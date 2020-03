El Gobierno confirmó que anunciará medidas de alivio para el Monotributo

El presidente Alberto Fernández dio a conocer que está preparando una batería de medidas para llevar alivio al sector informal y los monotributistas

El presidente Alberto Fernández anunció el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" en todo el país debido a la pandemia del coronavirus por la cual ya hay 128 infectados y tres muertos en territorio argentino.

Debido al impacto que tendrá la cuarentena en la economía, dio a conocer que en los próximos días darán a conocer medidas para el sector informal y los monotributistas.



"Después de tener una larga reunión con los Gobernadores, hemos tomado la decisión de dictar un DNU por el cual a todas las argentinas y argentinos partir de las 0hs de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Quiere decir que desde ese momento todos tiene quedarse en sus casas", señaló.



"La economía se ralentizará" debido a las medidas anunciadas, dijo Fernández, pero dejó en claro que "estamos preparados".

En ese aspecto hizo puntual hincapié en aquellos que trabajan en la informalidad. "Todos hemos visto que hay un sector que hasta aquí no hemos atendido adecuadamente y quiero llevar tranquilidad a todos ellos. Es el sector de la informalidad y de los monotributistas. En los próximos días vamos a estar dictando normas que alivien el momento para todos ellos", aclaró el mandatario.



Hasta el momento, el paquete de ayuda anunciado por el Gobierno de Fernández no contempló a casi dos millones de contribuyentes integrados por monotributistas, autónomos y pequeñas empresas.



Dentro del sector informal se encuentran quienes trabajan en negro. Se trata de entre un 35 y un 40% del empleo en Argentina. Las dificultades para acceder a ellos es uno de los problemas principales por los cuales la ayuda estatal se retrasa e inclusive no llega.



La tarea dentro del Gobierno estará en lograr activar un paquete de medidas que posibilite mitigar la retracción económica que llegará debido a la paralización social.