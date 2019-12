Se viralizaron duras críticas de Milei sobre el plan presentado por el ministro de Economía

Luego de conocerse los primeros lineamientos del plan económico del nuevo gobierno, el economista dio su opinión a través de su cuenta de Twitter

Tras los primeros anuncios del flamante ministro de economía Martín Guzmán, integrante del gabinete del nuevo presidente Alberto Fernández, muchos economistas salieron a dar su opinión al respecto.



Uno de ellos fue Javier Milei, quien en su cuenta de Twitter criticó duramente algunas de las implementaciones que piensa llevar adelante el titular de la cartera de economía.



"El keynesianismo siempre estará al servicio de los políticos", dijo en un reciente tuit.

El keynesianismo siempre estará al servicio de los políticos. Según el ministro Martín Guzmán en 2020 no hay lugar para ajustar. Sin embargo, piensan subir retenciones, bienes personales y ganancias. Así, cuando te hablan de no ajustar, es a la política. Al privado ni justicia. — Javier Milei (@JMilei) 12 de diciembre de 2019

"Según el ministro Martín Guzmán en 2020 no hay lugar para ajustar. Sin embargo, piensan subir retenciones, bienes personales y ganancias", continúa diciendo.

Y concluye: "Así, cuando te hablan de no ajustar, es a la política. Al privado ni justicia".

Durante la conferencia de prensa de Guzmán, el ministro explicó que el programa que irán implementando "es para frenar la caída" y aseguró en relación a la presidencia de Mauricio Macri que "fracasó un modelo que en el mundo jamás ha funcionado".



Con respecto a la deuda, adelantó que "estamos negociado con el FMI, y comenzaremos el diálogo con los acreedores privados", al tiempo que se abstuvo de precisar si continuará con los pagos de vencimientos de intereses y capital".



"Queremos tener una posición de no confrontación con el FMI. Ya se inició el diálogo y las negociaciones también. Vamos a seguir (por este camino) con los bonistas privados. Para pagar hay que tener capacidad de pago", destacó.



Destacó que en esta gestión de Economía "no somos dogmáticos. No venimos a hacer ninguna promesa rimbombante, por el contrario, venimos a resolver el virtual default que dejó la administración anterior".



"Hay desequilibrio fiscal, la carga de intereses es muy grande. Esto hace que si Argentina quisiera enfrentar esa carga, debería hacer un ajuste fiscal brutal, que profundizaría la caída", explicó Guzmán, para dejar en claro que no habrá ajuste el año próximo.



"Nada se puede hacer de golpe. En el 2020 no se debe hacer una retracción fiscal porque la recesión se acentuaría. Argentina no tiene acceso al crédito, y lo mejor es detener la contracción económica entendiendo que no tenemos los recursos para hacer un ajuste fiscal fuerte", dijo.