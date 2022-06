Tras el final de la serie This is us, tres películas conmovedoras sobre vínculos de padres e hijos

Para quienes quieren sumar lágrimas a sus días luego del final de la serie This is us, recomendamos tres películas que abordan lo familiar y las relaciones entre padres e hijos: Beautiful Boy (2019), disponible en Amazon Prime Video, Extraordinario (2017), en Apple TV+, y Boyhood (2014), en Apple TV+ y HBO Max.

Es que, días atrás, la plataforma de streaming Star+ emitió el capítulo final de This is us, la serie de drama familiar que conmovió a audiencias en todo el mundo.

Fueron seis temporadas en las que se construyó la historia de la familia Pearson, a cargo del matrimonio de Rebecca (Mandy Moore) y Jack (Milo Ventimiglia). La trama comienza cuando estos jóvenes novios pierden uno de los trillizos que estaban por nacer y deciden adoptar a un niño en ese mismo momento. A partir de este evento, se entreteje una narración repleta de hechos traumáticos, personajes que padecen, y sobre todo, de humanidad.

A continuación, las propuestas para estos días en los que el frío invita a quedarse en casa:

Beautiful Boy: siempre serás mi hijo, potente película sobre el alcance y los límites del amor

Beautiful Boy es una película basada en la historia real de Nic (Timothée Chalamet), un adolescente que se vuelve adicto a la metanfetamina y cuyo padre David Sheff (Steve Carell) hace todo lo posible por sacarlo de ese infierno.

La película Beautiful Boy se puede ver en Amazon Prime Video

La trama retrata un vínculo inquebrantable entre ellos dos. Y los flashbacks a la niñez de Nic se vuelven la antítesis de un presente que lo cachetea y torna irreconocible, ausente. David no está solo en esa misión. Lo acompañan su nueva pareja y madre de sus dos niños, Karen (Maura Tierney), y su ex mujer (Amy Ryan).

En cuanto a lo temático, además de alarmar sobre la epidemia de drogas en Estados Unidos (con el epicentro en San Francisco), Beautiful Boy es un film sobre el amor incondicional de un padre hacia su hijo. El acierto, tal vez, es que no lo hace de un modo ideal sino que acentúa los límites que conlleva la problemática de la drogadicción.

Merece especial atención la brillante interpretación corporal de Chalamet, uno de los actores jóvenes más prometedores de Hollywood.

La película está basada en el libro Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Addiction. Se puede ver en Amazon Prime Video.

Extraordinario: película de resiliencia y paternidad en Apple TV+

El elenco es tan solo uno de los motivos para ver esta conmovedora película basada en la novela Wonder: La lección de August, escrita por la autora Raquel Jaramillo Palacio. Julia Roberts, Owen Wilson y Jacob Tremblay protagonizan esta historia sobre resiliencia.

El film Extraordinario se puede ver en Apple TV+

August (Tremblay) es un niño que sufre una malformación facial y que enfrenta la vida social por primera vez a los 11 años, cuando sus padres Isabel (Roberts) y Nate (Wilson) lo inscriben en un colegio privado.

A pesar de haberse sometido a 27 cirugías, aún hay rastros de la "disostosis mandibulofacial" que August padece desde su nacimiento. Por eso, enfrentar el bullying y confiar en su capacidad para hacer nuevos amigos no es una tarea fácil para él. Y en este proceso es vital el apoyo de sus padres.

Los diálogos entre August, su hermana Olivia (Izabela Vidovic ) y sus padres conmueven hasta las lágrimas cada vez que empatizan con él, le hablan con amor y humor, y le van dando herramientas para que pueda ganar su batalla. Como en Beautiful boy, en esta película aparecen los miedos y la angustia de los padres por ayudar a sus hijos, aún siendo conscientes de sus límites.

La película Extraordinario se basa en una experiencia real de la escritora del libro con una niña que sufría esta enfermedad

Extraordinario está basada en una experiencia real de la escritora del libro con una niña que sufría esta enfermedad. Se puede ver en Apple TV+.

Otra de las peliculas recomendadas: Boyhood: Momentos De Una Vida

Dirigida por Richard Linklater, Boyhood tiene la particularidad de que se filmó a lo largo de 12 años. Esta decisión fílmica es el sustento artístico de la película. El creador tenía el objetivo de contar el crecimiento de un niño de seis años hasta su llegada a la universidad. Y para eso decidió usar los mismos personajes. El resultado es brillante en tanto el espectador es testigo de los cambios físicos.

La película se centra en Mason (Ellar Coltrane), un niño de seis años que transita una niñez y una adolescencia sin sobresaltos junto a su hermana mayor y sus dos padres divorciados, Ethan Hawke y Patricia Arquette.

La película Boyhood: Momentos De Una Vida está disponible en Apple TV+ y HBO Max

Durante las 2.45 horas de duración del film no hay un acontecimiento que funcione como un nudo problemático. Más bien, el espectador se sumerge en un devenir de situaciones de la vida ordinaria, como lo son el primer romance de Mason, su trabajo o la llegada a la universidad.

Claro que su crecimiento está marcado por sus padres, con quienes tiene una relación diferente. Mientras que el personaje de Hawke es un padre músico y un tanto bohemio, en la impecable interpretación de Arquette se ve la parte más sacrificada y dolorosa de la maternidad.

Boyhood: Momentos De Una Vida está disponible en Apple TV+ y HBO Max.

Beautiful Boy, Extraordinario y Boyhood fueron avaladas por la crítica, poseen escenas de alto impacto emotivo, y ante todo, funcionan para pensar los caminos que puede tomar la paternidad, con sus momentos oscuros y luminosos.