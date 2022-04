Series y películas: 3 ficciones para romper el prejuicio y amar el cine coreano

Navillera, una serie que conmueve hasta las lágrimas, y las películas Parasite y Train to Busan acercan el cine surcoreano a la audiencia occidental

Hollywood rompió con su histórico narcisismo cuando en 2020 la Academia de artes y ciencias cinematográficas le otorgó por primera vez el Oscar a Mejor película a una producción surcoreana de idioma no inglés. Se trataba de Parasite (Parásitos), un film ingenioso y cruel con excelentes críticas en todo el mundo y un boca a boca que entusiasmaba tanto a cinéfilos como a amantes del cine de entretenimiento.

Así, este arte coreano traspasaba barreras culturales -como el idioma- y le abría camino a otras producciones que se fueron posicionando en las plataformas de streaming. Un ejemplo es El juego del calamar (2021), la serie más vista de la historia de Netflix, o la película Okja (2017), del mismo director que Parasite, Bong Joon-ho.

Entonces, si antes del boom de las plataformas el cine surcoreano era un arte de nicho, con la expansión de las pantallas ganó terreno para ir dejando atrás los prejuicios del espectador occidental. La incorporación de conflictos universales así como la búsqueda de impacto visual y emocional podrían explicar el éxito de Parasite y de otras ficciones disponibles en Netflix que invitan a adentrarse en este mundo.

La mejor película de 2020, Parasite

Los Kim, una familia de clase baja formada por dos adolescentes (Choi Woo-shik y Park So-dam) y sus padres (Song Kang-ho y Jang Hye-jin) se alían usando estrategias muy poco éticas para lograr ser contratados como trabajadores en la mansión de los adinerados Park.

El hijo adolescente llamado Ki-woo es el primero en llegar a la casa como profesor de inglés de Da-hye (Jung Ji-so), la hija mayor de la familia. Una vez allí, ve la oportunidad de que sus parientes también puedan trabajar y, sin revelar que son familia, consigue que cada uno obtenga un trabajo.

Hasta ese momento, las estrategias desplegadas por los Kim entretienen desde el ingenio: muestran cómo los pobres comienzan a ganarle territorio a los ricos. Pero la narración se torna mucho más dramática cuando la familia "parásito" aprovecha un viaje de los jefes para quedarse en la casa. Allí, encuentran un secreto que derivará en otra batalla para ganar espacio. Esta vez, sin embargo, la guerra será cuerpo a cuerpo y con sangre de por medio.

Como Ojka, la película conlleva una crítica mordaz a las desigualdades del capitalismo y lleva esa tensión al extremo cuando ambas familias demuestran lo más miserable de la condición humana. En esta trama, llena de giros inesperados, saber quiénes son verdaderamente los "parásitos" es una incógnita que se sostiene hasta la toma final.

Train to Busan: entretenimiento y acción en estado puro

Train to Busan (Estación Zombie, 2016) se enmarca dentro del subgénero zombie apto para los que no aman la ciencia ficción. El director Yeon Sang-ho se apropia de un lenguaje cinematográfico hegemónico usando un impecable engranaje técnico y personajes fácilmente queridos y odiados.

La trama comienza con un padre ausente (Gong Yoo) que acepta cumplirle a su hija (Kim Su-an) el deseo de pasar su cumpleaños con su madre en Busan. Para llegar hasta ahí, deben tomar el tren, pero, lo que iba a ser un viaje más, termina convirtiéndose en una odisea para salvar sus vidas: ni bien suben al tren, un virus que se contagia de persona a persona comienza a esparcirse y amenaza con convertir a toda la población en zombie. En ese contexto, el encierro en los vagones será un refugio posible para mantenerse aislados del ataque de estas criaturas.

La reproducción en masa de los zombies, la fuerza física necesaria para combatirlos, las alianzas y traiciones entre los pasajeros y la destrucción del entorno hacen de Train to Busan un verdadero film pochoclero. Pero hay más, porque a eso se le suma el drama por la transformación del vínculo entre el padre y la hija. ¿Logrará él salvarle la vida y redimirse por sus errores del pasado?

Navillera: drama sobre vínculos humanos

La serie dramática Navillera (2021), creada por Han Dong-hwa, demuestra cuán mejor o peor puede ser la vida según el modo en que las personas se relacionan unas con otras. Esta idea, presente en toda la historia, toma el impulso inicial con el encuentro entre dos generaciones aparentemente incompatibles. Un hombre de 70 años (Park In-hwan) se empeña en cumplir su sueño de estudiar ballet y la tarea le es asignada a un joven bailarín frustrado (Song Kang) que se resiste en aceptar el trabajo. Sin otra opción que tomar el desafío, la ternura del anciano hará que el vínculo crezca hasta formar una amistad.

El protagonista emprende su objetivo sin contarle a la mujer y sus dos hijos, que poco registro tienen de la vida del hombre. Meses después, sin embargo, una trágica noticia los hará repensar su relación con el padre.

Navillera es una ficción sobre vínculos humanos, como puede ser This is us, que problematiza los prejuicios de género y de clase, y que aporta una mirada creativa sobre las ganas de vivir, pese a los obstáculos.