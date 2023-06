¿Se viene Thor 5?: esta es la condición que puso Chris Hemsworth para hacer la película

Chris Hemsworth habló sobre el futuro de Thor, el personaje que lo llevó a la fama. Tras mostrarse bastante crítico con la cuarta entrega, en la que aseguró que se había vuelto "demasiado tonta", ahora confesó no estar seguro de querer continuar en la saga… a no ser que se cumpla una condición.

En diálogo con Entertainment Weekly, el actor contó que lo último que quiere es cansar y defraudar a sus fanáticos. Se trata de uno de los personajes más queridos en el mundo de Marvel, pero el exceso de producciones parece haber agotado a su público y él es plenamente consciente de ello.

"No quiero seguir haciéndolo hasta que la gente esté tan cansada, al punto de poner los ojos en blanco cuando me vean aparecer en la pantalla como ese personaje", expresó el protagonista de Thor: Love and Thunder, película a la que justamente le ocurrió eso.

"Si los fans quieren verlo, y si hay algo que creemos que es emocionante y divertido, entonces genial. Me ha encantado poder reinventar a ese personaje unas cuantas veces. Todavía no tengo la respuesta, pero me encantaría descubrir cómo podemos hacer eso nuevamente y de manera impredecible", agregó al respecto.

A su vez, dejó en claro que desconoce si habrá una continuación de esta historia: "Tengo que tener cuidado con la forma en que digo esto porque no tengo idea de lo que sucederá en la siguiente fase. Siempre hay conversaciones... Antes de que algo sea oficial, la gente está lanzando ideas. Pero oficialmente, no lo sé".

Misión de rescate 2, un éxito de Hemsworth en Netflix

Asímismo, el actor australiano volvió a interpretar a Tyler Rake en "Misión de rescate 2", la secuela de la película de acción de Netflix que se estrenó en el 2020 y que desde este mes está disponible en la plataforma.

"Después de haber sobrevivido milagrosamente a los acontecimientos de la primera producción, el mercenario australiano de operaciones encubiertas vuelve con otra misión mortal: sacar de la cárcel a la familia de un despiadado gánster de Georgia", cuenta la sinopsis oficial de la plataforma de streaming, al referirse a esta producción.

Así es como Hemsworth se reencuentra con el director Sam Hargrave, con producción de AGBO, de Joe y Anthony Russo, y guión de Joe Russo. Golshifteh Farahani también retoma su papel de la primera película. La secuela cuenta además con Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt y Tinatin Dalakishvili como coprotagonistas.

Esta es la secuela de la primera película basada en la novela gráfica "Ciudad", de Ande Parks, a partir de una historia de Ande Parks, Joe Russo y Anthony Russo e ilustrada por Fernando León González. Misión de rescate 2 cuenta con la producción de Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo‑Otstot, Chris Hemsworth, Patrick Newall y Sam Hargrave, y la producción ejecutiva de Jake Aust, Benjamin Grayson, Steven Scavelli, Christopher Markus y Stephen McFeely.

El filme seguió teniendo los tópicos que hicieron fuerte a la primera: una historia que de forma progresiva se vuelve cada vez más emotiva, mientras los personajes crecen a través de las explosiones y la espectacularidad.

Misión de rescate 1, una película de acción sin límites

"Misión de rescate 1" se estrenó en abril del 2020 en Netflix, en la que un veterano de varias incursiones afganas que dedica su vida al oficio de poner su cuerpo y conocimientos de la lucha y armas al mejor postor.

Aislado en un remoto paraje de Australia, recibe la visita de su colega y socia Nik Khan, quien aparece con un nuevo ofrecimiento. De aceptar la misión, Tyler deberá viajar a Bangladesh para rescatar a un joven que ha sido secuestrado por el mayor rival de su padre en el negocio del narcotráfico.