están dando. Pensé que lo que sufrió mi papá con el Rodrigazo o yo mismo en 2001 no iba a volver a pasar. Vivir en este caos es natural", sentenció Pergolini.



Por último, el conductor fue consultado por una de las figuras emergentes de la ámbito nacional: Juan Grabois. "En toda película hay actores principales y secundarios. No lo digo despectivamente, pero por el momento está en el reparto. Es alguien necesario para los movimientos sociales, pero aún no ha logrado tener un peso real", afirmó.