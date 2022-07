Netflix: una serie y un documental sobre la NBA tras el furor de la película Garra

Una película llena de adrenalina y emoción se mantiene en el top five de Netflix desde su estreno. Se trata de Garra (2022), un drama deportivo basado en el apasionante mundo de la NBA. Protagonizado por Adam Sandler, el film transmite la esencia de esa liga, creando a la perfección esa atmósfera de hip hop, malabares con la pelota y jugadores carismáticos.

Garra sintetiza tan solo una parte de todo lo que la NBA tiene para contar, porque hay mucho más. La serie El último baile (2020) aborda la historia de los Chicago Bulls, y Untold: Malice at the Palace (2021), la pelea de puños y botellazos más escandalosa de la historia de la NBA. En esta nota, repasamos ambos documentales disponibles en Netflix.

Garra: película que se posiciona como la mejor del 2022 en Netflix

Stanley Sugerman (Sandler) es un reclutador de talentos del básquet cuya vida personal se ve afectada por la profesión. Cansado de recorrer el mundo en busca de la próxima estrella de los Philadelphia 76ers, llega un acuerdo con el presidente del equipo (Robert Duvall) para dejar la vida de hoteles y ascender a entrenador.

El destino, sin embargo, lo enfrenta a un enemigo. Un nuevo director boicotea esos planes y le impone nuevas condiciones. Si quiere dejar su histórico rol debe encontrar a la próxima estrella de la NBA, camino que no le hará fácil. Obligado a obedecer, Stanley viaja a Madrid y allí, en una cancha perdida en los suburbios, termina descubriendo a Bo Cruz (interpretado por el jugador profesional de la NBA Juancho Hernangómez). Siguiendo su experiencia, pero sobre su intuición, Stanley lo recluta y comienza a entrenarlo.

La exitosa película Garra, disponible en Netflix, se adentra en la pasión del básquet estadounidense.

A partir de ese momento, el film se adentra en la pasión del básquet estadounidense. Una banda sonora impecable que transporta a los juegos en las canchas comunitarias de cualquier ciudad, los entrenamientos de coordinación, rapidez y rendimiento, y la competencia entre jugadores se conjugan en una trama que pivotea entre la risa, la emoción y la fuerza para que ganen los buenos.

Además del aspecto deportivo, los conflictos de la vida de Bob y Stanley, así como su relación entrenador-alumno, le aportan solidez a la historia. ¿Otros aciertos? Incorporar deportistas reales de las NBA en las escenas del juego y una lección final sobre ética deportiva que pega directo al corazón.

Untold, el documental sobre el mayor escándalo de la NBA, también en Netflix

El 19 de noviembre de 2004, un partido entre los Detroit Pistons e Indiana Pacers en el Palace of Auburn Hills de Detroit se convirtió en un escándalo mundial cuando los jugadores visitantes y los fans del equipo local se trenzaron en una batalla campal.

El documental muestra cómo una típica situación de tensión entre dos basquetbolistas deriva en la agresión del público hacia uno de ellos, Ron Artest, y provoca una incontrolable pelea masiva.

Si bien el escándalo puede ser minúsculo al lado de las batallas en los estadios de fútbol argentinos, el documental muestra cómo este hecho impactó en la vida personal y profesional de los basquetbolistas. Además, el acento en la depresión y el trastorno de ansiedad de Artest invitan a reflexionar sobre las presiones a las que son sometidos los deportistas profesionales, aún cuando parece que tienen todo.

La película es indispensable para quienes busquen saber más sobre momentos icónicos de la historia de la NBA. Es compacta, cuenta con los testimonios de los involucrados y, sin culpa de por medio, algunas escenas se pueden ver más de una vez para no perderse ningún detalle del caos.

El último baile: serie documental sobre los Chicago Bulls

Los Chicago Bulls marcaron un hito en la historia de la NBA durante los 90. Mientras Argentina transitaba la fiebre del 1 a 1 y la globalización se acrecentaba con la apertura de los mercados, llegaban al país las pelotas, las camisetas y las zapatillas de los basquetbolistas más carismáticos de la liga estadounidense: Dennis Rodman, Scottie Pippen y el gran Michael Jordan, con sus populares zapatillas Air Jordan.

La serie El último baile también está disponible en Netflix

La serie El último baile, disponible en Netflix, repasa esta época, marcada en la NBA por el ascenso del equipo de Chicago. Son diez capítulos sobre la llegada y la salida de Jordan del equipo y la historia de humildad y sacrificio de Pippen, entre otros momentos. Cierra con el triunfo del tercer título consecutivo en 1998 y analiza el declive.

El último baile se puede ver maratoneando o eligiendo los capítulos que más interesen. La joya, sin dudas, son las imágenes de archivo, recomendables para espectadores melancólicos de los 90.

Garra, Malice at the Palace y El último baile forman parte del catálogo de películas centradas en la NBA. Si se trata de deporte, Argentina también hizo su aporte. El documental Jugando con el Alma sobre la "Generación dorada" se estrenó en Netflix en 2018. Y aunque ya no está disponible, hay otras historias para agregarle argentinidad al streaming. En Netflix se puede ver Serás lo que quieras ser o no serás nada, sobre Guillermo Vilas, y Maradona, sueño bendito está disponible en Amazon prime video.