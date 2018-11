Diseño extravagante Revolución para los runners: así son las zapatillas del futuro

La ausencia de la parte posterior genera una notable disminución del impacto y el tiempo de apoyo del pie en carrera y ayuda a mejorar el rendimiento

El director e impulsor del proyecto FBR Concept, Franc Beneyto, será el encargado de presentar una revolucionaria zapatilla sin talón en Valencia (España), la que fue recientemente probada por algunos atletas africanos y cuyo objeto es mejorar el rendimiento deportivo y prevenir lesiones.

Él es un entrenador valenciano que junto a un grupo de colaboradores trabajó durante los últimos cinco años para poner a la venta este novedoso modelo de zapatilla, que prescinde estratégicamente del talón para evitar, de manera casi inmediata, el perjudicial apoyo del mismo.



"Esta zapatilla nos permite correr como los animales con la técnica correcta, que es con el medio pie, apoyando sólo la parte delantera, pero sin correr de puntillas. Conseguimos aprovechar mejor la energía elástica que proporciona esa posición correcta, con ella se genera una mayor potencia al estirar mejor los músculos de la pierna y ganamos velocidad", dijo Beneyto a EFE.



La ausencia de la parte posterior de la zapatilla, bautizada FBR Noa, genera una importante reducción de la fase negativa de la zancada, así como una notable disminución del impacto y el tiempo de apoyo del pie en carrera y ayuda a mejorar el rendimiento deportivo del corredor y a prevenir las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica del correr.



Por ahora, el modelo está en proceso de fabricación, que se desarrolla al completo en la Comunitat Valenciana, y se pueden encargar ya a través de su página oficial aunque todavía no están disponibles.



Según explicaron fuentes de este grupo de trabajo, el diseño es fruto de cinco años de investigación por parte de especialistas en biomecánica del deporte, podología y fisioterapia llevado a cabo tanto en la Sheffield Hallam University como en la Universidad de Valencia y en la Universidad Europea de Valencia.



De hecho, y según añaden las mismas fuentes, los resultados de dichos estudios fueron expuestos en la octava edición del "World Congress of Biomechanics", celebrado en Dublin en julio de 2018, así como en la trigésimo tercera edición del "International Conference on Biomechanichs", que tuvo lugar en Francia hace ya tres años.



Estas zapatillas, con diseños extravagantes, aprovechan la nueva corriente del "barefoot running" que consiste en correr descalzo. Esta tendencia, junto con la de correr con calzado minimalista, se fue poniendo de cada vez más en práctica entre los runners.



Sin embargo, los expertos recomiendan no cambiar un sistema por otro de manera abrupta. La falta de costumbre exigiría demasiado a los tendones y los músculos, causando lesiones. Por eso, aconsejan hacer la transición lentamente. Corriendo, primero, sobre arena, y de apoco, ir incorporando el barefoot running.