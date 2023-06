Costa Rica: cómo conseguir los pasajes más baratos y en qué momento del año es mejor viajar

Costa Rica es uno de los países más atractivos para visitar en América Central. Es muy conocido por sus propuestas de ecoturismo y sus parques nacionales, además de sus playas. Permite combinar entonces recorridos por ambientes selváticos y, de paso, relajarse un poco frente al mar.

En los últimos meses, además, han comenzado a aparecer más ofertas de paquetes y viajes a Costa Rica en los portales de turismo, por lo que es un buen momento para revisar en qué época del año nos conviene visitar el país y cómo buscar los precios más económicos en pasajes, al igual que en otros destinos como Cancún y Punta Cana.

¿En qué momento del año visitar Costa Rica?

Costa Rica tiene promedios de temperaturas bastante similares a lo largo del año. Aunque los números cambian de acuerdo a la zona que visitemos. Si vamos a su capital, San José, que es donde además llegan los vuelos internacionales, vamos a tener temperaturas más templadas,

Por lo general, las mínimas se encuentran en alrededor de 15 grados y las máximas en 25 grados, aunque desde ya las temperaturas pueden ser más altas en olas de calor. El mes más caluroso en San José es marzo, con mínimas de 15 grados y máximas de 26 grados, mientras que el más frío es octubre, con mínimas de 16 grados y máximas de 22 grados. Como verán la amplitud térmica es bastante acotada.

La capital costarricense está a algo más de 1.100 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que influye en su clima menos caluroso que el resto del país. Pero si nos dirigimos hacia las costas, entonces vamos a encontrar temperaturas más elevadas. En la región de Limón, donde se encuentran algunas de las playas más conocidas del país, tiene durante el año mínimas de 20 grados y máximas de 31 grados. Por ejemplo, el mes más frío es enero, con mínimas de 20 y máximas de 29 grados, mientras el más caluroso es septiembre, con mínimas promedio de 23 y máximas de 31 grados.

En cuanto a las lluvias, Costa Rica tiene dos estaciones claramente diferenciadas. De diciembre a abril es seco, mientras que de mayo a noviembre es el período más lluvioso. A diferencia de la temperatura, que es relativamente pareja a lo largo del año, en cuanto a las precipitaciones los números son completamente diferentes. El mes más lluvioso es septiembre, con un promedio de 355 mm de lluvias para todo el mes. Y el más seco es enero, con apenas 6 mm para sus 31 días. Como verán, las distancias en este caso son notables.

Al igual que el resto de la región, los huracanes pueden golpear la costa del Mar Caribe entre fines de junio y noviembre, aunque no son tan frecuentes. El promedio es uno por año. También pueden darse del lado del oceáno Pacífico, pero en ese caso son más raros.

Debido a su posición cercana al Ecuador, las diferencias en cantidad de horas de luz a lo largo del año no son demasiado apreciables. El mes con menos horas de luz es diciembre con 11 horas 20 minutos, y el que tiene más es junio, con algo más de 12 horas y media. Como verán, en este punto no hay demasiadas variaciones.

Luego de repasar algunas de las condiciones de Costa Rica durante el año, vamos a seleccionar enero como el mes más atractivo. Coincide con las vacaciones en Argentina, tiene temperaturas ligeramente menores a las del resto del año y está en plena temporada seca.

Vamos a buscar precios para viajes entre el 5 y el 14 de enero del año que viene.

¿Qué opciones hay en vuelos hacia Costa Rica?

Entre Buenos Aires y San José de Costa Rica no hay vuelos directos, pero sí varias opciones con una o dos escalas. Las más convenientes son las de LATAM, que tiene trayectos con una detención en el aeropuerto de Lima, por lo general por lapsos que van de las 5 a las 8 horas. Para volar entre el 5 y el 14 de enero en clase Plus, que incluye un bolso de mano, un carry on de hasta 10 kilos y una valija de hasta 23 kilos en carga, el precio final es de algo menos de 623 mil pesos con impuestos y percepciones incluidas. Si solo quieren viajar con el equipaje de mano, pueden restar 70 mil pesos a ese precio, pero para una estadía de algo más de una semana viajar con apenas una mochila puede ser un poco desafiante.

Otra opción es Avianca, que tiene siempre escala en Bogotá, pero que por desgracia ofrece casi todos los vuelos de vuelta con dos escalas, la segunda por lo general en Quito. En condiciones similares a las de LATAM los vuelos arrancan en 760 mil pesos, e incluye una valija de hasta 23 kilos en bodega. Las compañías estadounidenses por lo general ofrecen escalas en Miami o Houston, pero los precios están bien por encima del millón de pesos.

¿Cuánto duran los vuelos? Aquí, desde ya, hay que tomar en cuenta la extensión y cantidad de escalas, pero la mayor parte de las opciones revisadas toma entre 10 a 14 horas, con algunas excepciones de más de 20 horas. Chequeen bien este tema cuando revisen los vuelos, ya que hay grandes diferencias por los tiempos de estadía en las escalas.

Por desgracia, el costo del pasaje promedio sigue siendo más bien caro, y esto se aplica a todos los destinos con algunas excepciones. Las aerolíneas aún están buscando ajustar la oferta de vuelos a la época pre pandemia. Pero la demanda ya alcanzó los niveles habituales, por lo que, por efecto de la relación entre oferta y demanda, los valores siguen bastante por encima de los promedios históricos.