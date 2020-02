Empresarios pymes apoyaron la nueva moratoria de la AFIP

Podrán acceder MiPymes, junto con monotributistas, a partir del 17 de febrero. Contemplará una quita del 42% y planes de pago a 10 años

El Gobierno nacional presentó oficialmente este jueves la moratoria para pymes y monotributistas que contempla una quita del 42% de intereses, condonación de multas y planes de pago hasta diez años. Entidades que nuclean a las pequeñas y medianas empresas apoyaron la medida que estaba incluida al interior de la Ley de Emergencia.



El anuncio fue realizado por el titular del ministerio de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont. Según detallaron, tendrá un impacto directo en un millón de firmas y remarcaron que se encuentran trabajando en un plan de pagos sin quita para empresas de mayor tamaño.



Finalizado el anuncio de los funcionarios, entidades empresarias como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) salieron a manifestar su apoyo a la medida.



"Esta medida es un gran alivio para las finanzas de las pequeñas y medianas empresas, ya que las deudas impositivas acumuladas con la AFIP ascienden a $25.000 millones. Esta deuda estaba paralizando la actividad pyme", dijo el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán.



En tanto, el titular de CGERA, Marcelo Fernández, celebró el anuncio y dijo que "apoyamos esto, y esperamos que la medida recorra el país para que todas las Pymes entren en posibilidad de pago".



En este sentido, luego de que el Gobierno Nacional anunciara la puesta en marcha del Plan Moratoria 2020, Fernández manifestó que "por fin les sacaron el pie de encima a las Pymes. Esto nos permite recomponernos y pensar en reactivar la actividad económica".



Al mismo tiempo, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), que integra CGERA, saludó también el anuncio y celebró "que se haya tenido en cuenta la opinión y la necesidades del sector, que tal como afirmaron los funcionarios, fue uno de los más golpeados por la crisis resultante de cuatro años de políticas que privilegiaron la especulación financiera y a unos pocos sectores concentrados por sobre la producción, la agregación de valor y la industria nacional".



La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), aseguró que este es "un gran paso para descomprimir la carga financiera de los intereses y multas generados por los incumplimientos de las obligaciones impositivas", por las que "muchas pymes estaban imposibilitadas para operar con bancos por no poder ponerse al día con AFIP".



Así lo planteó el presidente de Fecoba, Fabián Castillo, aunque aseguró que "para alcanzar un desarrollo económico sostenido, lo más eficiente sería disminuir la fuerte carga impositiva a las Pymes, que en el país, representa casi la mitad del precio de los bienes y servicios y ubica a la Argentina entre los países con mayor presión tributaria del mundo".



Finalmente, el secretario general del gremio Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Upsafip), Julio Estévez, dijo que esa representación gremial planteó "durante los últimos cuatro años que la falta de un alivio financiero al sector generador de empleo de la Argentina llevó a la quiebra a miles de contribuyentes".