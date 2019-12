Bienes Personales y dólar turista: cómo es el proyecto que ingresa este lunes al Congreso

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, adelantó que aplicarán un impuesto del 30% para las compras en moneda extranjera en el exterior

El gobierno de Alberto Fernández enviará este lunes un proyecto de ley para solicitar la emergencia económica, social y sanitaria. También contemplará la implementación de un impuesto para las compras en dólares en el exterior (dólar turista) y una suba de las alícuotas de Bienes Personales.



El proyecto contará con más de siete ejes que se tratarán este lunes por la tarde, a partir de las 19:30, en una reunión donde participarán los ministros de las áreas a las que alude el documento y los legisladores. Entre ellos, los de un sector de la oposición que está dispuesto a dar quórum.



El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, adelantó durante el fin de semana que aplicarán un impuesto del 30% para las compras en moneda extranjera en el exterior. Con esta medida el gobierno busca incentivar el turismo en el país y achicar el déficit de la balanza de turismo.



Otro de los puntos centrales del proyecto será la eximición total o parcial de contribuciones a todas las pequeñas y medianas empresas (Pymes), y a las empresas que mejoren los ingresos de los empleados. La intención es que esa facultad también sea habilitada para las economías regionales. Alcanzará a las pymes de hasta 25 empleados.



Además, se complementará con una moratoria que les permita a las Pymes generar un nuevo plan de pago de sus deudas. El período de gracia para poder hacerlo será de seis meses con diez años de plazo, abonando la mitad de la tasa actual. Habrá una compensación de las deudas con reintegro.



El proyecto buscará también combatir la economía en negro a través de una sobretasa de castigo a las empresas que retiren dinero en efectivo por caja, cajero automático u otra modalidad. La medida no afectará ni a los comercios ni a las personas físicas.



Otro de los ejes será la suspensión del consenso fiscal. El gobierno nacional buscará establecer acuerdos bilaterales con las provincias, que se rubricarán de acuerdo a la situación productiva y fiscal que cada de una de ellas tenga. Un acuerdo específico de acuerdo a la realidad que atraviesen.



Respecto a las tarifas, que recibieron fuertes aumentos durante los cuatro años de gestión de Mauricio Macri, el Gobierno quiere frenar el impacto en los distintos sectores de la sociedad y para eso buscará rehacer el cuadro tarifario. El proyecto también autorizaría a revisar o intervenir en la actuación de los entes regulatorios.



En lo que respecta a las jubilaciones, los planes sociales y la Asignación Universal por Hijo, se habilitaría la devolución del IVA automática en las cuentas de hasta $700 de todos los beneficiarios. Esa financiación se haría directamente desde el Tesoro de la Nación.



Respecto al área de Salud, en el proyecto que entrará este lunes al Congreso figura el pedido para que el Poder Ejecutivo disponga medidas para recuperar el programa de vacunación y disponer sistemas impositivos de incentivos y recuperación de clínicas y obras sociales.



También se incrementarán las alícuotas de Bienes Personales. Los topes del mínimo no imponible serán los mismos. No habrá cambios. Como tampoco habrá modificaciones en el Impuesto a las Ganancias.



Para lograr avanzar con el proyecto de emergencia, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, empezaron a negociar acuerdos con los diferentes bloques de la oposición. Primero para poder lograr el quórum en el momento de la sesión y después para aprobarlo sin contratiempos.