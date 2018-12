Un sistema robótico no invasivo podría diagnosticar trastornos demenciales por el movimiento ocular

La demencia y el mal de Parkinson son algunas de las patologías que podrían detectarse a través de este nuevo método desarrollado recientemente

Las patologías neurodegenerativas son un grupo de afecciones que afectan principalmente las neuronas y, en consecuencia, algunas funciones del sistema nervioso y del resto del cuerpo. Las neuronas son las células claves del sistema nervioso y, a diferencia de otras células del organismo, no se reproducen ni se reemplazan. El organismo, entonces, es incapaz de sustituirlas cuando sufren algún tipo de daño.



La enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Huntington son algunos de los ejemplos más claros de este tipo de patologías.



Es importante aclarar que los trastornos que se ubican dentro de este grupo no tienen cura y, tal como indica su nombre, producen la degeneración progresiva y/o la muerte de las neuronas. Es por eso que los pacientes sufren un deterioro gradual de algunas funciones, que suelen ser de memoria, motrices o cognitivas.



Por su parte, las demencias son las causantes de la mayor carga de la enfermedad, en la que el mal de Alzheimer representa aproximadamente el 60-70 % de los casos, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Dados los daños que provocan en quienes las padecen, el diagnóstico temprano de este tipo de enfermedades puede impactar positivamente en el posterior desarrollo y tratamiento del paciente.



Con esa premisa, un grupo de investigadores ha inventado un sistema robótico no invasivo que ayuda al diagnóstico de trastornos neurodegenerativos -como la demencia y la enfermedad de Parkinson-. Desarrollada en España, la prueba es innovadora y diferente a los análisis anteriores, dado que se realiza mediante el análisis de los movimientos oculares.



Según indica la publicación de la revista especializada Sensors, es importante aclarar que actualmente el sistema se encuentra en fase de ensayo clínico en seis hospitales españoles. Esto implica que todavía es necesario esperar a que avance en las fases de prueba para que se pueda aplicar en otros pacientes alrededor del mundo.



El robot asistente desarrollado por el grupo de especialistas lleva el nombre de OSCANN y se basa en técnicas de procesado de imágenes y aprendizaje automático. Así, apunta a analizar con alta precisión los movimientos oculares de los pacientes.



Cada test dura aproximadamente un minuto; a lo largo del proceso el paciente debe mirar el estímulo que aparece en el monitor que está frente a él. Una vez finalizada la prueba el dispositivo toma los resultados para su análisis. La máquina procesa las imágenes obtenidas, analiza los hallazgos y los compara con los modelos patológicos que se han desarrollado en los ensayos clínicos. De este modo, finalmente puede generar el informe médico que permitirá determinar si la persona analizada padece o no algún tipo de patología neurodegenerativa.



Es importante tener en cuenta, según indican las especificaciones del estudio, que los ensayos clínicos han permitido generar modelos de las patologías que se buscan. A través de técnicas de machine learning, se buscan similitudes y diferencias entre más de 500 variables de movimiento ocular, algo que facilita el diagnóstico diferencial.

Por otro lado, el test también permite medir el progreso de determinados síntomas. Así, puede contribuir con el trabajo de los médicos porque permite hacer un pronóstico sobre la enfermedad del paciente y personalizar el tratamiento.