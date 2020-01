Cuántos impuestos deben pagar los empresarios y cuántas regulaciones tienen que cumplir en Argentina

Según la consultora, el sector privado en la Argentina "no puede hacer negocios ni ganar dinero, porque el Estado lo ahoga a impuestos y regulaciones"

La economía argentina no crece porque el sector privado, debe afrontar 163 impuestos y 69 mil regulaciones, advirtió un informe de la consultora Economía & Regiones.

La entidad se preguntó si "las políticas diseñadas y aplicadas por el nuevo gobierno tienden a solucionar o agravar los problemas".

"En el primer caso, la economía dejará de caer, habrá un punto de inflexión y más tarde se rebotará, comenzando a salir de la dinámica de los últimos 10 años. Por el contrario, en el segundo, seguirá la actual tendencia", señaló el reporte.

Advirtió que el sector privado "no puede hacer negocios ni ganar dinero, porque el Estado lo ahoga a impuestos y regulaciones".

"Al no poder hacer negocios, ni ganar dinero, no hay incentivos a aumentar la capacidad de producción. Las empresas, sobre todo las micro pymes y las pymes, no invierten y no acumulan stock de capital, con lo cual no expanden su frontera de producción. Algunas ni siquiera amortizan todo su stock de capital, por lo cual su frontera de producción se achica", advirtió.

Explicó que en este marco no se toman trabajadores o se reduce la dotación, con lo cual el salario real cae. "El consumo baja y la demanda agregada cae más, retroalimentándose un espiral negativo. Al analizar la presión impositiva que enfrentan las pymes como porcentaje de las ganancias netas, la Argentina está totalmente descalzada de la realidad internacional y regional, enfrentando una presión tributaria entre dos y tres veces mayor que los países con el mismo nivel de ingreso per cápita", señaló.

"La cantidad de impuestos y de regulaciones también es récord mundial. Entre Nación, provincias y municipios, antes de Alberto Fernández el sistema tributario argentino contaba con 163 impuestos, que impactaban sobre casi todas las actividades económicas del país: 40 nacionales; 41 provinciales y 82 municipales. Paralelamente, las regulaciones ascendían a aproximadamente 69.000", detalló Economía & Regiones.

El informe se preguntó si las medidas del nuevo gobierno vienen a "desarmar o agrandar esta problemática, a partir de la cual la economía se achica, desahogan o ahogan más a los privados".

Para E&R, el paquete de medidas económicas de Alberto Fernández es "más de lo mismo, lo cual agrava los problemas de fondo que le impiden hacer negocios y ganar dinero al sector privado, con lo cual lo más sensato es pensar y anticipar que la tendencia proseguirá, en lugar de parar y revertirse".

La consultora consideró que las medidas "atentan contra el ahorro, la inversión, la acumulación de capital, la producción y el crecimiento económico, porque no sólo agrandan el tamaño del Estado, aumentando el peso del gasto público, la cantidad de impuestos, la presión tributaria y el stock de regulaciones, sino porque potencian el intervencionismo estatal a lo largo y a lo ancho de todo el sistema económico, paralizando y ahogando cada vez más al sector privado, al que cada vez se le hace más difícil hacer negocios y ganar dinero".

"Lo más lógico sería esperar y anticipar una profundización de todos los problemas macroeconómicos en materia de nivel de actividad, monetarios, cambiarios e inflacionarios en el mediano y largo plazo", alertó.