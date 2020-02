Directores y socios que no trabajen en forma independiente quedan fuera de la moratoria

Los socios de sociedades y directores que no ejerzan una actividad independiente no son considerados empresa y por lo tanto no pueden ser PyME.

Desde la Subsecretaría de financiamiento y competitividad pyme aclaran que no pueden ingresar en la moratoria de AFIP, los directores y socios de sociedades, que no trabajan en forma independiente.



Si bien era posible inscribirse al Registro MiPyME dándose de alta en IVA exento / Monotributo, desde la Subsecretaría, aclaran que los socios de sociedades y directores que no ejerzan una actividad independiente no son considerados empresa y por lo tanto no pueden ser PyME.



El problema se produce, en que los controles sistémicos se hacen sobre los impuestos dados de alta, y por lo tanto los socios que ya intentaron inscribirse consiguieron un certificado.



Ese certificado no es válido, ya que en las auditorías que realiza el registro, en cuanto se detecta que no se trata de sujeto empresa se dará de baja y por lo tanto se anularan los beneficios asociados al mismo de manera retroactiva, incluyendo el acceso a la moratoria.



En este caso los Contadores que realicen la inscripción al Registro, deben tener en cuenta que es un registro de empresas, y como tal deben solicitarlo únicamente para empresas (Personas humanas con actividad independiente – Personas Jurídicas).



Por lo tanto, mientras no se modifique esta situación, los socios y directores no podrán entrar en la moratoria para incluir deudas de autónomos.



Recordemos, que para acceder a la moratoria de la AFIP, es necesario contar con el Registro Mi Pyme.