Suspenden la baja de Ganancias para empresas y limitan el ajuste por inflación

El proyecto que ya ingresó al Congreso y que contiene un amplio paquete de medidas económicas suspende la baja de Ganancias para empresas

El proyecto que ya ingresó al Congreso y que contiene un amplio paquete de medidas económicas suspende la baja del Impuesto a las Ganancias para empresas hasta el 31 de diciembre de 2020. Por ende, la tasa del tributo seguirá siendo del 30% y no del 25 por ciento.



Asimsimo, la iniciativa establece que el Ajuste por Inflación Impositivo ahora se computará en 1/6 en vez de 1/3. Es decir en 6 años. Este cambio afecta principalmente a las pymes.

El Gobierno anterior habilitó la aplicación del ajuste por inflación impositivo – bajo ciertas condiciones en función de la variación del índice de precios – a partir del 1 de enero de 2018, pero dispuso que el resultado positivo o negativo, según sea el caso, correspondiente al primer, segundo y tercer ejercicio iniciados a partir de la fecha indicada deberá imputarse 1/3 en ese período fiscal que se liquida y los 2/3 restantes, en partes iguales, en los dos períodos fiscales inmediatos siguientes.



La modificación que se propicia duplica ese plazo de imputación del resultado para el primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2019 el que deberá imputarse 1/6 en el período fiscal que se liquida y los 5/6 restantes, en partes iguales, en los 5 períodos fiscales inmediatos siguientes.

A continuación, el texto completo de la iniciativa:

El ministro de Economía Martín Guzmán presentó el proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. Según las propias palabras del funcionario, el proyecto es el primer paso "para resolver la crisis social y economía que atraviesa" el país, con graves indicadores de pobreza, indigencia y una situación crítica con respecto al hambre.



Guzmán planteó que el conjunto de medidas tiene como prioridad "proteger a los sectores de mayor vulnerabilidad al mismo tiempo que reestablece los parámetros macroeconómicos".

"Buscamos que la Argentina deje de caer mientras protegemos a aquellos a quienes no les podemos pedir más esfuerzo", apuntó el ministro.



"Lo que se hizo con los jubilados es grave. Ahora tenemos un sistema que necesitamos cambiar porque no funciona. Desprotege al país", señaló Guzmán.



"Nos tomaremos 180 días para reemplazar un sistema pensado para una economía que iba despegar y sostener niveles altos de crecimientos por otra que tiene que ser razonable", agregó.



"Habrá un bono adicional para quienes perciben un solo haber mínimo, tomando recaudos para que no se modifiquen las escalas. Serán dos pagos de 5.000 pesos, uno en diciembre y otro en enero", puntualizó respecto a los jubilados.

Dólar e impuestos

"En el año 2007 se sancionó una reforma pensada para una economía que iba a crecer y la economía no creció. Si no hacemos nada los problemas fiscales se van a agravar", explicó Guzmán.



"No podemos permitir que el déficit crezca, no tenemos cómo financiarlo y no vamos a recurrir a la emisión monetaria. Sería desestabilizante", agregó.



"Se va a gravar la tenencia de activos financieros de argentinos en el exterior pero con incentivos para que esos activos vuelvan", dijo en referencia a la suba de Bienes Personales.



"Eliminamos el impuesto que grava al ahorrador en activos en pesos", detalló.



"Necesitamos desalentar el ahorro en una divisa que no producimos, que son los dólares", agregó.



"El 70 por ciento de ese impuesto será destinado a financiar la seguridad social. El otro 30, para la vivienda solidaria", puntualizó.



Respecto a las tarifas Guzmán, dijo: "El esquema del gobierno anterior agravó mucho la situación de la gente y de las empresas".



"Necesitamos un nuevo marco general integral. Proponemos un plazo de 180 días para cambiar el esquema tarifario y que tenga un balance adecuado entre los objetivos de protección social y las condiciones que fomenten la inversión en energía", detalló.



"Se mantiene la postergación por ese mismo plazo de los aumentos tarifarios", detalló.



En relación a la deuda pública, el Ministro dijo: "Pedimos facultar al Poder Ejecutivo para llevar adelante las gestiones necesarias para recuperar la sostenibilidad de la deuda pública incluida la externa, que tuvo un brutal aumento durante la gestión anterior".



"Cuando un país aumenta tanto sus niveles de deuda pero no utiliza esa deuda para invertir en su matriz productiva pasa lo que nos pasa ahora. Tenemos un descalabro económico y social", agregó.



"Y si no sacamos al país de esa situación y forzamos algo insostenible, como es pagar niveles de deuda imposibles, la situación se agrava. Por eso necesitamos una política pública de deuda que esté alineada con el objetivo de la recuperación económica", detalló.



"La Argentina que se pone de pie sí genera capacidad de repago para hacer frente a los compromisos", concluyó.