Así será The Offer, la serie que retrata el detrás de escena de El Padrino

Para muchos aficionados y expertos en el cine, la película El Padrino es considerado uno de los diamantes del cine, con brillantes actuaciones y una destacada dirección de Francis Ford Coppola. A 50 años de su estreno, Paramount+ está preparando el lanzamiento de The Offer, una miniserie que está basada en las extraordinarias experiencias nunca antes contadas del productor Albert S. Ruddy.

A una semana de que salgan a la luz los primeros tres episodios, que estarán disponibles en la plataforma a partir del jueves 28, se publicó el primer tráiler. Allí se muestra un adelanto sobre cómo fue la gestación del ambicioso proyecto, que no contaba con todos los factores a favor, ya que no había mucho presupuesto, era costoso y hubo quienes no creían que podía ser exitoso.

El proyecto consta de 10 capítulos creados y escritos por Michael Tolkin que estarán protagonizados por Miles Teller, como Albert S. Ruddy; Matthew Goode, como Robert Evans; Juno Temple, como Bettye McCartt; Giovanni Ribisi, como Joe Colombo; Dan Fogler, como Francis Ford Coppola; Burn Gorman, como Charles Bluhdorn; Colin Hanks, como Barry Lapidus y Patrick Gallo, como Mario Puzo. Después del estreno, los siete episodios restantes estarán disponibles para transmitirse semanalmente los jueves.

The Offer es una serie que se estrenará en Paramount+

El gran éxito de la película El Padrino

El rodaje de la primera temporada de la trilogía duró 62 días, ya que debieron instalarse en distintas ciudades, como Sicilia, Nueva York y Las Vegas. De hecho, la gestación del proyecto fue motivo de debate, ya que debido al bajo presupuesto que manejaba la producción hubo quienes sugirieron que la historia ocurriera en la década del '70 para no tener que ambientar todo en los años '40. Sin embargo, terminaron amoldándose a la idea original.

El resultado final recaudó millones en la taquilla y, a su vez, le valió al equipo 11 nominaciones al Oscar, de las cuales recibieron 3.

Marlon Brando se consagró con el galardón a Mejor Actor por se interpretación de Vito Corleone; Francis Ford Coppola y Mario Puzo ganaron el premios al Mejor Guión Adaptado; y también el de Mejor Película.

Las secuelas de El Padrino

En 1974, se estrenó El Padrino II, con el regreso de Al Pacino, Diane Keaton, John Cazale, Talia Shire y Robert Duvall, mientras que Robert De Niro, Lee Strasberg, Bruno Kirby, John Aprea, Frank Sivero, G.D. Spradlin y Michael V. Gazzo se sumaron al reparto.

La película fue superadora a su antecesora y aunque obtuvo 11 nominaciones a los Óscar, se llevó los premios a Mejor Película; Mejor Director, por el trabajo de Francis Ford Coppola; Robert De Nito ganó como Mejor Actor de Reparto; Coppola y Puzo volvieron a llevarse el galardón al Mejor Guión Adaptado y también se llevaron las estatuillas a la Mejor Dirección Artística y la Mejor Banda Sonora.

Finalmente, en 1990 se lanzó una tercera entrega con Andy García como Vincent Mancini, que contó con una participación del Vaticano, pero no tuvo tan buenas críticas como las primeras dos partes de la saga. Sin embargo, eso no empañó los logros que han construido en equipo para crear una de las historias más atrapantes de la pantalla grande.

El trailer de la serie The Offer