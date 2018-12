PrEP: la pastilla que se puede ingerir antes de una relación sexual para prevenir el contagio de hiv

Conocida por la sigla PrEP, se trata de una combinación de fármacos recomendada por la OMS y que ya se encuentra presente en más de 15 países

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es una de las principales enfermedades de transmisión sexual. Actualmente, alrededor de 37 millones de personas tienen este virus en su organismo, mientras que casi 2 millones se contagian cada año, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Si bien el preservativo es el método más efectivo y recomendado para la prevención del contagio, hay otra forma desarrollada recientemente que busca actuar de la misma forma.





Qué es

La profilaxis Pre-exposición -PrEP, por iniciales en inglés- es una de las estrategias de prevención del VIH. Está orientada precisamente a las personas que no tienen VIH pero que tienen prácticas que pueden exponerlos a la transmisión del virus.



La idea de este nuevo medicamento es que este grupo de personas puedan tomar un medicamento antirretroviral y así reducir la posibilidad de adquirirlo. Es importante tener en cuenta que la PrEP está recomendada por OMS como parte del abordaje de la prevención del contagio del virus, combinada junto con el preservativo.





Cómo funciona

Según explican desde la Fundación Huésped -una asociación argentina que trabaja en áreas de salud pública para garantizar el derecho a la salud y control de enfermedades-, la pastilla comienza a funcionar cuando la persona se expone al virus. Es decir, si alguien que está tomando PrEP y se expone al semen, líquido pre-seminal o fluidos vaginales de una persona con VIH, el medicamento antirretroviral ayuda a prevenir que el virus infecte las células del sistema inmunológico y así evita que se establezca la infección por VIH.



En este sentido, es clave aclarar que la PrEP no protege al organismo del contagio de otras enfermedades de transmisión sexual. Por eso, para la prevención de este tipo de patologías -como sífilis, Virus de Papiloma Humano o gonorrea, por ejemplo- el uso de preservativo es esencial.





Medicamento en cuestión

La pastilla que se utiliza actualmente está compuesta por la combinación de dos fármacos -tenofovir y emtricitabina-. Se trata de la forma que actualmente recomienda la OMS y, hasta el momento, se ha aprobado en 17 países alrededor del mundo.



Según la institución, el uso diario de este medicamento podría reducir hasta el 90% el riesgo de contraer el VIH en personas no infectadas.





También para esto hay una app

Con el objetivo de facilitar la implementación del uso de esta pastilla en América Latina, la OMS diseñó una aplicación para celulares. La herramienta, que fue desarrollada en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud y la ONG Jhpiego, se encuentra disponible en español para profesionales de la salud, consejeros, farmacéuticos, aquellos que quieran tomar la prueba de VIH o para quienes vayan a administrarla.



La aplicación tiene cinco módulos con información dirigida a profesionales clínicos, consejeros, farmacéuticos, prestadores de pruebas del VIH y usuarios de la PrEP. De ese modo, todos los usuarios podrán encontrar detalles sobre temas clínicos, profilaxis, criterios y contraindicaciones, esquemas, uso, abordaje y asesoramiento.



La profilaxis preexposición es relativamente nueva en toda la región, donde solo cinco países, -Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá y los Estados Unidos- la ofrecen actualmente como parte de sus políticas públicas. En Argentina ha comenzado un debate acerca de su posible inclusión en el sistema de salud, aunque todavía no se ha llegado a ninguna conclusión.