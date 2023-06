Playas de Brasil: cómo conseguir pasajes baratos a Jericoacoara y cuándo es mejor viajar

Jericoacoara es uno de los destinos soñados para muchos viajeros y amantes de las playas. Se trata de un sitio famoso por la belleza de sus aguas, sus amplias playas con enormes dunas, y los espacios naturales.

Si bien durante mucho tiempo fue una elección bastante aventurera por lo lejano del destino, la posibilidad de llegar directamente en avión hasta el lugar lo convierte, a pesar de su distancia con Argentina, en una opción muy interesante.

Chequeemos en qué momento del año nos conviene visitar Jericoacoara, como hicimos con otros destinos de Brasil como Porto de Galinhas y Fernando de Noronha, y qué posibilidades podemos encontrar a la hora de buscar pasajes más económicos.

¿En qué momento del año visitar Jericoacoara?

A la hora de elegir en qué momento del año visitar un lugar, hay varios temas a tomar en consideración. Por ejemplo, cuál es la temporada alta en la zona, cuándo se da el mayor volumen de precipitaciones y cómo varía la temperatura a lo largo del año. Revisemos esas condiciones en el caso de Jericoacoara. Sobre el tema de las lluvias, vamos a encontrar grandes diferencias a lo largo del año.

En junio se da el período con precipitaciones más intensas, con 500 mm en todo el mes. Mayo y julio, con 400 mm, quedan bastante cerca. Pero noviembre y diciembre son meses con muchos más días de sol, y apenas 50 mm para todo el mes. Enero, en cambio, llega a los 100 mm promedio de precipitaciones. Son buenas noticias, ya que los meses más secos del año en Jericoacoara coinciden con la época de vacaciones en Argentina.

Pero si bien hay muchas diferencias en cuanto a las lluvias, en el tema de la amplitud térmica no vamos a encontrar demasiadas variaciones. Los meses más "fríos" del año son julio y agosto, con mínimas promedio de 23 grados y máximas de 28. Digamos que eso sería el invierno en Jericoacoara. Diciembre y enero, por el otro lado, son los más calurosos, con mínimas promedio de 26 grados y máximas de 31 grados. Como puede verse, las diferencias no son muy extremas, y si bien los meses de "invierno" son un poco más frescos, tienen como gran problema ser muy lluviosos.

Por su posición geográfica, Jericoacoara no presenta variaciones muy significativas en la cantidad de horas luz a lo largo del año. Enero, con algo más de 12 horas y media de luz es el mes con más sol, mientras que junio tiene en promedio 11 horas y media. No es una gran diferencia realmente, y no parece un tema como para influir en la decisión de visitar la zona en algún momento específico del año.

La temporada alta en la zona se da en el mes de enero y hasta fines de febrero. Pero como hemos visto, diciembre es una gran opción. Tiene temperaturas muy similares a las de enero, pero presenta menos lluvias y más días de sol. Se trata de uno de los meses más secos del año, y los precios son menores tanto en pasajes como en hotelería. Vamos a tomar como referencia un viaje entre el 8 y 16 de diciembre para ver los valores en pasajes y cuáles son las mejores opciones.

¿Qué opciones hay en vuelos hacia Jericoacoara?

Jericoacoara no tiene en la actualidad vuelos directos desde Buenos Aires. Si bien se trata de un destino con un aeropuerto propio, es necesario hacer una escala previa, usualmente en San Pablo. El principal problema que tenemos en las conexiones es que normalmente los vuelos salen por la tarde de Buenos Aires, alrededor de las 18 a 19 horas, y las conexiones desde San Pablo a Jericoacoara son por la mañana temprano. Por ello van a encontrar que muchas escalas en San Pablo implican pasar toda la noche en el aeropuerto, una opción que no va a poner contentos a muchos viajeros.

Si tomamos como variable el tema tiempo, la mejor opción es Gol, que tiene pasajes por casi 335 mil pesos ida y vuelta con una escala. Esto incluye únicamente mochila y equipaje de mano. Si quieren sumar una valija de hasta 23 kilos en bodega deberán chequear los precios al momento de hacer la reserva, pero los valores aproximados son de cien mil pesos para el tramo completo.

Tanto en ida como a la vuelta hay que pasar la noche en el aeropuerto de San Pablo. Este tiene tres hoteles disponibles en el caso de que prefieran pernoctar allí. Si optan por dormir en el aeropuerto, los lugares no son muy cómodos, Las sillas tienen apoyabrazos y no es posible estirarse en ellas. Recuerden además que el aire acondicionado suele estar bastante fuerte -no es algo raro en Brasil- así que no vayan desabrigados. Y si van a estirarse en el suelo, un aislante térmico -como el que se usa debajo de las bolsas de dormir- va a venir muy bien.

En general otras opciones en pasajes ya cuestan desde 380 mil pesos para arriba, y por desgracia tienen problemas similares en cuanto a los tiempos de escala en San Pablo. En este segmento ya va a encontrar vuelos de LATAM, y algunos que implican combinar Qatar Airlines con LATAM. Estos últimos no están mal; como llegan un poco más tarde a San Pablo el tiempo de escala es algo menor. En el caso de Jericoacoara no hay mayores opciones con dos escalas, y no tiene tampoco demasiado sentido buscarlas. Los precios son similares a los de una escala y los tiempos de viaje aún mayores.