¿Cómo es ser turista en Qatar?: así es realmente la vida en el emirato donde se disputará el Mundial

"Dos argentinos detenidos en Qatar". Seguro vieron esta noticia en los últimos días. Más allá de las características particulares del caso, la novedad reactivó una preocupación en muchos de los que van a viajar a Qatar: ¿qué tipo de actividades no están permitidas en Qatar aún cuando sean comunes en nuestro país? ¿Cómo van a actuar las fuerzas de seguridad y qué tipo de penalidades se pueden aplicar a los infractores?

A eso se suma la condena explícita por parte de selecciones como las de Alemania y Australia a la penalización de la homosexualidad en el emirato, y a algunas advertencias de las autoridades locales sobre llevar banderas o símbolos del colectivo LGBT. Algo que marca claramente el carácter fuertemente conservador de algunas políticas del país.

Vamos a revisar algunos temas importantes para quienes ya se preparan para la cita mundialista.

Requisitos para viajar y moverse por Qatar

Comencemos por la parte legal. Para nuestra suerte, no es necesario tener visa para viajar a Qatar. Basta con el pasaporte. Eso sí: es necesario que tenga por lo menos 6 meses de vigencia a partir de la entrada en el emirato. Si vence antes, van a tener que renovarlo.

Si bien a Qatar normalmente no hay vuelos directos -hay con escala en San Pablo como detención usual-, en el mes del mundial habrá muchas opciones puntuales por otras empresas, como el caso de Aerolíneas Argentinas. Los dos aeropuertos en funcionamiento están muy cerca de la capital, Doha.

Si se van a hospedar en Qatar deben ingresar con alojamiento confirmado a través de las plataformas oficiales. Aunque está la opción de entrar a Qatar por menos de 24 horas, ver un partido y cruzar las fronteras, esa posibilidad está más orientada a los residentes de países cercanos, como Arabia Saudita.

Hay que instalar de manera obligatoria la aplicación Ehteraz, que es usada en Qatar para el seguimiento de casos de Covid. Por cierto, no va a ser necesario llevar certificados de testeos negativos. Al menos desde el 1 de noviembre. Tampoco tener certificados de vacunas. Si van a llevar medicamentos, recuerden tenerlos en el envase original y con receta original en inglés. Por último, para la parte salud, no se exige de manera obligatoria seguro médico, pero si se tiene en cuenta los muy altos costos de los servicios en Qatar es más que recomendable tener uno con una buena cobertura médica y legal por cualquier inconveniente.

Por cierto, si piensan ingresar desde países vecinos, tengan en cuenta que para ingresar a Arabia Saudita los argentinos necesitan visa previa. Lo mismo para Kuwait.

Si tienen entradas para al menos un partido, para poder ingresar a ellos deben contar con la Hayya Card, que es básicamente una identificación que guarda la información de los espectadores. El titular de las entradas puede pedir hasta 3 acompañantes. Tienen todos los datos acerca de cómo hacer las solicitudes en la página de Hayya Card.

Con esta identificación van a poder movilizarse de manera gratuita sólo en los días donde tengan entrada para partidos. El resto del tiempo deberán pagar el transporte público, que cuesta algo más de 50 centavos de dólar por viaje y por persona. Si prefieren transporte privado, Uber funciona en Qatar junto con otras alternativas locales.

Qatar y sus reglas locales

Para muchos argentinos, la principal referencia en la zona es ante todo Dubai, que fue el primer emirato en apostar por el turismo internacional y sumar una gran oferta de atracciones para sus visitantes. Y si bien Qatar ya lleva un buen tiempo con un plan de apertura al turismo y a los eventos internacionales, tiene diferencias importantes con Dubai, que seguramente se van a notar en esta Copa del Mundo.

El primer punto importante es el comportamiento en público. Y allí aparece el código de vestimenta. Es necesario usar vestimentas que cubran brazos, hombros y piernas, y esto se aplica a ambos sexos. En el caso de las mujeres, ninguna turista va a ser obligada a cubrirse la cabeza, pero si lo deberán hacer con el resto del cuerpo. La ropa de baño solo se puede usar en las piscinas de los hoteles o playas.

Otro tema son las manifestaciones públicas, como las que pueden darse luego de un partido. Hay que evitar bajo todo concepto hacer gestos ofensivos a otras hinchadas o involucrarse en peleas, o las penas pueden llegar al encarcelamiento. En cuanto a la concurrencia a los estadios, no se puede portar ningún elemento que pueda ser usado para agredir a otra persona. Puede ser una botella o un palo selfie. No importa. No los lleven. Tampoco se permiten cornetas, elementos para hacer ruido o parlantes portátiles.

Sean cuidadosos a la hora de tomar fotografías en la vía pública, sobre todo si en esas imágenes aparecen mujeres locales. Se considera un comportamiento no aceptable fotografiar a otros sin su consentimiento, así que tengan cuidado.

Las infidelidades matrimoniales también están prohibidas por ley. Las penas llegan hasta los siete años de prisión, y se pueden aplicar a turistas además de locales.

En el caso de los estadios, no se puede saltar sobre asientos, ni sujetarse de las separaciones con el césped, o comer o beber en cualquier lugar. Como experiencia seguramente va a ser una experiencia muy diferente a la que tenemos en los estadios argentinos.

Como en todo país islámico, el consumo de alcohol está prohibido. Los turistas pueden comprarlos sólo en lugares autorizados, como hoteles o bares para extranjeros. Y estos son los menos, la mayoría no venderá productos con alcohol. Olvídense de encontrar cerveza en el supermercado, eso no va a pasar. Se espera que en los estadios sí se comercialice, pero deberán ser consumidas dentro de ellos. No se puede circular por la calle bebiendo alcohol, o se arriesgan a multas muy altas. Ni que hablar de drogas; están completamente prohibidas y las penas por su posesión son muy elevadas, ya que las leyes locales no contemplan ningún tipo de atenuante.

Como ya se ha conversado en muchos otros artículos, las expresiones de afecto entre personas del mismo sexo están prohibidas por ley y pueden ser sancionadas legalmente. Tampoco se pueden llevar elementos distintivos del colectivo LGBT en público, como el caso de banderas.

La Cancillería argentina lanzó un documento que resume los aspectos legales del viaje a Qatar. El manual está en actualización hasta el Mundial, y lo pueden bajar desde la pagina de la Cancillería.