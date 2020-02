En qué consisten las misiones "Artículo 4" de revisión del Fondo Monetario Internacional

Suelen ser rutinarias para países que no tienen programas del FMI, pero se vuelven conflictivas cuando hay créditos o desembolsos pendientes

Las misiones de "revisión" del FMI del tipo de la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, acordó con la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, son una tarea casi cotidiana del organismo.



Esta actividad, que el Fondo incluye entre sus responsabilidad de "vigilancia" está reglamentada por el Artículo 4 de su Convenio Constitutivo, acordado en 1944, sobre el fin de la segunda guerra mundial, en los llamados "acuerdos de Bretton Woods", por el lugar de New Hampshire, EEUU, en que se reunieron los 44 miembros originales y fundadores del FMI y el Banco Mundial.



Estas "misiones" equivalen a una suerte de chequeo anual de las condiciones de salud fiscal y monetaria de los miembros del Fondo y de hecho son uno de los principales ítems del presupuesto anual del organismo. Baste decir que los 2.700 miembros del Staff del Fondo en las 52 semanas que tiene cada año deben realizar el "artículo 4" de 189 países.



El viernes 21, por caso, el Fondo concluyó el "artículo 4" de Uruguay, el jueves había concluido el de Colombia y diez días antes había terminado de realizar esa misma suerte de verificación técnica vehicular a su tercer principal accionista, Japón.



Las misiones pueden ser breves y puramente burocráticas para países que no tienen problemas ni créditos del Fondo, pero se hacen más exhaustivas y conflictivas cuando el gobierno en cuestión está embarcado en un "programa" con el organismo.



Un "programa", como la propia Georgieva dijo en su comunicado que el Fondo intentará conseguir con la Argentina, implica un conjunto de "condicionalidades" a cumplir por el receptor del crédito (metas fiscales, metas monetarias y de crédito, ciertas "reformas estructurales" según de qué tipo de programa se trate) a cambio de los "desembolsos" que el organismo va haciendo a medida que se cumplen esos requisitos.



Los países que más recurren al Fondo, como la Argentina, son casi por definición los que tienen más problemas o desórdenes macroeconómicos, que se suelen reflejar en su "cuenta de balanza de pagos". De hecho, en las misiones del Fondo suele haber especialistas fiscales, especialistas monetarios y los que en la jerga interna llaman especialistas "bioupí" (por BOP, Balance of Payments).



Normalmente, las misiones de artículo 4 pasan sin que mucha gente del país en cuestión se entere. Distinto es cuando el gobierno o el país están en ascuas por un desembolso de dinero o por alguna opinión del Fondo que pueda influir sobre el ánimo de prestamistas e inversores privados.

Son climas habitualmente " de ajuste", políticamente conflictivos y las visitas del organismo tienen gran eco mediático, como sucede en la Argentina y como sucedía en la década del ochenta en varios países latinoamericanos más, particularmente en Brasil.



Por esa razón, los funcionarios del Fondo son celosos de que sus nombres y fotos se difundan demasiado. Ser un nombre y una cara muy conocidos puede ser un problema, como por ejemplo le ocurrió a principios de este siglo al jefe de la misión del Fondo en Turquía, el italiano Carlo Cottarelli, a quien le recomendaron bajar su recio perfil, que aparentemente caía muy bien entre las mujeres turcas y llegó a valerle amenazas de muerte.



En nuestro país, cliente recurrente del FMI, a partir de 2018 las misiones "artículo 4" del Fondo se hicieron innecesarias, ya que el acuerdo implicaba revisiones trimestrales. Pero los funcionarios que negociaron y supervisaron el fallido programa con el gobierno de Mauricio Macri fueron desplazados de su función: el italiano Roberto Cardarelli fue reemplazado como "jefe de misión" para la Argentina por el economista venezolano Luis Cubeddu. En tanto, al director del Departamento Hemisferio Occidental, el mexicano Alejandro Werner, le designaron como subdirectora a la norteamericana Julie Kozack.



Tanto Kozack como Cubeddu fueron elegidos personalmente por Georgieva.



Lo más destacado del "regreso" al país de estas misiones, que implicarán la llegada de un grupo más numeroso de técnicos ansiosos por revisar los datos oficiales.