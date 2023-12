Cena de fin de año en restaurantes de Buenos Aires: opciones por hasta $500.000 por persona

Se termina el año y ya no quedan energías ni para cocinar. Afortunadamente, no hacen falta. En Buenos Aires se come muy bien y hay muchas opciones para celebrar este fin de año con familia y amigos disfrutando de un gran menú en algunos de los restaurantes que estarán abiertos para festejar.

A continuación, algunos de los que más nos gustan.

Enero Restaurant

Fiesta frente al río en la Costanera para recibir el 2024.

En la costanera porteña, Enero Restaurant recibe el Año Nuevo con una gran fiesta que incluirá un menú con platos como Damascos quemados al romero rellenos de queso gorgonzola, praliné de almendras y menta fresca, trucha patagónica con crema de puerros y puré nube de papas y cremoso de chocolate con granita de lima y espuma de albahaca. Habrá barra libre de Barón B y vinos, mesa dulce con mini gateaux, fuegos artificiales, música en vivo con la banda cubana Los Hermanos Veloso y música electrónica en vivo a partir de la 1 a.m (también cuentan con menú infantil). El precio por persona es de $90.000. Reservas por WhatsApp al 11 2474-2178. Av. rafael Obligado 7180, CABA.

Ramona

Un clásico del oeste para compartir en familia.

En Lomas del MIrador, a pocos metros de la General Paz está Ramona, una parrilla restaurante, de esas que se llena de vecinos que se hacen habitué y la recomiendan a todos sus amigos. Para despedir el año, Ramona armó un menú donde abundan los cortes de parrilla (chivito puntano incluido); clásicos como la copa de camarones; pescados como el filet de salmón rosado y de postre, bombón escocés y almendrado, entre otros. Los vinos son de Salentein, hay cerveza y espumantes, todo con carnaval carioca y dj. El precio por persona es de u$s60. Av. General Paz 12511, Lomas del MIrador, BA.

Aldo’s Restorán

Una de las mejores opciones para los amantes del vino.

Para los amantes del vino, Aldo's Restorán celebra el 31 con una experiencia enogastronómica y música en vivo. El restaurante del sommelier Aldo Graziani propone un menú "Family Style" con platos para compartir como Caponata y Vitel toné; Risotto con hongos; Cerdo al forno; Tiramisú y Cannoli. El maridaje será con un completo buffet de vinos, entre espumosos, blancos, rosados y tintos de más de 20 bodegas seleccionadas. En la terraza a cielo abierto, Mariú Fernández & Banda presentará Classics, un recorrido por sus canciones favoritas y clásicos de Amy Winehouse. El precio por adulto es de $150.000 (propina incluida). Reservas por WhatsApp al 11 6611-0314. Arévalo 2032, CABA.

Villegas

Todo a la parrilla en Puerto Madero.

El asado siempre es una buena excusa para juntarse, ya sea para festejar un campeonato, un cumpleaños, o por qué no, una despedida de año. Y qué mejor que sea preparado por las manos de asadores expertos y que, de yapa, al terminar no haya que levantar ni un plato. Ideal, ¿no? Villegas te cumple el deseo del asado festivo del 31 que además incluye otros platos como pastas, ensaladas y pescado, y bebida libre hasta la 1 de la mañana con dj en vivo, carnaval carioca, y brindis. El precio por persona va desde u$s100. Av. Alicia Moreau de Justo 1050, CABA.

1557 Bistró

En el Hotel Meliá, un menú para celebrar en grande.

El bistró del hotel Meliá Recoleta Plaza ofrecerá una exclusiva cena show con un dúo de jazz que acompañará la velada mientras se servirá un buffet frío como entrada, un plato principal a elección como el Lomo relleno de mollejas con milhojas crocante de papas y panceta, quenelle de remolachas, salsa oscura y aceite de oliva ahumado, y una mesa navideña con dulces clásicos para el final. La propuesta viene con bebidas sin alcohol y vinos de la bodega Catena Zapata libre más una copa de espumante para el brindis. El precio por persona es de u$s130. Se reserva por mail a [email protected]. Posadas 1557, CABA.

Malcriado

Malcriado propone un menú para toda la familia en un espacio amplio y relajado.

Desde el oeste, el restaurante y wine bar Malcriado celebra la llegada del Año Nuevo con un menú especial de tres pasos con aperitivo y bebidas. Entre los principales, dos destacados: el Bife de chorizo al quebracho con manteca especiada y papas a la crema y la Bondiola andina a la cerveza negra con puré de batatas toffee (hay opciones para vegetarianos también). Las bebidas son libres hasta la medianoche, luego brindis, una gran mesa dulce y música en vivo durante toda la noche. El precio por persona es de $30.000 y para 4 personas, $100.000. Martín Fierro 3249, Parque Leloir, BA.

La Bistecca

Tradición carnívora en Puerto Madero de la mano de los asadores de Villegas.

Una propuesta para compartir en familia y con amigos es la que ofrece La Bistecca de Puerto Madero. El menú incluye sushi, ensaladas, mesa de quesos y fiambres, platos al horno de barro y a la parrilla, pastas y, obviamente, una buena selección de postres, vinos DV Catena y espumante. Un menú que no deja a nadie afuera y contempla todos los gustos, tanto para los adultos como para los niños. El precio por persona es de $95.000 y se toman reservas al 011 4514-4999. Alicia Moreau de Justo 1890, CABA.

Palacio Duhau Park Hyatt BA

Un festejo diferente en uno de los jardines más lindos de Recoleta.

Para celebrar el cierre de un año muy movido, la propuesta de este hotel 5 estrellas es una velada temática en el jardín más lindo de la ciudad. Una cena especial, de gala, acompañada por vinos de D.V. Catena, cocktails, show y DJ en vivo, y sorpresas durante la noche. Además de la clásica despedida del año, tienen la opción del brunch del 1 en el Duhau Restaurante & Vinoteca con un buffet de antipasti; estación de carnes y pesca a las brasas; buffet de postres y vinos de la misma etiqueta. El precio de la cena de año nuevo es de u$s600 (cerca de $500.000 al tipo de cambio oficial) y el del brunch, u$s250. Av. Alvear 1661, CABA.

Barreto

El nuevo restaurante de La Rural presenta una importante selección de carnes y parrilla.

Como no podía ser de otra forma, el restaurante de la Rural se especializa en…¡carnes! Y el 31 se verá en todo su esplendor. Hay entradas clásicas como el vitel toné, lengua, quesos artesanales o fiambres seleccionados pero también hongos y zanahorias grilladas. Entre los principales: Morcilla, Costillar a la cruz con quebracho colorado, Lechón al asador, Papas dominó al tomillo y Vegetales al rescoldo, y de postre, Pavlova con frutillas maceradas con menta y helado de pomelo… El menú incluye mesa dulce, open bar, coctelería, estacionamiento y música. El precio por persona es de $150.000. Reservas al +54 9 11 2500-2811. Juncal 4431, CABA.

Cocu

El menú de Cocu, ideal para disfrutar en casa relajado y con una copa de vino.

Finalmente si la idea es no cocinar pero festejar en casa, Cocu Boulangerie armó un menú especial que podés encargar donde no falta la Terrina Veggie ($7.500), el Vacío prensado ($13.300), la Ensalada Rusa Cocu ($7500), entre otros. Y de postre, el Tronco de chocolate y frutos rojos o el de pistachos y naranja, ambos para compartir ($33.600). Se pide por teléfono al 1130266000. Malabia 1510, CABA.