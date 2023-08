Los mejores restaurantes italianos de Buenos Aires que tenés que conocer

La cocina italiana tiene sabor a hogar, a mesa compartida con familia y amigos. Dónde ir a probarla cuando no tenemos ganas de cocinar

Se estima que más de 30 millones de argentinos tienen algún grado de ascendencia italiana, 780 mil sacaron la ciudadanía y es aquí donde vive la mayor cantidad de italianos fuera de Italia.

¿Cómo no vamos a ser fanáticos de la cocina italiana? Pastas, risottos, focaccias, pizzas, este delicioso universo gastronómico encontró en nuestro país distintas formas de expandirse, a veces siguiendo las tradiciones, otras recreando clásicos o respetando recetas con productos locales.

Sea cual fuere la forma elegida, en Buenos Aires hay una gran variedad de lugares donde comer algunos de los platos más ricos de Italia. Así como te acompañamos a descubrir los mejores lugares para comer en el Barrio Chino o visitamos restarurantes de comida asiática, hoy es el turno de la gastronomía italiana.

Pappardelle de Raggio Ostería

El Ragú que acompaña la pasta tiene una cocción de 8 horas a fuego lento.

Sebastián Raggiante mantiene las tradiciones de su tierra natal en la carta de Raggio, un restaurante medio escondido en el hotel Pleno, ubicado en el corazón de Palermo. Allí, junto a la chef Romina Roux, lleva adelante la carta que arranca con una gran selección de antipasti donde conviven las anchoas marplatenses de Hernán Viva hasta la porcetta que viene acompañada de encurtidos de la casa.

Pero uno de sus platos más emblemáticos son los Pappardelle con ragú bolognese que se prepara con una combinación de vaca y cerdo, se cocina muy lentamente entre 8 y 10 horas y trae una yema de huevo encima. Una auténtica bomba. Gurruchaga 2121, CABA.

Risotto di gamberoni en Italpast

Italpast tiene además de su local de Campana, uno en la Reserva Cardales y otro en el Faena Hotel.

Desde su apertura en 1995, Italpast se convirtió en la excusa perfecta para agarrar el auto y viajar hasta Campana donde Pedro Picciau prepara algunos de los platos italianos más ricos del país. Pero desde fin del año pasado están también en el Hotel Faena donde, con un poco más de glamour, sirve sus platos más icónicos como la lasagna de la Nonna o el risotto di gamberoni, ideal para los fundamentalistas de esta tradicional preparación italiana.

En Italpast siempre hay que dejar lugar para el postre: el Vulcano di Cioccolato, el Tiramisú, la Panna Cotta y Pan Dulce con helado se lo merecen. Juan Dellepiane 1050, Campana / Martha Salotti 445, CABA.

Cacio e Pepe de L'Adesso

Este plato es típico de la cocina romana.

Del Piamonte llegó Leandro Fumarolla y abrió L'adesso en Palermo donde prepara entre otros clásicos, el Cacio e Pepe, un plato donde la pasta larga se coloca dentro de una horma de Pecorino y se mezcla hasta obtener una crema sin grumos a la que solo se le agrega pimienta recién molida para que suelte todo su aroma.

Pero antes, se puede arrancar por unos Antipasti como el jamón de Parma con mozzarella de búfala; la burrata con rúcula y tomates confitados o la Parmigiana di melanzane: las tradicionales berenjenas con mozzarella y tomate gratinadas al horno. Cocina tradicional en un lindo espacio con patio y otras delicias italianas. Fray Justo Santamaría de Oro 2047, CABA.

Milanesa con Tagliatelle de Cosi Mi Piace

La milanesa con fideos son un clásico porteño que une lo mejor de dos mundos.

Famoso por sus pastas y pizza estilo romano, Cosi Mi Piace tiene un plato de fideos largos con milanesa que es un homenaje a la cocina ítalo-porteña. También hay otras variedades como los tagliatelles (al huevo, de morrón o de espinaca) o los tortellini barbabietola rellenos con ricota, pecorino y almendras tostadas.

A diferencia de las napolitanas, las pizzas son de masa fina y crocante, elaboradas con harina italiana Divella, con fermentación natural y cocinadas a 400º durante un minuto y medio para obtener una masa seca y crujiente. El Salvador 4618, CABA.

Pizza Margherita en Cincinnati

La pizza napolitana se instaló en los últimos años y ya es una de las favoritas de los porteños.

Los dueños de Cincinnati fueron los primeros en traer desde Nápoles, un horno eléctrico especialmente diseñado para hacer pizzas napolitanas. Cuenta con una base de piedra volcánica y alcanza los 500° grados, necesario para obtener una pizza de masa flexible y borde bien aireado.

La Margherita STG -Specialità Tradizionale Garantita (pomodoro, mozzarella y albahaca) es una de las más elegidas. Otros dos destacados del menú son el pollo Barese al vermouth y el risotto con frutos de mar. Esmeralda 924, CABA.

Spaghetto Imperiale de Ike Milano

Pasta y mar siempre funcionan juntos pero nunca jamás hay que agregarle queso.

El milanés Alberto Giordano presenta su Spaghetto Imperiale, una pasta larga que sale con langosta y langostinos patagónicos. En Ike hay muchos platos que rinden homenaje a los frutos de mar como la Zuppa de Mare, una cazuela de pulpo, calamar, mejillones, camarones y pesca blanca del día con tomate, ajo, perejil fresco y un toque picante.

También tienen el clásico Risotto Funghi Porcini, donde se luce la textura carnosa y el sabor ahumado característico del hongo italiano. Dardo Rocha 2602, Martínez, BA.

Melanzane alla Parmigiana en II Giardino

Las berenjenas con queso y tomate son un clásico italiano.

Las berenjenas a la parmesana son un clásico de la cocina italiana que no tienen margen de error: o salen ricas con la textura y cocción adecuadas o no tienen sabor a nada. En el restaurante del italiano Mauricio Romagnoli quedan perfectas. No faltan las pastas secas; frescas; artesanales, y rellenas como los cappelletti de osobuco que se pueden combinar con salsas típicas como la que se prepara con trufa negra; la salsa puttanesca; la pugliese, o el pesto.

Entre las entradas destacan el fritto misto di mare que trae rabas, chipirones y langostinos; las ostras frescas y el pulpo a la chapa con manteca de hierbas al vino blanco, alcaparras, salsa de remolacha y caponata. Carlos Pellegrini 1576, La Recova de Posadas, CABA.

Ñoquis de batata rellenos en Pablos Restó & Pastelería

Instalado en Villa Devoto hace más de 50 años, Pablos es uno de los elegidos del barrio.

En Villa Devoto, el nuevo polo gastronómico de la ciudad de Buenos Aires, está hace más de 50 años Pablos Resto & Pastelería que, todos los martes, propone una degustación de pastas artesanales inspiradas en las recetas de la familia maridadas con 5 etiquetas de vinos de bodegas boutiques.

La estrella son los ñoquis de batata que se sirven con crema de puerros, champiñones y panceta crocante. Nueva York 4094, CABA.

Helado de pistacho de Martinelli

El heladeros italianos encontraron en Argentina la mejor materia prima.

Carlo Contini abrió una cafetería con lo mejor de Italia. Hay cannoli siciliani; sfogliatella y cornetti (una versión italiana del croissant) relleno de crema, Nutella o pistachos. También se puede pedir la Piadina Romagnola, un tipo de pan plano de la región de Emilia-Romaña que sale con jamón crudo, fior di latte, rúcula y tomate casero; o la focaccia Romana, con porchetta y pasta de tomates.

Pero lo que no hay que dejar de probar es el helado de pistacho, preparado artesanalmente con auténticos pistachos, nada de esencias y todo el sabor. Conde 1001, CABA y otras sucursales.