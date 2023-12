El mejor pan dulce de Buenos Aires: los 11 lugares más recomendados donde comprar

Cuando de pan dulce y panetonne se trata, hay leales fanáticos y grandes detractores. Algunos no conciben las fiestas sin un pan dulce para cortar a las 12 de la noche y otros no lo tienen en la lista de necesidades básicas. Las frutas abrillantadas plantean una de las grandes grietas mundiales, otros consideran que si no tiene frutos secos o pasas de uva, es un budín disfrazado.

Pero aún aquellos que no son amantes del pan dulce, frente a uno esponjoso, balanceado y húmedo, no pueden resistirse. Por eso decidimos armar una lista de los más ricos para que se animen a disfrutar estas fiestas de uno bien hecho y ¿quién sabe?, tal vez este sea el pan dulce que cambie para siempre la historia.

La Fonte D'Oro

Un clásico para aquellos que no buscan innovar.

La Fonte D’Oro, la tradicional cafetería de Mar del Plata con sedes en Capital Federal, presenta su tradicional pan dulce artesanal y sin conservantes. Viene relleno de nueces, almendras, avellanas y frutas abrillantadas y, la versión premium trae nueces, castañas de cajú, almendras y avellanas. De textura suave y esponjosa, ambas opciones las preparan al estilo milanés (de forma cilíndrica y alta, ya sea de 100g o 500 g) o al estilo genovés (redondo y chato, en presentación de 850 g).

Están disponibles en caja o en latas para coleccionar y se consiguen tanto en los locales de la marca como en su tienda online (desde $8.900). Cerrito 814 / Charcas esq. Salguero, CABA y Constitución 4802 / Av. Libertad 2928, Mar del Plata.

Raggio Osteria

Para aquellos que se pasan horas operando el pan dulce para sacarle la fruta porque les encanta el sabor de la masa pero detestan los accesorios, el restaurante Raggio hizo una edición especial del clásico pandoro italiano que tiene lo mejor de los dos mundos: una masa súper suave y esponjosa que si se presiona vuelve a su posición original, aireada, natural, sin conservantes y respetando los tiempos de leudado que lo convierten en una preparación tan exquisita como compleja, y ningún elemento foráneo.

Antes de comerlo, hay que colocar un par de cucharadas en la bolsa del pandoro, sacudir para que toda la superficie quede impregnada y luego, disfrutarlo. Si pertenecen a este grupo humano que cada vez suma más adeptos, no dejen pasar la oportunidad de regalarse esta delicia. Gurruchaga 2121, CABA.

Jornal y Moshu

Gran combinación de sabores en estos pan dulce que se consiguen también en Moshu.

Especialistas en panadería artesanal de masa madre, durante las fiestas, Jornal prepara sus ya esperados pan dulce: estilo panettone con nueces pecan, castañas de cajú, almendras, uvas pasas y naranjitas maceradas en almíbar al ron, terminado con un craquelín y almendras fileteadas tostada (de 470 g por $10.900); y otro relleno con chips de chocolate belga y naranjitas maceradas en almíbar al ron, con un craquelín de cacao (470 g por $8.900). En ambos casos hay opciones más pequeñas.

Lo hacen con una masa bien esponjosa donde, gracias al uso de pasta de vainilla, tiene un sabor particular. También se consiguen en el local de Moshu de Saavedra. García del Río 2802 / Moldes 3802, CABA.

La Valiente

"Hacemos la masa de pan dulce clásico, de masa madre, mix de harinas, con chocolate, naranja y frutos secos garrapiñados", explica Germán Torres. En definitiva, todo lo que la mayoría quiere de un pan dulce. En La Valiente, la panadería/confitería creada junto a Christian Petersen, Torres elabora, entre otras cosas, una de las mejores medialunas de manteca del país. También los sandwiches de miga son sencillamente soberbios y, como no podía ser de otra forma, el pan dulce está a la altura de sus otras propuestas.

Elaborado con materia prima meticulosamente seleccionada, este joven panadero comprometido con volver a poner en valor la panadería, fue por un pan dulce que no falta: nadie saca el chocolate de un pan dulce. Av. Cabildo 4300, CABA; Juan Bautista de LaSalle 433, San Isidro, Buenos Aires

Patisserie del Palacio Duhau

Un panettone de lujo para disfrutar en grande.

Fieles al legado dejado por Damián Betular cuando partió para abrir su propio espacio, en la patisserie del Palacio Duhau Park Hyatt Bs As los clásicos no fallan y los macarons son imprescindibles. Pero para estas fiestas, prepararon un stollen de nutella y chocolate y un panettone tradicional con abundantes frutos secos y la cuota justa de pasas de uva que te levantan cualquier merienda.

Equilibrados y muy sabrosos, valen lo que cuesta (desde $ 15.000). Av. Alvear 1661, CABA.

Mudrá

La opción vegana para los que eligen comer plant based.

Y tenía que haber opciones plant based. El restaurante Mudrá preparó un pan dulce vegano, elaborado con harina 0000 y harina de lino, leche de coco y ralladuras de naranja y limón que trae también castañas de cajú, almendras y nueces, y una cobertura de glasé.

Se puede encargar por WhatsApp al 11-5000-9717 para retirar por el local de Palermo o al 11-5816-8004 para adquirirlo en la sede de Nordelta. Av. Córdoba 3942 - Fundación Patagonia Flooring Design & Art Center; Av. De Los Lagos 7010, Centro Comercial Nordelta.

Artiaga

Un clásico barrial y copero.

Juan Manuel Alfonso Rodriguez, más conocido por Juan Mar, lidera un equipo que triunfa en todos los certámenes internacionales de panettone. Este año se llevó, entre otros, el premio al 2do mejor panettone de chocolate del mundo. Tres generaciones dedicadas a la elaboración de los mejores pan dulce que fueron por años el secreto mejor guardado de Saavedra.

Su triunfo en múltiples concursos ampliaron su fama barrial y ahora ya hay cola para comprar sus productos. Hasta el 20 toman pedidos para aquellos que quieran disfrutar de sus clásicos en estas fiestas. Zapiola 4782 / Av. Ricardo Balbín 4181, CABA.

Ninina

Para dejarse tentar, de elaboración sin conservantes y todo el sabor natural.

No es novedad que Ninina tiene una gran propuesta de panadería y pastelería y las fiestas no iban a ser la excepción. Su propuesta es un pan dulce artesanal con almendras, avellanas, uvas pasas rubias y negras, y cáscaras de naranja glaseadas (700 g a $15.000); y un panettone tradicional con chips de chocolate al 60% cacao (700 g a $15.000). Ambos sin conservantes ni aditivos, utilizando harinas orgánicas y huevos de campo.

Los dos productos son parte del kit Fiestas de Ninina, que incluye un pan dulce o panettone, un panforte di Siena o turrón de almendras y una botella de espumante Simbiosis Pet Nat ($30.000). Gorriti 473; Holmberg 2464; Museo Malba, y Quintana 213, CABA, entre otros.

Usina Cafetera

Si te gustan las cerezas al Marrasqhino, tenés que probar este pan dulce.

Aunque hay muchos detractores de la fruta abrillantada, hay otros tantos que la veneran como imprescindible en la composición del tradicional pan dulce. Para ellos, este clásico de la Usina Cafetera que para acompañar sus cafés de especialidad propone un pan dulce de masa madre, húmedo y con corteza semi crocante con pasas hidratadas al ron, cerezas al Marrasquino, chocolate semi amargo, higos, almendras y avellanas. Av. Triunvirato 4307 / Antonio Beruti 2751, CABA, entre otros.

Puratos + Maru Botana + La Juanita

El pan dulce es una bomba de sabor y viene en caja diseñada por Martin Churba.

Cómo en los últimos años, Puratos provee los insumos necesarios para que en la Cooperativa La Juanita elaboren su pan dulce con receta de Maru Botana. Un pan dulce solidario para aportar un poquito de ayuda a una organización que trabaja mucho para ayudar a los que menos tienen.

Además, el pan dulce es una bomba de sabor y viene en caja diseñada por Martin Churba, ideal para regalar estas fiestas y quedar bien. Se consiguen en @cooperativalajuanita

Dandy

El pan dulce de Dandy está horneado a leña.

Dandy presenta estas fiestas su pan dulce porteño horneado a leña con muchísimos frutos secos (castañas de cajú, almendras y nueces), pasas de uva, agua de azahar, miel, y toques de Cinzano y Legui, decorado con higos y cerezas al Marrasquino ($12.000). Disponible en todos los locales. Av Santa Fe 3202, entre otros.