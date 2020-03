Repatriación de bienes: aún no están habilitadas todas las opciones de inversión

A menos de un mes del vencimiento del plazo para traer al país el 5% de los activos, todavía no están activas todas las alternativas de inversión

A menos de un mes del vencimiento del plazo que dispuso el Gobierno para traer al país el 5% de los activos en el exterior y así evitar la alícuota del 2,25% en Bienes Personales, todavía no están activas todas las alternativas de inversión.

Además, hay bancos que no tienen disponibles sus cuentas especiales de repatriación.



De las cuatro opciones de inversión habilitadas para el dinero ingresado, hay solo dos disponibles. Una es la pesificación en el mercado único y libre de cambios (MULC), la alternativa menos atractiva por el dinero que se pierde al cambiar divisas a $63. La otra es la posibilidad de dejar el 5% en una cuenta especial hasta el 31 de diciembre.



Igualmente, aún hay bancos privados que no tienen disponible la cuenta especial de repatriación.



Hay dos herramientas más en las que todavía no hay mayores precisiones . Ellas son la adquisición de certificados de participación y/o títulos de deuda de fideicomisos de inversión productiva que constituya el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y la suscripción o adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión (FCI).



En el primer caso, fuentes del BICE confirmaron a La Nación que el instrumento aún no está listo , pero que "pronto" se pondrá en marcha. El objetivo es que se financien pymes exportadoras y que sea una inversión segura "por su alta cobrabilidad".



En el segundo caso, cuando el Gobierno dio a conocer el menú de alternativas el 30 de enero pasado, desde el Ministerio de Economía explicaron que la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo estatal que regula la actividad bursátil, debía establecer requisitos específicos de los fondos comunes de inversión (FCI) respecto de los activos financieros que pueden ser objeto de esta herramienta.



Voceros de la CNV aseguraron al matutino que se está trabajando en el tema, pero que "no se pueden dar detalles concretos".



"Falta saber qué tipo de instrumentos son , qué tipo de renta pagan y lo más importante es la libertad de salida, es decir, si al 31 de diciembre se va a poder salir y en qué moneda", señaló César Litvin, de Lisicki Litvin & Asociados.



Ese 31 de diciembre es la fecha de corte que se utiliza a la hora de hacer las presentaciones del impuesto, y cabe aclarar que, para que los activos en el exterior no sean alcanzados por la alícuota diferencial del 2,25%, hace falta "actualizar" el 5% del patrimonio cada año.



"Las consultas están a la orden del día, todo el mundo está preguntando qué le aconsejamos, y en función de esto es que esperamos las normas de la CNV y el tipo de fideicomiso del BICE para ver si resultan atractivos y si hay libertad de salida", agregó Litvin.