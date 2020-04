Di Giorno: "Si alguien quiere tener la seguridad total, el dólar es lo único que deja tranquilo a la gente"

-¿El gobierno debería acelerar una oferta a los bonistas, a pesar de que sea dura dada la incapacidad de pago, o tendría que buscar un standstill y negociar más adelante?





Las dos opciones son validas. Pero hoy acordar un standstill -que es patear la pelota hacia adelante para hacerle después una oferta razonable- sería interesante. A mí me gusta más esta opción porque sino tenés que presentar una oferta muy agresiva y seguramente no vas convencer a los tenedores de los bonos . Entonces la alternativa de patear todo 6 meses es mejor.

-Los bonos ya pricean un default de la deuda, también las calificadoras de riesgo. ¿Crees que es evitable? ¿Cómo juega en eso el reperfilamiento de la deuda local en dólares?

Exacto, los bonos claramente pricean un default de la deuda (con paridades abajo del 30% inclusive) y las calificadoras (todas) ya nos pusieron en una especie de default. Es un hecho. Lo que hay que tratar de hacer es ir reperfilando otorgando otros títulos que hayan sido previamiento consensuado con el sector privado. Lograr un mayor consenso. Porque cuando reperfilas es mejor hacerlo así, bajo consensos con las compañías de seguros y grandes tenedores y no de imponerle. Además, sería mejor que el menú de opciones sea más acotado, para que los títulos que emita el Gobierno para reperfilar tengan más liquidez . Ahora al ofrecer tanto y emitir tanto se van perdiendo.

-¿Cuál sería el nivel máximo de quita en Valor Presente Neto (VPN) que los inversores estarían dispuestos a aceptar?

Los niveles de quita dependen mucho del present value y eso está relacionado con el hecho de si le vas a pagar en efectivo algo y ahora o no. Hoy hacer un quita del 50%, creo, lo podrían llegar a aceptar. Pero si haces algo más fuerte los fondos van a litigar en Nueva York . Además ellos son fondos de un tamaño tal que la posición que tienen de bonos argentinos no es alta. Tampoco los veo liquidando la posición para pasarle los bonos a los fondos buitre si la oferta es muy agresiva. Se los quedarán e irán a juicio.

-¿La emisión monetaria que se está generando para aumentar el gasto en medio de la pandemia podría generar un efecto hiperinflacionario? ¿O el mismo parate de la economía amortigua un poco?

-Habría que ver cómo anda la demanda de dinero. Pero sí vamos a una inflación más alta pero creo que en este contexto donde paraste la economía en una forma obligatoria, la mejor solución que tenés es emitir. Lo peor que podés hacer es meter impuestos que después no podes sacar y matás a la actividad privada. Lo menos malo en este momento es emitir y si se tiene que ir a inflación más alta que se vaya .





-¿En el corto plazo, mientras que se decide si el país evita el default o no, hay alternativas para cubrir los ahorros? ¿Cuales?