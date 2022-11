San Rafael, naturaleza, deportes y vinos: cómo llegar, dónde alojarte y qué hacer

Hora de salir un poco de la rutina y conocer más de nuestro país. Hay lugares que siempre aparecen en la lista de los más populares, como la Quebrada de Humahuaca.o El Calafate y sus glaciares.

Pero también tenemos que mirar más hacia otros destinos que ofrecen buena conectividad y hotelería. San Rafael, en el sur de la provincia de Mendoza, es uno de esos destinos. Muchas posibilidades de contacto con la naturaleza y grandes paisajes, en particular para quienes gustan de las actividades deportivas en la montaña.

San Rafael: cómo llegar, hospedarse y moverse por la zona

Hay vuelos semanales a San Rafael desde Buenos Aires, brindados únicamente por Aerolíneas Argentinas. En esta época del año, el precio ida y vuelta ronda los 45 mil pesos, pero en temporada alta/verano el valor ya se acercará a 60 mil pesos. Como opción secundaria pueden usar el aeropuerto de Mendoza, que se encuentra a 230 kilómetros. Desde allí hay más alternativas en horarios y empresas, ya que también FlyBondi y Jetsmart tienen rutas regulares varias veces por semana a la capital mendocina. Pero van a tener que completar por tierra el resto del viaje a San Rafael.

Desde el AMBA también se puede llegar en micro hasta San Rafael, pero en tanto la ciudad se encuentra a más de mil kilómetros de Buenos Aires, va a ser mucho más cómodo y rápido viajar en avión. Aunque los precios son más económicos; de acuerdo al día que viajen cada tramo puede costar de 10 mil a 14 mil pesos.

En San Rafael hay ríos y lagos para disfrutar la pesca y los deportes acuáticos

En cuanto a la hotelería, San Rafael tiene una muy buena oferta de lugares, con una menor dispersión de precios que otros destinos en Argentina. Si bien hay alojamientos que pueden superar los 20 mil pesos por día, la gran mayoría se ubica en un rango que va de los 8 mil a 12 mil pesos en esta época del año.

Recorridos por San Rafael y alrededores

El centro de la ciudad de San Rafael está ocupado por la plaza General San Martín. Frente a la plaza se encuentra el edificio del municipio y la Catedral San Rafael Arcángel. Otro lugar interesante para recorrer es la ex Estación del Ferrocarril, hoy convertida en un Museo Ferroviario. A unas 10 cuadras del centro de la ciudad se encuentra el parque Hipólito Yrigoyen. En el anfiteatro de este parque se realiza la edición local de la Fiesta de la Vendimia. La ciudad cuenta además con un Centro de Congresos y Convenciones, que se inauguró hace algunos años. A unos 7 kilómetros del centro de la ciudad se puede hallar la Isla del Río Diamante, donde se encuentra el Museo de Historia Natural.

El lugar más conocido y el que muchos viajeros buscan en San Rafael es el Cañón de Atuel. Allí pueden encontrarse diferentes formaciones geológicas, además de playas en distintas partes del río, en medio de paisajes espectaculares. El camino es mayormente de ripio; se puede recorrer sin problemas en auto si se mantiene una velocidad moderada, sobre todo en las curvas. Si bien en verano puede ser un poco caluroso, es la época más elegida para visitar esa zona. En invierno es común que se cierren las compuertas del dique El Nihuil, para reservar agua en una zona que es muy árida en la mayor parte del año, y el caudal del río puede disminuir sensiblemente.

Al final del Cañón nos encontramos con el ya mencionado dique El Nihuil, que es un lugar muy buscado por los pescadores. Allí se puede encontrar la Villa El Nihuil, que cuenta con todos los servicios turísticos básicos, como hoteles, campings y otros. En el lago que se forma frente al dique se pueden practicar deportes acuáticos como el windsurf.

A lo largo del curso de los ríos,hay diques y presas

Otra de las actividades para hacer en San Rafael es visitar bodegas. Todas ellas cuentan con visitas guiadas a los viñedos, además de tener tiendas donde pueden comprar sus productos. Muchas de ellas son bodegas boutique, de producción de excelente calidad pero muy limitada. Los precios no son bajos, pero los productos son muy buenos. Desde ya, son los vinos los que más se venden, pero no se olviden que en la zona se produce también muy buen aceite de oliva. No se van a arrepentir de traer algunas botellas.

Villa 25 de Mayo está a 20 kilómetros de San Rafael, y es otro lugar muy interesante para visitar. Es un poblado con casas bajas y calles arboladas. En la localidad se encuentra un fuerte militar de principios del siglo XIX, hoy Monumento Histórico Nacional. Otros puntos de interés de Villa 25 de mayo son la Iglesia, que conserva imágenes históricas del pueblo, y el Museo Narciso Sosa Morales

En el curso del Río Diamante hay una serie de diques y presas, construidas con el fin de aprovechar de mejor manera el agua con fines de riego. Una de ellas es el dique Galileo Vitale, que a 27 kilómetros de San Rafael ofrece un excelente espacio para acampar y descansar. A unos 35 kilómetros se encuentra el dique Los Reyunos, que cuenta con un mirador. En el lago que se forma frente a esta presa pueden pescar, y hasta hay un club dedicado a esta actividad. Puede encontrarse además buena infraestructura hotelera. Por último, otra opción es el dique El Tigre, a algo más de 30 kilómetros de la ciudad, donde la pesca y deportes náuticos son las principales actividades a realizar.