Secretos de viaje: descubrí los mejores precios y momentos para volar a Bruselas

Bruselas es una de las ciudades más interesantes de Europa. No sólo es la sede de la Unión Europea, también tiene un impresionante patrimonio arquitectónico y cultural. Tiene una larga relación con el mundo del cómic y van a encontrar muchos locales dedicados a ellos. Y, además, cuenta con algunas de las cervecerías más originales del mundo.

¿En qué momento del año conviene visitar la capital de Bélgica y sede de la Unión Europea? Revisaremos cuáles son las opciones a la hora de encontrar los mejores precios en pasajes, como también lo hicimos con otras ciudades importantes, como por ejemplo Amsterdan o Berlín,.

Aunque no todo se limita al precio. También hay que atender otros puntos importantes, como cuáles son las temporadas de lluvia, la variación en la cantidad de horas de luz y la temperatura. Vamos a chequear todos esos temas en la nota.

¿En qué momento del año visitar Bruselas?

Como todas las ciudades ubicadas más bien hacia el norte de Europa, Bruselas tiene una importante amplitud térmica a lo largo del año. En la época que coincide con las vacaciones en Argentina, enero y febrero, Bruselas es realmente muy fría, con temperaturas que arrancan en promedio de 1 grado y con máximas de 6 grados. Por el lado "caluroso", julio y agosto tienen mínimas promedio de 13 grados y máximas de 23. Desde ya, en momentos específicos del invierno y verano estas temperaturas pueden ser superadas por algunos días, en particular en las cada vez más frecuentes olas de calor en todo el mundo.

Bruselas tiene una larga relación con el mundo del cómic

Por su posición geográfica, Bruselas tiene diferencias importantes en cuanto a la cantidad de horas de luz por día, de acuerdo a cada estación del año. Junio es el mes con días más largos, con un promedio de cerca de 16 horas 50 minutos. Pero en diciembre la cantidad de horas de luz apenas supera las 8 horas, menos de la mitad de junio. Si son los que buscan siempre la luz natural para sus actividades o con fines fotográficos, entonces van a tener que revisar bien el calendario a la hora de seleccionar la época de visita a Bruselas.

Si con la temperatura hay claras diferencias a lo largo del año, no pasa lo mismo con las lluvias, que tienen promedios muy parejos a lo largo del año. El mes más lluvioso del año es diciembre, con 82 mm de promedio, mientras que el más "seco" es abril con 52 mm. Como verán, el tema lluvias no es demasiado determinante a la hora de seleccionar en qué momento del año vamos a visitar la capital belga.

Como en el resto del continente europeo, julio y agosto son los meses de temporada alta en Bruselas. En 2019, antes de la pandemia, Bélgica tenía alrededor de 6,5 millones de visitantes por año, de los cuáles alrededor de 2,5 millones llegaban a Bruselas. Hay que tener en cuenta que el país tiene otras ciudades muy populares para el turismo internacional, como los casos de Brujas y Gante. Ambos destinos tienen conexiones independientes por tren y ferry con Países Bajos y Gran Bretaña, por ejemplo, por lo que no hay que pasar necesariamente por Bruselas. No es el caso de los turistas que llegan desde otros lugares del mundo, ya que en ese caso la capital belga tiene el principal aeropuerto del país y donde llegan la mayor parte de los vuelos internacionales.

Para nuestro ejemplo de viaje, vamos a tomar como ejemplo el mes de septiembre. Se trata de un momento del año que no es parte de la temporada alta, y combina algunas de las mejores características del clima en Bruselas. La temperatura va de los 10 a los 19 grados; llueve unos 62 mm, lo que ubica al mes prácticamente en el medio del promedio anual de la ciudad. Y tiene casi 13 horas de luz de promedio. Las fechas del viaje serán del 22 al 30 de septiembre de este año.

¿Qué opciones hay en vuelos hacia Bruselas?

Esta ciudad tiene un impresionante patrimonio arquitectónico

Bruselas no tiene vuelos directos desde Argentina. Así que siempre vamos a tener que realizar al menos una escala. Para el período que seleccionamos, las mejores alternativas en precios las tiene Iberia, y en ese caso la escala será en Madrid. Por cerca de 1.090.000 pesos -valor total con impuestos y percepciones- tenemos vuelos en clase económica que toman en total unas 18 horas, ya que debemos sumar entre 2 a 3 horas por las escalas en Madrid.

Por lo que vimos con otras ciudades que ya reseñamos en notas anteriores, no se trata de escalas demasiado extensas. Además, hay que tener en cuenta que tampoco conviene tener conexiones muy próximas entre sí, ya que cualquier demora en la salida del avión desde el aeropuerto de origen puede llevarno a perder el siguiente vuelo. El precio corresponde a la tarifa básica, que no incluye equipaje a ser despachado en carga, y sólo contempla bolsa de mano y mochila o carry on. Si optamos por agregar una valija de hasta 23 kilos, en ese caso el valor si compran online de manera anticipada es alrededor de 45 euros, aunque los valores pueden cambiar de acuerdo a las fechas y destinos. Si adquieren el equipaje extra en el aeropuerto en ese caso el valor va a subir a 50 euros.

Hay opciones incluso un poco más baratas -alrededor de 1.060.000 pesos- si optamos por seleccionar vuelos que combinan tramos entre Iberia y British Airways, que pertenecen al mismo grupo de empresas. Los tiempos de conexión también son adecuados. El tramo por British hará escala en Londres.

Otra opción es Air Europa, que también tiene vuelos con conexión en Madrid por valores de alrededor de 1.150.000 pesos.

¿Vale la pena en este caso optar por vuelos con 2 escalas para ahorrar dinero? Al menos con Bruselas eso no sucede. Hay opciones de ese tipo con KLM o Air France, pero los valores son muy cercanos a los de Iberia, que tiene una única escala relativamente breve.